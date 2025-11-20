Έλον Μασκ: Θέλει να «χτίσει» μια σύγχρονη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας... στο διάστημα

Ο Έλον Μασκ θέλει να δημιουργήσει μια «σύγχρονη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας» και να στείλει αντίγραφα της ανθρώπινης γνώσης...στο διάστημα

Έλον Μασκ: Θέλει να «χτίσει» μια σύγχρονη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας... στο διάστημα

Ο Έλον Μασκ χαιρετάει καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, Τρίτη 4 Μαρτίου 2025

Ο Έλον Μασκ έχει μεγάλες φιλοδοξίες για την ηλεκτρονική του εγκυκλοπαίδεια, την οποία εγκαινίασε τον Οκτώβριο . Σε πρόσφατη συνομιλία του με τον ιδρυτή της Baron Capital, Ρον Μπάρον , ο Μασκ δήλωσε ότι η Grokipedia θα διατηρήσει την κατάσταση των ανθρώπινων πληροφοριών. Η Grokipedia είναι σαν μια «σύγχρονη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla.

«Ήταν μεγάλη τραγωδία που κάηκε η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας», είπε ο Μασκ. «Προκειμένου να διατηρήσουμε αυτή τη γνώση, νομίζω ότι θέλουμε κυριολεκτικά να τη χαράξουμε σε πέτρα, σε ένα είδος πέτρινης μικρογραφίας, και να τη διαδώσουμε ευρέως».

Μία από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες στον κόσμο, η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, κάηκε ολοσχερώς το 48 π.Χ κατά τη διαμάχη μεταξύ Ιουλίου Καίσαρα και Πτολεμαίου, σύμφωνα με την επικρατούσα θεωρία. Ο Καίσαρας λέγεται ότι διέταξε να βάλουν φωτιά στα ίδια του τα πλοία, για να μην τον περικυκλώσει ο εχθρός.

Ο Μασκ βλέπει την Grokipedia ως έναν τρόπο προστασίας από αυτή την απώλεια γνώσης. Στη χειρότερη περίπτωση, είπε ο Μασκ, ο μελλοντικός πολιτισμός θα «δεί τι μάθαμε» από την εγκυκλοπαίδεια και θα «συναντήσει πράγματα από εκεί» — μια ιδέα που θυμίζει την υπόθεση μιας από τις αγαπημένες σειρές επιστημονικής φαντασίας του Μασκ , το «Foundation», του Ισαάκ Ασίμοφ.

Η Grokipedia δεν φαίνεται να είναι εντελώς άτρωτη στην καταστροφή ακόμα. Στις αρχές της εβδομάδας η ιστοσελίδα ήταν εκτός λειτουργίας λόγω διακοπής λειτουργίας του Cloudflare . Δεν είναι επίσης σαφές εάν η Grokipedia επεκτείνεται για να ενσωματώσει νέες γνώσεις. Η ιστοσελίδα αναφέρει επί του παρόντος ότι περιλαμβάνει 885.279 άρθρα, τον ίδιο αριθμό που είχε καταχωρίσει κατά την έναρξή της τον περασμένο μήνα.

Η εγκυκλοπαίδεια του Μασκ δεν θα παραμείνει στη Γη, είπε. Τα αντίγραφα θα σταλούν «στη Σελήνη και τον Άρη και στο βαθύ διάστημα». Το 2018, η SpaceX εκτόξευσε ένα κόκκινο Tesla Roadster στο διάστημα. Ένα ομοίωμα "Starman" με διαστημική στολή καθόταν στη θέση του οδηγού. Το 2020, το όχημα πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση δίπλα από τον Άρη .

Αν το σχέδιο του Μασκ τελικά υλοποιηθεί, μην περιμένετε ότι η εγκυκλοπαίδειά του θα εξακολουθεί να ονομάζεται Grokipedia. Ο Μασκ είπε ότι σχεδιάζει να την μετονομάσει σε Encyclopedia Galactica στο μέλλον, προς τιμήν των συγγραφέων επιστημονικής φαντασίας Ισαάκ Ασίμοφ και Ντάγκλας Άνταμς. Τα βιβλία του Ασίμοφ και του Ντάγκλας φυλάσσονταν επίσης στο Roadster, το οποίο εκτοξεύτηκε στο διάστημα .

Σε μια ανάρτηση στο X , ο Musk έγραψε ότι το Grokipedia θα μετονομαστεί όταν το σχέδιό του θα βρίσκεται σε καλό δρόμο. «Η ιδέα της Εγκυκλοπαίδειας Galactica είναι να δημιουργήσει ένα αποθετήριο ανοιχτού κώδικα όλης της γνώσης», δήλωσε ο Μασκ. «Ανοιχτού κώδικα, που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό, ο καθένας μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Αν άλλοι άνθρωποι θέλουν να εκπαιδευτούν σε αυτό, μπορούν να το κάνουν».

