Έξαλλος ο Μασκ για το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ στο Χ: «Καταργήστε την ΕΕ» 

Σφοδρή επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαπολύει το Σάββατο ο Ίλον Μασκ σε αναρτήσεις του στο X. «Πόσο καιρό θα πάρει μέχρι να διαλυθεί η ΕΕ;» διερωτάται ο μεγιστάνας στη σκιά του προστίμου των 120 εκατ. ευρώ που επέβαλε στο Χ η Κομισιόν.

«Καταργήστε την ΕΕ» προσθέτει ο Μασκ.

«Η ΕΕ θα πρέπει να καταργηθεί και η κυριαρχία να επιστραφεί στις επιμέρους χώρες, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να εκπροσωπούν καλύτερα τους λαούς τους» σημειώνει σε προηγούμενη ανάρτηση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα X για παραβίαση των υποχρεώσεων διαφάνειας που προβλέπει ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν τον παραπλανητικό σχεδιασμό του «μπλε σήματος», την έλλειψη διαφάνειας στο αποθετήριο διαφημίσεων και την αποτυχία παροχής πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα για ερευνητές.