Μύδροι Έλον Μασκ κατά του διευθυντή της NASA: «Έχει IQ κάτω από 100»

Φωτ. Αρχείου - Ο Έλον Μασκ στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι, στο Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, στις 13 Φεβρουαρίου 2025. (Photo/Alex Brandon, File)

Επίθεση κατά του διευθυντή της NASA εξαπέλυσε ο Έλον Μασκ, κατηγορώντας τον ότι δεν είναι αρκετά έξυπνος για να κατέχει την κορυφαία θέση της υπηρεσίας διαστήματος των ΗΠΑ.

Η κριτική του δισεκατομμυριούχου προς τον Σον Ντάφι ήρθε μετά την ανακοίνωση της διαστημικής υπηρεσίας ότι είναι ανοιχτή στη χρήση σεληνάκατων (τα διαστημικά σκάφη που είναι σχεδιασμένα να προσεληνώνονται στο φεγγάρι) που δεν έχουν κατασκευαστεί από την εταιρεία του SpaceX.

Η σεληνάκατος του Apollo 11 στην επιφάνεια της Σελήνης NASA Apollo Archive

Στο X (Twitter), ο Μασκ κατηγόρησε τον κ. Ντάφι ότι «προσπαθεί να καταστρέψει τη NASA» και έγραψε: «Ο υπεύθυνος για το διαστημικό πρόγραμμα των ΗΠΑ δεν μπορεί να έχει IQ κάτω από 100».

The person responsible for America’s space program can’t have a 2 digit IQ https://t.co/U4O2GERiTg — Elon Musk (@elonmusk) October 21, 2025

Ενώ η NASA σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει το σύστημα πυραύλων Starship της SpaceX για να προσγειωθεί στην επιφάνεια της Σελήνης, τώρα θα γίνονται δεκτές προτάσεις και από ανταγωνιστές.

Η υπηρεσία θέλει να επιστρέψει στη Σελήνη κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ και να προσεληνώσει αστροναύτες εκεί πριν το κάνει η Κίνα.

Ο κ. Ντάφι είχε δηλώσει στο CNBC: «Δεν θα περιμένουμε μια μόνο εταιρεία. Θα προχωρήσουμε με αυτό το σχέδιο και θα κερδίσουμε τον δεύτερο διαστημικό αγώνα εναντίον των Κινέζων», αναφερόμενος στον «διαστημικό αγώνα» ΕΣΣΔ-ΗΠΑ για την προσελήνωση ανθρώπων για πρώτη φορά στη Σελήνη. Οι ΗΠΑ κέρδισαν τον «αγώνα» με το Apollo 11, παρότι οι Σοβιετικοί σημείωσαν σημαντικά επιτεύγματα, όπως τον πρώτο δορυφόρο (Σπούτνικ, 1957) και τον πρώτο άνθρωπο στο διάστημα (Γιούρι Γκαγκάριν, 1961).

Ενώ η SpaceX έχει συμβόλαιο ύψους 2,9 δισ. δολαρίων για την αποστολή Artemis III, έχει μείνει πίσω στο χρονοδιάγραμμα, με το Starship να υποστεί μια σειρά από εκρηκτικές αστοχίες φέτος.

❗Static fire test goes horribly wrong as SpaceX rocket explodes in massive fireball pic.twitter.com/LOACkGRy0j — Wolf Brief (@wolfbrief_) June 19, 2025

Παρ' όλα αυτά, ο Μασκ υπερασπίστηκε την πρόοδο της εταιρείας, γράφοντας: «Η SpaceX κινείται με την ταχύτητα του φωτός σε σύγκριση με τον υπόλοιπο διαστημικό κλάδο. Επιπλέον, το Starship θα αναλάβει τελικά ολόκληρη την αποστολή στη Σελήνη. Σημειώστε τα λόγια μου».

«Λατρεύω το πάθος του»

Σε απάντηση, ο κ. Ντάφι είπε: «Λατρεύω το πάθος του. Ο αγώνας για τη Σελήνη έχει ξεκινήσει. Οι μεγάλες εταιρείες δεν πρέπει να φοβούνται τις προκλήσεις. Όταν οι καινοτόμοι μας ανταγωνίζονται μεταξύ τους, η Αμερική κερδίζει!»

Ο κ. Ντάφι είναι επί του παρόντος ο αναπληρωτής διοικητής της NASA, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες επιθυμεί να διατηρήσει τη θέση του.

Ο Μασκ έχει ήδη δηλώσει την υποστήριξή του σε έναν δισεκατομμυριούχο ονόματι Τζάρεντ Άιζακμαν για την κορυφαία θέση, ο οποίος έχει ήδη συμμετάσχει σε δύο ιδιωτικές αποστολές της SpaceX σε τροχιά.

*Με πληροφορίες από Sky News

Διαβάστε επίσης