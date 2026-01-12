Βρετανία: Έρευνα κατά του Χ για τις άσεμνες φωτογραφίες ανηλίκων που δημιουργεί το Grok

Εδώ και εβδομάδες έχει δημιουργηθεί σάλος για τη δυνατότητα του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης Grok να «γδύνει» άτομα χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Βρετανία: Έρευνα κατά του Χ για τις άσεμνες φωτογραφίες ανηλίκων που δημιουργεί το Grok
Η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών της Βρετανίας (Ofcom) ξεκίνησε επίσημη έρευνα σχετικά με το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης του X, Grok, λόγω της χρήσης του για τη δημιουργία σεξουαλικών εικόνων γυναικών και παιδιών.

Η Ofcom δήλωσε ότι επικοινώνησε με την εταιρεία κοινωνικών μέσων X τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου και έθεσε ως προθεσμία την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου για να «εξηγήσει τα μέτρα που έχει λάβει για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της για την προστασία των χρηστών της στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Η εταιρεία απάντησε εντός της προθεσμίας και η Ofcom έχει έκτοτε πραγματοποιήσει «αξιολόγηση των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, εξετάζοντάς το ως επείγον ζήτημα».

Εδώ και εβδομάδες έχει δημιουργηθεί σάλος για τη δυνατότητα του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης Grok να «γδύνει» άτομα χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Η εταιρεία προχώρησε στον περιορισμό αυτού του «δικαιώματος» μόνο στους συνδρομητές την Παρασκευή (09/01).

Ο δισεκατομμυριούχος είχε προχωρήσει και ο ίδιος σε αναρτήσεις που το Grok έβαζε σε μπικίνι άτομα, δημοσιεύοντας την Πρωτοχρονιά εικόνα με τον εαυτό του σε ένα μπλε μπικίνι.

Η επίσημη έρευνα θα εξετάσει εάν το X, που ανήκει στον Έλον Μασκ, «δεν συμμορφώθηκε με τις νομικές υποχρεώσεις της βάσει του νόμου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο».

Συγκεκριμένα, η ρυθμιστική αρχή αναφέρει ότι θα εξετάσει:

  • Τον κίνδυνο οι άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο να «δουν περιεχόμενο που είναι παράνομο στη χώρα».
  • Εάν το X έχει λάβει «κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψει τους ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο από το να δουν παράνομο περιεχόμενο», όπως μη συναινετικές εικόνες προσωπικού χαρακτήρα.
  • Εάν το παράνομο περιεχόμενο αφαιρείται «γρήγορα» όταν η πλατφόρμα κοινωνικών μέσων ενημέρωσης ενημερώνεται για αυτό.
  • Εάν το X προστατεύει τους χρήστες από την παραβίαση των νόμων περί απορρήτου από το Grok
  • Τον κίνδυνο που ενέχει το Grok για τα παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • Εάν το X διαθέτει «αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου ηλικίας για την προστασία των παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο από την προβολή πορνογραφικού υλικού».

Οι υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης έχουν καταστήσει σαφές ότι θα υποστηρίξουν την Ofcom εάν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το X πρέπει να απαγορευτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αντίθετη σε αυτό το μέτρο βρίσκεται η αξιωματική αντιπολίτευση, με τους Συντηρητικούς να δηλώνουν πως δεν θεωρούν ότι η απαγόρευση θα ήταν η σωστή προσέγγιση.

