Έλον Μασκ: Το «ευχαριστώ στον Τραμπ για όσα έχει κάνει για την Αμερική και τον κόσμο»

ΑΡΧΕΙΟ - Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Elon Musk στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, στις 30 Μαΐου 2025, στην Ουάσινγκτον

Ο Έλον Μασκ ευχαρίστησε δημόσια τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μετά την προηγούμενη διαμάχη τους — και κατόπιν προτροπής του προέδρου. Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, ο 79χρονος Τραμπ έδωσε ομιλία στο Φόρουμ Επενδύσεων ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας και μίλησε για το «Μεγάλο και Όμορφο Νομοσχέδιο», σημειώνοντας ότι θα υπάρξουν εκπτώσεις στις αγορές εγχώριων αυτοκινήτων στο πλαίσιο του γιγαντιαίου σχεδίου δαπανών της κυβέρνησης.

Καθώς ο Τραμπ εξηγούσε το συμπέρασμα, έδειξε τον 54χρονο Μασκ, ο οποίος ήταν παρών, και είπε : «Αν αγοράσουν ένα ωραίο αυτοκίνητο Tesla και δανειστούν τα χρήματα —», αλλά μετά διέκοψε την ομιλία του, λέγοντας: «Είσαι τόσο τυχερός που είμαι μαζί σου, Έλον». «Με έχει ευχαριστήσει ποτέ όπως πρέπει;» ρώτησε ο πρόεδρος.

I would like to thank President Trump for all he has done for America and the world pic.twitter.com/KdK9VC2MLs — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2025

Μετά την ομιλία του, ο Μασκ εξέδωσε ένα ευχαριστήριο μήνυμα για τον πρόεδρο στο X. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τραμπ για όλα όσα έχει κάνει για την Αμερική και τον κόσμο», έγραψε στην ανάρτηση του στο X στις 19 Νοεμβρίου. Η ανάρτηση συνοδευόταν από φωτογραφίες του Μασκ, του Τραμπ και άλλων ηγετών και επιχειρηματιών στο φόρουμ, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και του πρίγκιπα διαδόχου και πρωθυπουργού της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν .

Το σχόλιο του Τραμπ και η απάντηση του Μασκ είδαν το φως μία ημέρα αφότου ο Μασκ παρευρέθηκε στο δείπνο που παρέθεσε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο προς τιμή του Μπιν Σαλμάν. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla εμφανίστηκε στην εκδήλωση μετά τη συνάντηση του ηγέτη της Μέσης Ανατολής με τον πρόεδρο στην Ουάσινγκτον. Εκεί, ο Τραμπ είπε στους καλεσμένους του δείπνου: «Αυτή η αίθουσα είναι γεμάτη με τους μεγαλύτερους ηγέτες στον κόσμο», σύμφωνα με το The Hill .

O Mασκ στη δεξίωση προς τιμήν του Σαουδάραβα πρίγκιπα AP

Ο Μασκ διετέλεσε επικεφαλής του Τμήματος Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης Τραμπ (DOGE). Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας κατείχε τη θέση από τον Ιανουάριο έως τις 30 Μαΐου, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Μασκ θα αποχωρούσε από τη θέση του, καθώς έληγε η σύμβασή του ως ειδικού κυβερνητικού υπαλλήλου.

Ωστόσο, λίγες μέρες μετά την αποχώρηση του, αποκάλυψε τα αληθινά του συναισθήματα για τον «Μεγάλο Όμορφο Νομοσχέδιο». «Λυπάμαι, αλλά δεν αντέχω άλλο», έγραψε ο Μασκ σε μια ανάρτηση στο Χ εκείνη την εποχή. «Αυτό το τεράστιο, εξωφρενικό, γεμάτο ανοησίες νομοσχέδιο δαπανών του Κογκρέσου είναι ένα αηδιαστικό βδέλυγμα. Ντροπή σε όσους το ψήφισαν: ξέρετε ότι κάνατε λάθος. Το ξέρετε». Αργότερα ανακάλεσε ορισμένα από τα σχόλιά του. Ωστόσο, μια πηγή δήλωσε στο PEOPLE τον Ιούνιο ότι η σχέση του Μασκ με τον Λευκό Οίκο του Τραμπ είχε καταστραφεί για πάντα.

Τον Ιούλιο, ο Μασκ ανακοίνωσε ότι ιδρύει ένα νέο πολιτικό κόμμα σε απάντηση στην ψήφιση του νομοσχεδίου εσωτερικής πολιτικής του Τραμπ από το Κογκρέσο. Ο Τραμπ στη συνέχεια αποκάλεσε τον Μασκ «τραμπούκο» και τον κατηγόρησε ότι «βγήκε εκτός τροχιάς». Μήνες αργότερα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Μασκ δήλωσε σε Σύνοδο Κορυφής ότι η περίοδος που υπηρέτησε ως σύμβουλος ήταν «μια απίστευτη παράλληλη αποστολή», σύμφωνα με τους Seattle-Times. Παρά την κόντρα τους, εβδομάδες αργότερα το ζευγάρι εθεάθη στην επιμνημόσυνη δέηση του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στις 21 Σεπτεμβρίου.

Ο Κερκ δολοφονήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ στις 10 Σεπτεμβρίου και ο πρόεδρος απέτισε φόρο τιμής στον Κερκ με έναν 40λεπτο επικήδειο λόγο στην εκδήλωση. Εκεί, ο Μασκ και ο Τραμπ μίλησαν σύντομα . Λίγο αργότερα, ο Τραμπ απηύθυνε την έκκλησή τους στον Τύπο και είπε ότι ο Μασκ τον πλησίασε για να τον χαιρετήσει.

Οι New York Times ανέφεραν στις 18 Νοεμβρίου ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αρκετά άτομα που εργάζονταν για τον Mασκ και το Υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης θα γιορτάσουν την περίοδο που συνεργάστηκε με τον πρόεδρο. Ο Mασκ αναμένεται να παραστεί στην εκδήλωση που εδρεύει στο Ώστιν.

