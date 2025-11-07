Τι θα μπορούσε να αγοράσει ο Έλον Μασκ με ένα τρισεκατομμύριο δολάρια

Ο Έλον Μασκ στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι, στο Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, στις 13 Φεβρουαρίου 2025. (Photo/Alex Brandon, File)

Σε μια πρωτοφανής απόφαση, οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν ένα πακέτο αμοιβών για τον Έλον Μασκ που θα μπορούσε, κατά την επόμενη δεκαετία, να μετατρέψει τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο στον πρώτο τρισεκατομμυριούχο του κόσμου.

Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει πρώτα η Tesla και ο Μασκ να επιτύχουν ορισμένους στόχους συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ήδη υψηλής κεφαλαιοποίησης της αγοράς κατά 466%. Είναι δυνατόν; Σίγουρα. Πιθανό; Εξαρτάται από το ποιον ρωτάτε. Αλλά δεδομένου ότι υπάρχει μια μη μηδενική πιθανότητα ο Έλον Μασκ να τα καταφέρει, αξίζει να κατανοήσουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για ένα «τρισεκατομμύριο δολάρια».

Ενώ είναι μια λέξη που γνωρίζουμε σαν όρος, ο αριθμός «τρισεκατομμύριο» είναι τόσο υπερβολικά μεγαλύτερος από οτιδήποτε μπορούμε να σκεφτούμε.

Και αυτό είναι, εν μέρει, ο λόγος για τον οποίον η Tesla, στην προσπάθειά της να γίνει μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής, τείνει προς την υπερβολή, όπως αναφέρει το CNN. Ο Έλον Μασκ έχει ήδη μια περιουσία 491 δισεκατομμυρίων δολαρίων — περισσότερα χρήματα από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο, οπουδήποτε, ποτέ, στην ιστορία του κόσμου, και φυσικά περισσότερα χρήματα από όσα θα μπορούσε να ξοδέψει οποιοσδήποτε άνθρωπος.

Αν τα καταφέρει, πράγματι, ο Έλον Μασκ και γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, τι θα μπορούσε να αγοράσει;

Αυτά είναι μερικά πράγματα που μπορείς να αποκτήσεις με ένα τρισεκατομμύριο δολάρια:

- Κάθε αυτοκίνητο που πωλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες φέτος. Ωστόσο, αυτή είναι μια όχι και τόσο έξυπνη επένδυση, καθώς τα οχήματα αυτά αρχίζουν να χάνουν την αξία τους από τη στιγμή που τα οδηγείτε έξω από το κατάστημα.

- 10.000 CEO της Starbucks. Ο Brian Niccol, ο CEO της γνωστής αλυσίδας καφέ, έχει τον απίστευτο μισθό των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

- 333 υπερψηλούς ουρανοξύστες. Αν έχετε βρεθεί ποτέ στην Νέα Υόρκη, ίσως έχετε δει το νέο κεντρικό κτίριο της JPMorgan Chase στην Park Ave και σκεφτήκατε: «Πω πω, αυτό πρέπει να κόστισε μια περιουσία». Και θα έχετε δίκιο: κόστισε 3 δισεκατομμύρια δολάρια! Αλλά θα έπρεπε να χτίσετε περίπου 332 ακόμα τέτοια κτίρια για να φτάσετε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Το εξωτερικό του νέου κεντρικού κτιρίου της JPMorgan Chase στην οδό 270 Park Avenue στη Νέα Υόρκη, Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025. AP

- 2.000 γιοτ του Τζεφ Μπέζος. Αν και θα χρειαστεί να διαθέσετε περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια ανά σκάφος, κάθε χρόνο, για συντήρηση.

Το γιοτ Koru, ιδιοκτησία του ιδρυτή της Amazon Jeff Bezos, αγκυροβολημένο στο Théoule-sur-Mer στις 22 Μαΐου 2025 στις Κάννες της Γαλλίας. Getty Images

- 465 κρουαζιερόπλοια «Icon of the Seas». Αν θέλετε μια πιο γιορτινή ατμόσφαιρα, θα μπορούσατε να αγοράσετε το κρουαζιερόπλοιο «Icon of the Seas» της Royal Caribbean, το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσατε να αγοράσετε 465 από αυτά.

Το «Icon of the Seas», το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024. AP

- Όλα τα πανεπιστήμια που ανήκουν στην Ivy League, πέντε φορές. Συνολικά, οι χορηγίες των οκτώ πιο ελίτ αμερικανικών πανεπιστημίων ανέρχονται σε περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια.

- Ένα μπόνους 2.923 δολαρίων για κάθε άτομο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ΗΠΑ έχουν συνολικά 340,1 εκατομμύρια κατοίκους.

- Την Ελβετία. Μπορεί να μην είναι πράγματι εφικτό να αγοράσεις μια χώρα, αλλά το ονομαστικό ετήσιο ΑΕΠ της χώρας ήταν λίγο κάτω από 900 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι. Το όνειρο κάθε επενδυτή!

Η Ζυρίχη, Ελβετία Unsplash

- Όλα τα σπίτια στη Χαβάη. Υπάρχουν 572.781 νοικοκυριά στη Χαβάη και, σύμφωνα με το Zillow, κοστίζουν μόνο 826.575 δολάρια, κατά μέσο όρο.

- Την Coca-Cola ως εταιρεία αλλά και μια Coca-Cola για κάθε άνθρωπο στον πλανήτη. Μπορείτε να ξοδέψετε 300 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσετε την εταιρεία και θα σας μείνουν ακόμα αρκετά χρήματα για να αγοράσετε σε όλους τους 8,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους του πλανήτη ένα μπουκάλι Coca-Cola.

- Τις Toyota, Volkswagen, Stellantis, Hyundai, Ford και GM.

- Τις ExxonMobil, Chevron και ConocoPhillips. Ποιος ξέρει, ίσως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να μην πετύχουν τελικά και η Tesla να αποφασίσει να μπει στην αγορά των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Η αγορά των τριών μεγαλύτερων αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό.

