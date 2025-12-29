Ο κυβερνήτης της Φλόριντα προειδοποιεί για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, έχει ταχθεί ενάντια στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), επικεντρώνοντας την κριτική του όχι σε πολιτισμικά ζητήματα ή «woke» ιδεολογίες, αλλά στις οικονομικές διαταραχές, την απώλεια θέσεων εργασίας και την κλίμακα της τεχνολογίας.

Ο DeSantis έχει επικρίνει τα μεγάλα data centers που αναπτύσσονται στις ΗΠΑ, προσπαθώντας να περιορίσει την επέκτασή τους στη Φλόριντα και στηρίζει τις τοπικές κοινότητες που αντιδρούν στα τεράστια έργα. Προειδοποιεί ότι η AI μπορεί να επηρεάσει την οικονομία, να αντικαταστήσει εργαζόμενους και να θέσει σε κίνδυνο τις δημοκρατικές αξίες.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε προτάσεις για την προστασία των πολιτών: ενημέρωση όταν οι πολίτες αλληλεπιδρούν με AI, περιορισμός της χρήσης AI για ψυχολογική υποστήριξη και περισσότερος έλεγχος των γονέων για τα παιδιά τους. Παράλληλα, θέλει να περιορίσει τη δημιουργία data centers που καταναλώνουν πολλούς πόρους και ενέργεια, χωρίς κρατικές επιδοτήσεις.

Ο DeSantis τονίζει: «Πρέπει να απορρίψουμε κάθε ιδέα που θέλει τις μηχανές να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι έχουν αδιαπραγμάτευτα δικαιώματα που δόθηκαν από τον Θεό, όχι οι υπολογιστές».

Καθώς οι ΗΠΑ και οι Πολιτείες αντιμετωπίζουν την επέκταση της AI, η Φλόριντα προετοιμάζεται για νέους νόμους που θα προστατεύουν τους πολίτες και τα παιδιά, ενώ ο κυβερνήτης επιμένει να περιορίζει την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και την επιρροή των τεχνολογικών κολοσσών.