Πρόστιμο 120 εκατ. κατά του X του Έλον Μασκ από την ΕΕ - Τα μπλε «τικ» επαλήθευσης «εξαπατούν»

Οι Βρυξέλλες προχώρησαν στην επιβολή προστίμου παρά τις προειδοποιήσεις Ουάσινγκτον

Με πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ τιμωρήθηκε την Παρασκευή (05/12) το Χ (πρώην Twitter) του Έλον Μασκ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω των μπλε «τικ» επαλήθευσης, παρά τις προειδοποίησεις της Ουάσινγκτον στις Βρυξέλλες να μην προχωρήσει σε αυτή την κίνηση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι, επιτρέποντας στους χρήστες να πληρώνουν για ένα μπλε σήμα επαλήθευσης στο προφίλ τους, η πλατφόρμα «εξαπατά τους χρήστες», επειδή η εταιρεία δεν «επαληθεύει ουσιαστικά» ποιος βρίσκεται πίσω από τον λογαριασμό.

«Αυτή η εξαπάτηση εκθέτει τους χρήστες σε απάτες, συμπεριλαμβανομένων των απάτων πλαστοπροσωπίας, καθώς και σε άλλες μορφές χειραγώγησης από κακόβουλους παράγοντες», ανέφερε.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση εν μέσω φημών για την επικείμενη επιβολή προστίμου την Πέμπτη (04/12), ισχυριζόμενος ότι τιμωρείται «επειδή δεν ασκεί λογοκρισία».

«Η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίζει την ελευθερία του λόγου, όχι να επιτίθεται σε αμερικανικές εταιρείες για ασήμαντα θέματα», δήλωσε.

«Υπονόμευση των δικαιωμάτων των χρηστών»

Εκτός από το ζήτημα της χρήσης των μπλε «τικ», οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ ανέφεραν ότι το X δεν παρέχει διαφάνεια όσον αφορά τις διαφημίσεις της και δεν δίνει στους ερευνητές πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα.

«Το πρόστιμο που επιβλήθηκε σήμερα υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των παραβάσεων, τη σοβαρότητά τους όσον αφορά τους επηρεαζόμενους χρήστες της ΕΕ και τη διάρκειά τους», δήλωσε η Κομισιόν.

Η Henna Virkkunen, εκτελεστική αντιπρόεδρος της ρυθμιστικής αρχής για την τεχνολογία, δήλωσε ότι «θεωρεί το X υπεύθυνο για την υπονόμευση των δικαιωμάτων των χρηστών και την αποφυγή της λογοδοσίας».

«Η εξαπάτηση των χρηστών με μπλε σημάδια ελέγχου, η απόκρυψη πληροφοριών στις διαφημίσεις και ο αποκλεισμός των ερευνητών δεν έχουν θέση στο διαδίκτυο της ΕΕ», δήλωσε.

Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Η απόφαση σημαίνει ότι το X πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο θα συμμορφώσει τα μέτρα που φέρεται να παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ, διαφορετικά θα επιβληθούν επιπλέον πρόστιμα.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί την πρώτη απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη «μη συμμόρφωση» μιας πλατφόρμας με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) - έναν από τους δύο κανονισμούς που πρέπει να ακολουθούν οι διαδικτυακές εταιρείες για να λειτουργούν οι υπηρεσίες τους στην ΕΕ.

Ο DSA καθορίζει τις υποχρεώσεις των πλατφορμών σε σχέση με το περιεχόμενο, τα δεδομένα και τη διαφήμιση, ενώ ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν οι εταιρείες, ώστε να ωφελούνται οι καταναλωτές και ο ανταγωνισμός.

Τέτοιου είδους κανόνες έχουν βρεθεί στο «στόχαστρο» της Ουάσινγκτον, η οποία προειδοποίησε κατά της αυστηρότερης ρύθμισης των εταιρειών τεχνολογίας από τις κυβερνήσεις και τις ρυθμιστικές αρχές.

Το νέο Twitter του Έλον Μασκ

Η αναδιοργάνωση του Μασκ όσον αφορά την επαλήθευση των χρηστών αποτέλεσε μέρος μιας σειράς ριζικών αλλαγών που πραγματοποίησε μετά την εξαγορά του Twitter στα τέλη του 2022.

Το προηγούμενο σύστημα, το οποίο λειτουργούσε παρόμοια με άλλα συστήματα επαλήθευσης κοινωνικών μέσων, εμφανίζοντας κάποιον ως επαληθευμένο εάν παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για την ταυτότητά του, καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με ένα σύστημα συνδεδεμένο με το επίπεδο συνδρομής Premium.

Αυτό απαιτούσε από τους χρήστες να πληρώνουν ένα μηνιαίο πάγιο αν ήθελαν να εμφανίζεται ένα μπλε «τικ» δίπλα στο όνομα του λογαριασμού τους στον ιστότοπο.

Για να λάβει ένας λογαριασμός στο X ένα τικ επαλήθευσης, πρέπει να έχει ένα δηλωμένο όνομα και μια φωτογραφία προφίλ, έναν επιβεβαιωμένο αριθμό τηλεφώνου και να έχει δραστηριοποιηθεί κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες.

Επίσης, δεν πρέπει να είναι «παραπλανητικός» ή να έχει εμπλακεί σε δραστηριότητες spam.

Ο Μασκ ξεκίνησε το νέο σύστημα ως έναν τρόπο να ενθαρρύνει τους χρήστες να εγγραφούν και να αυξήσει τα συνολικά έσοδα του X.

Επίσης, έδωσε στους κατόχους του μπλε «τικ» μεγαλύτερη παρουσία στις απαντήσεις και προτάθηκε ως ένας τρόπος για την αντιμετώπιση του αριθμού των bot στην πλατφόρμα.

Ωστόσο, αποδείχθηκε ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο σύστημα, με προειδοποιήσεις ότι μπορεί να εκθέσει τους χρήστες σε απάτες από πλαστογράφους ή ψεύτικους λογαριασμούς και να αυξήσει την προβολή κακόβουλων χρηστών και παραπλανητικού περιεχομένου.

*Με πληροφορίες από BBC

