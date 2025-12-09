Μερτς για το πρόστιμο στο Χ: «Συμμορφωθείτε με τη νομοθεσία μας, εφόσον δραστηριοποιήστε εδώ»

«Όπως ευρωπαϊκές και γερμανικές εταιρείες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες στην Αμερική, έτσι και οι αμερικανικές εταιρείες οφείλουν να αποδεχθούν τους κανόνες μας εδώ», είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας σε δημοσιογράφους

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μιλάει στα ΜΜΕ κατά την άφιξή του στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025.

Ξένες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τις ΗΠΑ, οφείλουν να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Γερμανίας και της ΕΕ εφόσον δραστηριοποιούνται εκεί, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, απαντώντας στις επικρίσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην πλατφόρμα Χ, τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης του Έλον Μασκ.

«Όπως ευρωπαϊκές και γερμανικές εταιρείες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες στην Αμερική, αντιμετωπίζοντας ορισμένες φορές δρακόντειες ποινές, έτσι και οι αμερικανικές εταιρείες οφείλουν να αποδεχθούν τους κανόνες μας εδώ. Εάν δεν το κάνουν, είναι πιθανό να τους επιβληθούν κυρώσεις», είπε ο Μερτς σε δημοσιογράφους. «Υπάρχουν ένδικα μέσα για να αμφισβητήσουν (τις κυρώσεις) και είναι διαθέσιμα σε όλες τις εταιρείες, ευρωπαϊκές και αμερικανικές», συμπλήρωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας.

Χθες Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε «βρομερή» την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα «Χ» για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας.

