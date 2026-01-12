ΑΕΚ: Η αποθέωση του «Φάντομ», της ζωντανής ιστορίας της «Ένωσης» - Η παρακάμερα με Μύκονο (βίντεο)

Η «Ένωση» με τρομερό δεύτερο ημίχρονο, νίκησε 90-65 τη Μύκονο στην άδεια SUNEL Arena κι έφτασε τα τέσσερα διαδοχικά θετικά αποτελέσματα στην GBL.

Η στιγμή που έκλεψε, πάντως, την παράσταση στον αγώνα δεν ήταν κάποιο εντυπωσιακό κάρφωμα ή κάτι άλλο μέσα στο παιχνίδια, αλλά η κίνηση των παικτών της ΑΕΚ μετά το τέλος του.

Οι «κιτρινόμαυροι» στο καθιερωμένο «ζντο» στο κέντρο του γηπέδου, είχαν μαζί τους και την ψυχή της ομάδας, τον Γιώργο Σταθόπουλο ή «Φάντομ», όπως είναι γνωστός σε όλους.

Ήταν μια μικρή κίνηση αναγνώρισης για έναν άνθρωπο που έχει περάσει όλη του τη ζωή στα «κιτρινόμαυρα» αποδυτήρια, αποτελώντας την… σταθερά τους.

Δείτε την πολύ όμορφη στιγμή με τον φροντιστή της καρδιάς όλων στην ΑΕΚ κι όσα δεν έδειξαν οι τηλεοπτικοί δέκτες, μέσα από την παρακάμερα της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ:

