Νέος συναγερμός στην Ουκρανία – Ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

Σε κατάσταση συναγερμού η πρωτεύουσα της Ουκρανίας

Νυχτερινή πυραυλική επίθεση στο Κίεβο εξαπέλυσε η Ρωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση των ουκρανικών αρχών λίγο μετά τα μεσάνυχτα (Τρίτης 13/1).

«Παραμείνετε σε ασφαλή καταφύγια. Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο.

Την ίδια στιγμή, ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι οι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας έχουν τεθεί σε πλήρη επιφυλακή και επιχειρούν για την αναχαίτιση των πυραύλων και την προστασία της πόλης.

Το Κίεβο δεν ήταν ο μόνος στόχος της ρωσικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πλήγματα καταγράφηκαν και στην ευρύτερη περιοχή του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, στα βορειοανατολικά της χώρας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

