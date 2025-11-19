Φουντώνει η κόντρα του Έλον Μασκ με τη Μπίλι Άιλις: «Δεν είσαι και η πιο έξυπνη»

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ του Έλον Μασκ και της Μπίλι Άιλις. καθώς ο πλουσιότερος άνδρας στον κόσμο και η Αμερικανίδα τραγουδίστρια ανταλλάσσουν σκληρά σχόλια δημοσίως.

Όλα άρχισαν στις 13 Νοεμβρίου, όταν η 23χρονη ποπ σταρ μοιράστηκε μια ανάρτηση με υλικό της ομάδας «My Voice, My Choice» που παρουσίασε υποθετικά παραδείγματα για το τι θα μπορούσε να κάνει ο -σύντομα- τρισεκατομμυριούχος όπως όλα δείχνουν «Μr Tesla» με την αμύθητη περιουσία του.

Η ανάρτηση περιελάμβανε πράγματα όπως: τον τερματισμό της πείνας στον κόσμο, τη θεραπεία ασθενειών, την ανοικοδόμηση της Γάζας και τη διάσωση απειλούμενων ειδών. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε το post της με ένα μήνυμα: «Άθλιος, δειλός».

Πέντε ημέρες μετά τη δημοσίευση της ιστορίας της στο X, η Tesla απάντησε, αμφισβητώντας την νοημοσύνη της σταρ. Το βράδυ της Δευτέρας, 17 Νοεμβρίου, ο Μασκ απάντησε στο tweet που ανακεφαλαιώνει τις ιστορίες της Άιλις στο Instagram, γράφοντας:«Δεν είναι και η πιο έξυπνη».

Πριν από λίγες εβδομάδες, στα WSJ Innovator Awards, η ποπ σταρ είχε μιλήσει για την κατανομή του πλούτου, καλώντας τους δισεκατομμυριούχους να δώσουν τα χρήματά τους. Η τραγουδίστρια συνεχίζει να υπερασπίζεται το μήνυμά της για κοινωνική δικαιοσύνη, εκφράζοντας την ανάγκη οι υπερπλούσιοι να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την καταπολέμηση των κοινωνικών προβλημάτων.

Από την πλευρά του, ο Έλον Μασκ υποστηρίζει ότι η κριτική της Μπίλι είναι υπεραπλουστευμένη και αγνοεί τις δικές του προσπάθειες σε τομείς όπως η βιώσιμη ενέργεια και η διαστημική εξερεύνηση. Σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι η καινοτομία και οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει έχουν ήδη επιφέρει σημαντικές αλλαγές και ότι η φιλανθρωπία δεν είναι πάντα η μόνη λύση.

Σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index, που παρακολουθεί την περιουσία των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, ο Mασκ έχει σήμερα καθαρή περιουσία 430 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση παγκοσμίως στη λίστα των Κροίσων. Πρόσφατα, σε μια συνέλευση των μετόχων της Tesla, εγκρίθηκε ένα πρόγραμμα αποζημίωσης μετοχών αξίας έως 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων μετά την επίτευξη των στόχων διαχείρισης, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για να γίνει ο Mασκ ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία.

Η αντιπαράθεση αυτή έχει πυροδοτήσει ευρύτερη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με το ρόλο των δισεκατομμυριούχων στην κοινωνία. Πολλοί χρήστες υποστηρίζουν την άποψη της Μπίλι Άιλις, τονίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη κοινωνική ευθύνη από τους πλούσιους, ενώ άλλοι εκφράζουν την άποψη ότι η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία είναι οι βασικοί παράγοντες προόδου.

