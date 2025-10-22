Μύδροι Έλον Μασκ κατά του διευθυντή της NASA: «Έχει IQ κάτω από 100»

Ενώ η NASA σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το σύστημα πυραύλων Starship της SpaceX για να προσεληνωθεί στη Σελήνη, τώρα θα γίνονται δεκτές προτάσεις και από ανταγωνιστές.

Newsbomb

Μύδροι Έλον Μασκ κατά του διευθυντή της NASA: «Έχει IQ κάτω από 100»

Φωτ. Αρχείου - Ο Έλον Μασκ στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι, στο Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, στις 13 Φεβρουαρίου 2025. (Photo/Alex Brandon, File)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επίθεση κατά του διευθυντή της NASA εξαπέλυσε ο Έλον Μασκ, κατηγορώντας τον ότι δεν είναι αρκετά έξυπνος για να κατέχει την κορυφαία θέση της υπηρεσίας διαστήματος των ΗΠΑ.

Η κριτική του δισεκατομμυριούχου προς τον Σον Ντάφι ήρθε μετά την ανακοίνωση της διαστημικής υπηρεσίας ότι είναι ανοιχτή στη χρήση σεληνάκατων (τα διαστημικά σκάφη που είναι σχεδιασμένα να προσεληνώνονται στο φεγγάρι) που δεν έχουν κατασκευαστεί από την εταιρεία του SpaceX.

apollo11lunarlander-5927nasa.jpg

Η σεληνάκατος του Apollo 11 στην επιφάνεια της Σελήνης

NASA Apollo Archive

Στο X (Twitter), ο Μασκ κατηγόρησε τον κ. Ντάφι ότι «προσπαθεί να καταστρέψει τη NASA» και έγραψε: «Ο υπεύθυνος για το διαστημικό πρόγραμμα των ΗΠΑ δεν μπορεί να έχει IQ κάτω από 100».

Ενώ η NASA σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει το σύστημα πυραύλων Starship της SpaceX για να προσγειωθεί στην επιφάνεια της Σελήνης, τώρα θα γίνονται δεκτές προτάσεις και από ανταγωνιστές.

Η υπηρεσία θέλει να επιστρέψει στη Σελήνη κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ και να προσεληνώσει αστροναύτες εκεί πριν το κάνει η Κίνα.

Ο κ. Ντάφι είχε δηλώσει στο CNBC: «Δεν θα περιμένουμε μια μόνο εταιρεία. Θα προχωρήσουμε με αυτό το σχέδιο και θα κερδίσουμε τον δεύτερο διαστημικό αγώνα εναντίον των Κινέζων», αναφερόμενος στον «διαστημικό αγώνα» ΕΣΣΔ-ΗΠΑ για την προσελήνωση ανθρώπων για πρώτη φορά στη Σελήνη. Οι ΗΠΑ κέρδισαν τον «αγώνα» με το Apollo 11, παρότι οι Σοβιετικοί σημείωσαν σημαντικά επιτεύγματα, όπως τον πρώτο δορυφόρο (Σπούτνικ, 1957) και τον πρώτο άνθρωπο στο διάστημα (Γιούρι Γκαγκάριν, 1961).

Ενώ η SpaceX έχει συμβόλαιο ύψους 2,9 δισ. δολαρίων για την αποστολή Artemis III, έχει μείνει πίσω στο χρονοδιάγραμμα, με το Starship να υποστεί μια σειρά από εκρηκτικές αστοχίες φέτος.

Παρ' όλα αυτά, ο Μασκ υπερασπίστηκε την πρόοδο της εταιρείας, γράφοντας: «Η SpaceX κινείται με την ταχύτητα του φωτός σε σύγκριση με τον υπόλοιπο διαστημικό κλάδο. Επιπλέον, το Starship θα αναλάβει τελικά ολόκληρη την αποστολή στη Σελήνη. Σημειώστε τα λόγια μου».

«Λατρεύω το πάθος του»

Σε απάντηση, ο κ. Ντάφι είπε: «Λατρεύω το πάθος του. Ο αγώνας για τη Σελήνη έχει ξεκινήσει. Οι μεγάλες εταιρείες δεν πρέπει να φοβούνται τις προκλήσεις. Όταν οι καινοτόμοι μας ανταγωνίζονται μεταξύ τους, η Αμερική κερδίζει!»

Ο κ. Ντάφι είναι επί του παρόντος ο αναπληρωτής διοικητής της NASA, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες επιθυμεί να διατηρήσει τη θέση του.

Ο Μασκ έχει ήδη δηλώσει την υποστήριξή του σε έναν δισεκατομμυριούχο ονόματι Τζάρεντ Άιζακμαν για την κορυφαία θέση, ο οποίος έχει ήδη συμμετάσχει σε δύο ιδιωτικές αποστολές της SpaceX σε τροχιά.

*Με πληροφορίες από Sky News

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει φωτογραφίες φορώντας μόνο εσώρουχο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Puma Gen-E Days, οδηγήστε και κερδίστε!

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ουγκάντα: Τουλάχιστον 63 νεκροί σε τροχαίο δύο λεωφορείων

09:32ΥΓΕΙΑ

Γυναίκα με πολλαπλές προσωπικότητες εξηγεί πώς είναι όταν «αλλάζει» μεταξύ τους

09:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Το νέο βίντεο με τον 22χρονο στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου

09:26LIFESTYLE

Η «κατάρα» των Κένεντι γίνεται σειρά στο Netflix με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Φασμπέντερ

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Μύδροι Έλον Μασκ κατά του διευθυντή της NASA: «Έχει IQ κάτω από 100» - Οργή για «άνοιγμα» διαγωνισμού σε ανταγωνιστές της SpaceX

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Θεσπίστηκε νέο τέλος 3 ευρώ ανά επιβάτη στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης»

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Παραλιακή - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Σήμερα η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας κι άλλων επτά προσώπων

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο λίγο πριν από τη Σύνοδο APEC - Το μήνυμα στον Τραμπ

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νυχτερινή ρωσική επιδρομή στο Κίεβο - Τρεις νεκροί, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά - Βίντεο

08:52ΣΕΙΣΜΟΙ

Απανωτές μικρές σεισμικές δονήσεις αναστάτωσαν τη δυτική Φθιώτιδα

08:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Η μάνα σου την αγόρασε» - Νέα «εφηβική» προσβολή από εκπρόσωπο υπουργείου κατά δημοσιογράφου

08:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σφαγή και ναυάγιο» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Δεν θα έχουμε πρόωρες εκλογές - Δεν συζητώ αλλαγή του εκλογικού νόμου

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Γιατί πήρε μαζί του στη φυλακή τον «Κόμη Μοντε Κρίστο» - Ο συμβολισμός με τον υπεράνθρωπο εκδικητή του Αλέξανδρου Δουμά

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε» - Τι είπε ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα

08:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Σαββόπουλο: Με τίμησε με τη φιλία του - Η πορεία του ταυτίστηκε με αυτή της μεταπολιτευτικής Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε» - Τι είπε ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουνάμι προστίμων για τους ελαιοπαραγωγούς: Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων ακόμα και με μηδενική συγκομιδή

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Το περιπολικό έγινε ταξί για τη Βανδή στη Χαλκιδική - Το ξέσπασμα της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, η οργή στα social και η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.

06:00LIFESTYLE

Διονύσης Σαββόπουλος: Το ελληνικό τραγούδι «υποκλίνεται» στον Νιόνιο του, τον θαυματοποιό της μουσικής και του στίχου

08:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Κανένας δεν θα μπορέσει να ξαναγράψει ονόματα στο Μνημείο – Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία για τη διάταξη»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Μίλησαν» τα κινητά τηλέφωνα - Τα πρώτα στοιχεία και τα πρόσωπα «κλειδιά» στο μικροσκόπιο των Αρχών

06:28LIFESTYLE

«Αλαλούμ» στη βραδινή ζώνη – Αλλαγές, πρεμιέρες και ηχηρές επιστροφές

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο Διονύσης Σαββόπουλος μέσα από τα δικά του λόγια - «Αυτό είναι για μένα η μουσική»

09:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Το νέο βίντεο με τον 22χρονο στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Σε 88 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η αξία των κοσμημάτων που «έκαναν φτερά»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα ανεβαίνει καθημερινά η θερμοκρασία» – Μετά τις βροχές… έρχονται τα 30άρια

00:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Εξάρα στην Νάπολι πριν τον Ολυμπιακό η Αϊντχόφεν - Διέλυσε την Ατλέτικο η Άρσεναλ

07:34ΠΑΙΔΕΙΑ

Σημαντικές αλλαγές στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο Λύκειο – Τι προβλέπεται για κάθε τάξη

08:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Η μάνα σου την αγόρασε» - Νέα «εφηβική» προσβολή από εκπρόσωπο υπουργείου κατά δημοσιογράφου

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Η αγάπη σε κάνει ατρόμητο» - Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη και η συγκινητική αναφορά στη σύζυγό του

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Ήθελα πάντα να την σκοτώσω» - Πώς ο 18χρονος έφτασε να γίνει μητροκτόνος

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Η πτώση των σταρ: Γιατί οι πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ αποτυγχάνουν πλέον στο box office;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ