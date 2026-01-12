«Ποδαρικό με τριάρα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (12/01).
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το 2026 ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε 3-0 του Πανσερραϊκού στο ΟΑΚΑ και έκανε «Ποδαρικό με τριάρα».
Αντίθετα, «Στάση Χιμένεθ» προκάλεσε το ντέρμπι με τον Άρη για την ΑΕΚ, η οποία «Πάγωσε» στο «Κλ. Βικελίδης», με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να είναι «Πρώτος με… Ταρέμι».
