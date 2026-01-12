Αθλητικές μεταδόσεις: Με δράση σε Αγγλία, Ιταλία και Ισπανία

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στην Ευρώπη, καθώς το βράδυ, στις 21:45 η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει την Μπάρνσλεϊ για το Κύπελλο Αγγλίας, τη στιγμή που την ίδια ώρα η Γιουβέντους θα παίξει με την Κρεμονέζε για την Serie A και αμφότερα τα ματς θα μεταδοθούν από τα κανάλια της Cosmote TV.

Λίγο αργότερα στις 22:00 είναι προγραμματισμένη η σέντρα της αναμέτρησης της Σεβίλλης με την Θέλτα με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime, ενώ από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδοθεί το ματς της Παρί Σεν Ζερμέν με την Παρί FC για το γαλλικό Κύπελλο.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (12/01):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Αδελαΐδα (Κυρίως Ταμπλό) 16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ουγγαρία – Μαυροβούνιο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών 19:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ - Ακρίτας Χλώρακας Cyprus League by Stoiximan 2025-26 19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Χιλάλ - Αλ Νασρ Roshn Saudi League 2025-26 19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Κάλιαρι Serie A 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Νάπολι - Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A 2025-26 20:00 Novasports Prime Monday Football Club Εκπομπή 20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καλαμάτα – Μίλων Volley League Ανδρών 2024-25 21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ Emirates FA Cup 2025-26 21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Κρεμονέζε Serie A 2025-26 22:00 Novasports Prime Σεβίλλη – Θέλτα La Liga EA Sports 2025/26 22:10 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παρί Σεν Ζερμέν - Παρί FC Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου 05:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σακραμέντο Κινγκς - Λος Άντζελες Λέικερς Μπάσκετ

