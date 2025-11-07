Τι θα μπορούσε να αγοράσει ο Έλον Μασκ με ένα τρισεκατομμύριο δολάρια

Ενώ είναι μια λέξη που γνωρίζουμε σαν όρος, ο αριθμός «τρισεκατομμύριο» είναι τόσο υπερβολικά μεγαλύτερος από οτιδήποτε μπορούμε να σκεφτούμε

Newsbomb

Τι θα μπορούσε να αγοράσει ο Έλον Μασκ με ένα τρισεκατομμύριο δολάρια
Ο Έλον Μασκ στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι, στο Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, στις 13 Φεβρουαρίου 2025. (Photo/Alex Brandon, File)

AP/Αρχείου
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια πρωτοφανής απόφαση, οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν ένα πακέτο αμοιβών για τον Έλον Μασκ που θα μπορούσε, κατά την επόμενη δεκαετία, να μετατρέψει τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο στον πρώτο τρισεκατομμυριούχο του κόσμου.

Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει πρώτα η Tesla και ο Μασκ να επιτύχουν ορισμένους στόχους συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ήδη υψηλής κεφαλαιοποίησης της αγοράς κατά 466%. Είναι δυνατόν; Σίγουρα. Πιθανό; Εξαρτάται από το ποιον ρωτάτε. Αλλά δεδομένου ότι υπάρχει μια μη μηδενική πιθανότητα ο Έλον Μασκ να τα καταφέρει, αξίζει να κατανοήσουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για ένα «τρισεκατομμύριο δολάρια».

Ενώ είναι μια λέξη που γνωρίζουμε σαν όρος, ο αριθμός «τρισεκατομμύριο» είναι τόσο υπερβολικά μεγαλύτερος από οτιδήποτε μπορούμε να σκεφτούμε.

Και αυτό είναι, εν μέρει, ο λόγος για τον οποίον η Tesla, στην προσπάθειά της να γίνει μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής, τείνει προς την υπερβολή, όπως αναφέρει το CNN. Ο Έλον Μασκ έχει ήδη μια περιουσία 491 δισεκατομμυρίων δολαρίων — περισσότερα χρήματα από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο, οπουδήποτε, ποτέ, στην ιστορία του κόσμου, και φυσικά περισσότερα χρήματα από όσα θα μπορούσε να ξοδέψει οποιοσδήποτε άνθρωπος.

Αν τα καταφέρει, πράγματι, ο Έλον Μασκ και γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, τι θα μπορούσε να αγοράσει;

Αυτά είναι μερικά πράγματα που μπορείς να αποκτήσεις με ένα τρισεκατομμύριο δολάρια:

- Κάθε αυτοκίνητο που πωλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες φέτος. Ωστόσο, αυτή είναι μια όχι και τόσο έξυπνη επένδυση, καθώς τα οχήματα αυτά αρχίζουν να χάνουν την αξία τους από τη στιγμή που τα οδηγείτε έξω από το κατάστημα.

- 10.000 CEO της Starbucks. Ο Brian Niccol, ο CEO της γνωστής αλυσίδας καφέ, έχει τον απίστευτο μισθό των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

- 333 υπερψηλούς ουρανοξύστες. Αν έχετε βρεθεί ποτέ στην Νέα Υόρκη, ίσως έχετε δει το νέο κεντρικό κτίριο της JPMorgan Chase στην Park Ave και σκεφτήκατε: «Πω πω, αυτό πρέπει να κόστισε μια περιουσία». Και θα έχετε δίκιο: κόστισε 3 δισεκατομμύρια δολάρια! Αλλά θα έπρεπε να χτίσετε περίπου 332 ακόμα τέτοια κτίρια για να φτάσετε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

JPMorgan Chase

Το εξωτερικό του νέου κεντρικού κτιρίου της JPMorgan Chase στην οδό 270 Park Avenue στη Νέα Υόρκη, Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025.

AP

- 2.000 γιοτ του Τζεφ Μπέζος. Αν και θα χρειαστεί να διαθέσετε περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια ανά σκάφος, κάθε χρόνο, για συντήρηση.

Jeff Bezos - Γιοτ

Το γιοτ Koru, ιδιοκτησία του ιδρυτή της Amazon Jeff Bezos, αγκυροβολημένο στο Théoule-sur-Mer στις 22 Μαΐου 2025 στις Κάννες της Γαλλίας.

Getty Images

- 465 κρουαζιερόπλοια «Icon of the Seas». Αν θέλετε μια πιο γιορτινή ατμόσφαιρα, θα μπορούσατε να αγοράσετε το κρουαζιερόπλοιο «Icon of the Seas» της Royal Caribbean, το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσατε να αγοράσετε 465 από αυτά.

Icon of the Seas

Το «Icon of the Seas», το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024.

AP

- Όλα τα πανεπιστήμια που ανήκουν στην Ivy League, πέντε φορές. Συνολικά, οι χορηγίες των οκτώ πιο ελίτ αμερικανικών πανεπιστημίων ανέρχονται σε περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια.

- Ένα μπόνους 2.923 δολαρίων για κάθε άτομο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ΗΠΑ έχουν συνολικά 340,1 εκατομμύρια κατοίκους.

- Την Ελβετία. Μπορεί να μην είναι πράγματι εφικτό να αγοράσεις μια χώρα, αλλά το ονομαστικό ετήσιο ΑΕΠ της χώρας ήταν λίγο κάτω από 900 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι. Το όνειρο κάθε επενδυτή!

Ζυρίχη - Ελβετία

Η Ζυρίχη, Ελβετία

Unsplash

- Όλα τα σπίτια στη Χαβάη. Υπάρχουν 572.781 νοικοκυριά στη Χαβάη και, σύμφωνα με το Zillow, κοστίζουν μόνο 826.575 δολάρια, κατά μέσο όρο.

- Την Coca-Cola ως εταιρεία αλλά και μια Coca-Cola για κάθε άνθρωπο στον πλανήτη. Μπορείτε να ξοδέψετε 300 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσετε την εταιρεία και θα σας μείνουν ακόμα αρκετά χρήματα για να αγοράσετε σε όλους τους 8,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους του πλανήτη ένα μπουκάλι Coca-Cola.

- Τις Toyota, Volkswagen, Stellantis, Hyundai, Ford και GM.

- Τις ExxonMobil, Chevron και ConocoPhillips. Ποιος ξέρει, ίσως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να μην πετύχουν τελικά και η Tesla να αποφασίσει να μπει στην αγορά των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Η αγορά των τριών μεγαλύτερων αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:08ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη οι έρευνες στα Βορίζια: Εννιά συλλήψεις και 352 έλεγχοι από τις αρχές

13:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δύο μεταγραφές και όλα… ανοιχτά

13:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

O Θανάσης Πασσάς κάνει Sports Party στο ΟΠΑΠ Game Time

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Όλα τα μέτρα για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία – Οι ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη

13:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου στο Newsbomb.gr: Ιστορική ημέρα για τη χώρα μας που αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικλ Ρήγας

12:57ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νοέμβριος με δώρο 100€ για τους συνδρομητές Vodafone που αποκτούν επιπλέον γραμμή κινητής ή σταθερής

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Μέλη της Χαμάς παγιδευμένα σε τούνελ κάτω από εδάφη υπό ισραηλινό έλεγχο - Το άγνωστο «αγκάθι» της εκεχειρίας

12:41ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ξεκίνησε η δίκη δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την Σύμβαση 717 - Στο πλευρό τους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνες σε ακόμη 52 φυσικά πρόσωπα που πήραν παράνομα 4 εκατ. ευρώ

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Τριήμερο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα μπορούσε να αγοράσει ο Έλον Μασκ με ένα τρισεκατομμύριο δολάρια

12:24LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιοι γελάνε και ποιοι κλαίνε με τα ραβασάκια της Nielsen

12:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου στο Newsbomb.gr για τη συμφωνία AKTOR, ΔΕΠΑ και Venture Global για το αμερικανικό LNG: «Είναι ιστορική η ημέρα για την Ελλάδα»

12:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρις Ράιτ: «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει σημείο εισόδου και για εγχώριους ενεργειακούς πόρους προς την Ευρώπη»

12:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπογράφηκε η συμφωνία AKTOR, ΔΕΠΑ και Venture Global για προμήθεια LNG στην Ουκρανία

12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κλείδωσε» η κυκλοφορία και η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

11:55ΚΟΣΜΟΣ

H Κίνα ενισχύει τον στόλο της: Σε υπηρεσία το υπερσύγχρονο αεροπλανοφόρο «Fujian» του Πεκίνου

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Περισσότεροι από 50 τραυματίες έπειτα από έκρηξη σε τζαμί εντός σχολικού συγκροτήματος

11:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Με ημιτελικά του Hellenic Championship με Τζόκοβιτς και Ολυμπιακός - Παρτιζάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Τριήμερο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη οι έρευνες στα Βορίζια: Εννιά συλλήψεις και 352 έλεγχοι από τις αρχές

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για την οπλοκατοχή: «Μονιμοποιείται» το ελληνικό FBI στην Κρήτη – «Δεν θα κάνουν κουμάντο οι νταήδες»

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές ο Μπρους Γουίλις: Πιάνει το χέρι του φροντιστή του σε σπάνια δημόσια εμφάνιση

11:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Βορίδης «καρφώνει» τον Βάρρα στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυτοί είναι οι λόγοι που του ζήτησα να παραιτηθεί

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δύο Ρουμάνοι οι δράστες της ληστείας και του άγριου ξυλοδαρμού κοσμηματοπώλη

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Bίντεο ντοκουμέντο από την φονική συμπλοκή οπαδών

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

09:13ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο «απαραίτητος» Ερντογάν και το πρόβλημα για τη Δύση που ποντάρει στον «σουλτάνο»

09:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γλυπτά του Παρθενώνα: Ντοκιμαντέρ που «αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία» ότι εκλάπησαν, προβάλλεται στη Βρετανία

12:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπογράφηκε η συμφωνία AKTOR, ΔΕΠΑ και Venture Global για προμήθεια LNG στην Ουκρανία

13:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δύο μεταγραφές και όλα… ανοιχτά

10:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε κέντρο διακίνησης ναρκωτικών στα Λιόσια: Έξι συλλήψεις – Δείτε πανοραμικό βίντεο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ατομα με ασυνήθιστη συμπεριφορά κοντά στο σχολείο, να συνοδεύετε τα παιδιά σας»: Διευθυντές δημοτικών στον Χολαργό προειδοποιούν για ύποπτο - Πρόκειται για παιδόφιλο, καταγγέλλουν γονείς

08:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση ακινήτων: Ποιοι και πώς κερδίζουν έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ τον χρόνο έως το 2031

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ