Έλον Μασκ: Το «ευχαριστώ στον Τραμπ για όσα έχει κάνει για την Αμερική και τον κόσμο»

Ο Έλον Μασκ έστειλε ευχαριστήριο σημείωμα στον Τραμπ, μετά το δείπνο που παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Newsbomb

Έλον Μασκ: Το «ευχαριστώ στον Τραμπ για όσα έχει κάνει για την Αμερική και τον κόσμο»

ΑΡΧΕΙΟ - Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Elon Musk στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, στις 30 Μαΐου 2025, στην Ουάσινγκτον

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Έλον Μασκ ευχαρίστησε δημόσια τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μετά την προηγούμενη διαμάχη τους — και κατόπιν προτροπής του προέδρου. Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, ο 79χρονος Τραμπ έδωσε ομιλία στο Φόρουμ Επενδύσεων ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας και μίλησε για το «Μεγάλο και Όμορφο Νομοσχέδιο», σημειώνοντας ότι θα υπάρξουν εκπτώσεις στις αγορές εγχώριων αυτοκινήτων στο πλαίσιο του γιγαντιαίου σχεδίου δαπανών της κυβέρνησης.

Καθώς ο Τραμπ εξηγούσε το συμπέρασμα, έδειξε τον 54χρονο Μασκ, ο οποίος ήταν παρών, και είπε : «Αν αγοράσουν ένα ωραίο αυτοκίνητο Tesla και δανειστούν τα χρήματα —», αλλά μετά διέκοψε την ομιλία του, λέγοντας: «Είσαι τόσο τυχερός που είμαι μαζί σου, Έλον». «Με έχει ευχαριστήσει ποτέ όπως πρέπει;» ρώτησε ο πρόεδρος.

Μετά την ομιλία του, ο Μασκ εξέδωσε ένα ευχαριστήριο μήνυμα για τον πρόεδρο στο X. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τραμπ για όλα όσα έχει κάνει για την Αμερική και τον κόσμο», έγραψε στην ανάρτηση του στο X στις 19 Νοεμβρίου. Η ανάρτηση συνοδευόταν από φωτογραφίες του Μασκ, του Τραμπ και άλλων ηγετών και επιχειρηματιών στο φόρουμ, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και του πρίγκιπα διαδόχου και πρωθυπουργού της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν .

Το σχόλιο του Τραμπ και η απάντηση του Μασκ είδαν το φως μία ημέρα αφότου ο Μασκ παρευρέθηκε στο δείπνο που παρέθεσε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο προς τιμή του Μπιν Σαλμάν. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla εμφανίστηκε στην εκδήλωση μετά τη συνάντηση του ηγέτη της Μέσης Ανατολής με τον πρόεδρο στην Ουάσινγκτον. Εκεί, ο Τραμπ είπε στους καλεσμένους του δείπνου: «Αυτή η αίθουσα είναι γεμάτη με τους μεγαλύτερους ηγέτες στον κόσμο», σύμφωνα με το The Hill .

Trump Saudi Arabia

O Mασκ στη δεξίωση προς τιμήν του Σαουδάραβα πρίγκιπα

AP

Ο Μασκ διετέλεσε επικεφαλής του Τμήματος Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης Τραμπ (DOGE). Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας κατείχε τη θέση από τον Ιανουάριο έως τις 30 Μαΐου, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Μασκ θα αποχωρούσε από τη θέση του, καθώς έληγε η σύμβασή του ως ειδικού κυβερνητικού υπαλλήλου.

Ωστόσο, λίγες μέρες μετά την αποχώρηση του, αποκάλυψε τα αληθινά του συναισθήματα για τον «Μεγάλο Όμορφο Νομοσχέδιο». «Λυπάμαι, αλλά δεν αντέχω άλλο», έγραψε ο Μασκ σε μια ανάρτηση στο Χ εκείνη την εποχή. «Αυτό το τεράστιο, εξωφρενικό, γεμάτο ανοησίες νομοσχέδιο δαπανών του Κογκρέσου είναι ένα αηδιαστικό βδέλυγμα. Ντροπή σε όσους το ψήφισαν: ξέρετε ότι κάνατε λάθος. Το ξέρετε». Αργότερα ανακάλεσε ορισμένα από τα σχόλιά του. Ωστόσο, μια πηγή δήλωσε στο PEOPLE τον Ιούνιο ότι η σχέση του Μασκ με τον Λευκό Οίκο του Τραμπ είχε καταστραφεί για πάντα.

AP Poll DOGE

Τον Ιούλιο, ο Μασκ ανακοίνωσε ότι ιδρύει ένα νέο πολιτικό κόμμα σε απάντηση στην ψήφιση του νομοσχεδίου εσωτερικής πολιτικής του Τραμπ από το Κογκρέσο. Ο Τραμπ στη συνέχεια αποκάλεσε τον Μασκ «τραμπούκο» και τον κατηγόρησε ότι «βγήκε εκτός τροχιάς». Μήνες αργότερα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Μασκ δήλωσε σε Σύνοδο Κορυφής ότι η περίοδος που υπηρέτησε ως σύμβουλος ήταν «μια απίστευτη παράλληλη αποστολή», σύμφωνα με τους Seattle-Times. Παρά την κόντρα τους, εβδομάδες αργότερα το ζευγάρι εθεάθη στην επιμνημόσυνη δέηση του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στις 21 Σεπτεμβρίου.

Ο Κερκ δολοφονήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ στις 10 Σεπτεμβρίου και ο πρόεδρος απέτισε φόρο τιμής στον Κερκ με έναν 40λεπτο επικήδειο λόγο στην εκδήλωση. Εκεί, ο Μασκ και ο Τραμπ μίλησαν σύντομα . Λίγο αργότερα, ο Τραμπ απηύθυνε την έκκλησή τους στον Τύπο και είπε ότι ο Μασκ τον πλησίασε για να τον χαιρετήσει.

Οι New York Times ανέφεραν στις 18 Νοεμβρίου ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αρκετά άτομα που εργάζονταν για τον Mασκ και το Υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης θα γιορτάσουν την περίοδο που συνεργάστηκε με τον πρόεδρο. Ο Mασκ αναμένεται να παραστεί στην εκδήλωση που εδρεύει στο Ώστιν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ενίσχυση στο ιατρικό επιτελείο - Συμφωνία με τον Νίκο Τζουρούδη, εκ των κορυφαίων αθλιάτρων

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Σφοδρές βροχοπτώσεις στα Ιωάννινα - Μήνυμα από το 112

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νέο μακάβριο εύρημα σε παραλία της Παλαιόχωρας – Εντοπίστηκε δεύτερη σορός

14:51ΕΛΛΑΔΑ

«Αδειάζει» από δίκυκλα η Αθήνα: Μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Κρίστιαν Άνταμς: Ποιος είναι ο «άγνωστος» αδερφός της Βικτόρια Μπέκαμ - Η εκπληκτική τους ομοιότητα

14:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Ένα ακόμα sold out στο Telekom Center

14:47ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Discover Your AURA | by Ploom: Η απόλυτη sensorial εμπειρία με το Ploom AURA

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο κοσμεί το Σύνταγμα και «μαγνητίζει» τα βλέμματα – Πότε θα φωταγωγηθεί

14:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος: Η νομοθετική παρέμβαση για την επέκταση των οικονομικών δραστηριοτήτων της ΟΝΕΧ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας είναι προς όφελος των εργαζομένων, της ανάπτυξης και της πατρίδας μας

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έχασε τη ζωή της η 13χρονη στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

14:35ΚΟΣΜΟΣ

ΒΒC: Η ανυπομονησία του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία ανησυχεί το Κίεβο

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Νέα προβλήματα στην υδροδότηση από την νυχτερινή βροχόπτωση

14:25ΜΠΑΣΚΕΤ

ΕΕΑ: «Πράσινο φως» στον Μυστακίδη για τις μετοχές της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: Είπε «ευχαριστώ στον Τραμπ για όσα έχει κάνει για την Αμερική και τον κόσμο» - Το «καρφί» από τον Αμερικανό πρόεδρο

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Αγέλη αδέσποτων σκύλων επιτέθηκε σε 17χρονη - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Είναι εν δυνάμει βιαστής» φώναζε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή που την ακούμπησε

14:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Το εντυπωσιακό καρέ της «καυτής» τριάδας του Παναθηναϊκού

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση το ζευγάρι που κατανάλωσε τοξικά μανιτάρια – Τα είχαν μαζέψει από το βουνό

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Λύθηκε το μυστήριο με τους σεισμούς - Τι συνέβη κάτω από τον πυθμένα

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Κομμένοι δρόμοι στα δύο και αποκλεισμένα χωριά στα Μετέωρα από την κακοκαιρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:10ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Είναι εν δυνάμει βιαστής» φώναζε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή που την ακούμπησε

14:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς σε live μετάδοση Ζωής Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Ουγγαρέζου για την παραίτηση Καραναστάση

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό στο σχολείο», λέει στο Newsbomb μητέρα μετά τον θάνατο 13χρονης σε σχολείο

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Λύθηκε το μυστήριο με τους σεισμούς - Τι συνέβη κάτω από τον πυθμένα

12:25ΕΘΝΙΚΑ

Αλλάζουν όλα με τις αναβολές για σπουδές και λόγους υγείας - Τι προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έχασε τη ζωή της η 13χρονη στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κάθειρξη 25 ετών σε Ουκρανό που σκότωσε τους ληστές του με το αυτοκίνητό του – Βίντεο με τη στιγμή που τον απειλούν με όπλο

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην ανατολική Θεσσαλονίκη: Αγέλες άγριων σκύλων έχουν κατακρεουργήσει εκατοντάδες γάτες - Επιτίθενται και σε ανθρώπους, σφυρίζουν αδιάφορα οι υπεύθυνοι

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση το ζευγάρι που κατανάλωσε τοξικά μανιτάρια – Τα είχαν μαζέψει από το βουνό

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία φρίκη στην Τουρκία: Νεκρός 15χρονος, όταν τον ακινητοποίησαν και με σωλήνα αεροσυμπιεστή κατέστρεψαν όργανα του σώματός του ως «φάρσα»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Μεγάλη Θεομητορική εορτή για την Ορθοδοξία

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πατέρας του Νίκου Χαρδαλιά: «Θα είσαι για πάντα η πιο γλυκιά σκιά, δίπλα στο κάθε βήμα μου»

14:00ΕΘΝΙΚΑ

Στρατιωτική θητεία: Τι αλλάζει για τους κληρωτούς - Κάθε πότε θα γίνεται η κατάταξή τους

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Κυνηγοί παιδεραστών: Το Viral κίνημα από την Νέα Υόρκη και το Λονδίνο έφτασε και στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης -

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Εικόνες Αποκάλυψης στους Καρουσάδες μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο από συντριβή μαχητικού αεροσκάφους σε επίδειξη στο Dubai Air Show – Νεκρός ο πιλότος

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Διήμερο κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες στη μισή χώρα – Σαββατοκύριακο με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «Μις Υφήλιος» η Μεξικανή Φατίμα Μπος που είχε υψώσει ανάστημα στον διοργανωτή: Η πιο ταραγμένη χρονιά στην ιστορία του θεσμού

11:00WHAT THE FACT

Γιγαντιαίο ανακόντα έκλεισε τον δρόμο και οι οδηγοί έλυσαν το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ