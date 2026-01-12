Ολυμπιακός: Θλίψη - Πέθανε πρώην ποδοσφαιριστής των «ερυθρόλευκων»
Ο Ρόλαντ Κουρμπίς, που στο παρελθόν είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 72 ετών.
Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 72 ετών άφησε ο Ρολάντ Κουρμπίς, ο οποίος της σεζόν 1972/1973 είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού (4 εμφανίσεις) κατακτώντας μάλιστα και το πρωτάθλημα Ελλάδας.
Ως προπονητής, κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Γαλλίας με τη Μαρσέιγ και τη Μονακό, ενώ κάθισε στον πάγκο σε κορυφαίους συλλόγους όπως μεταξύ άλλων η Μπορντό, η Τουλούζ, η Μονπελιέ και η Ρεν.
Με τη Μαρσέιγ έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου UEFA το 1999, σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της προπονητικής του καριέρας.
