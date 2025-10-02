Έλον Μασκ: Έγινε ο πρώτος άνθρωπος που αξίζει 500 δισ. δολάρια - Nέο ορόσημο πλούτου

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, έγινε την Τετάρτη ο πρώτος άνθρωπος στον πλανήτη που πέτυχε καθαρή περιουσία σχεδόν 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χάρη στην ανάκαμψη των μετοχών της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων και τις αυξανόμενες αποτιμήσεις των άλλων νεοσύστατων επιχειρήσεων του τεχνολογικού επιχειρηματία.

Οι μετοχές της Tesla είχαν ένα δύσκολο ξεκίνημα το 2025, αλλά σημείωσαν άνοδο καθώς η αισιοδοξία των επενδυτών αυξήθηκε όταν ο Μασκ απομακρύνθηκε από τον ρόλο του στην κυβέρνηση Tραμπ και επικεντρώθηκε ξανά στις επιχειρήσεις του.

Τον περασμένο μήνα, η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla, Ρόμπιν Ντένχολμ, δήλωσε ότι ο Μασκ ήταν για άλλη μια φορά «στο επίκεντρο» της εταιρείας, αφού πέρασε αρκετούς μήνες στον Λευκό Οίκο. Ο πλούτος του Μασκ συνδέεται στενά με την Tesla, όπου κατείχε μερίδιο πάνω από 12,4% στις 15 Σεπτεμβρίου.

Οι μετοχές της εταιρείας έχουν αυξηθεί περισσότερο από 14% σε ετήσια βάση και έκλεισαν χθες 3,3% υψηλότερα -αυξάνοντας την περιουσία του Μασκ κατά 6 δισεκατομμύρια δολάρια Ο Μασκ αγόρασε μετοχές αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, δείχνοντας ισχυρή εμπιστοσύνη στο μέλλον της Tesla, καθώς μετατοπίζει την εστίασή της από την αυτοκινητοβιομηχανία στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τη ρομποτική.

Σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Forbes, ο ιδρυτής της Oracle, Λάρι Ελισον, είναι ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με περιουσία περίπου 350,7 δισ. δολαρίων. Ο Ελισον ξεπέρασε για λίγο τον Μασκ τον περασμένο μήνα, αφού οι μετοχές της Oracle ανέβηκαν περισσότερο από 40%, ωθούμενες από τις εντυπωσιακά ευοίωνες προοπτικές της εταιρείας για τις δραστηριότητές της στον τομέα της υποδομής cloud και των συμφωνιών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

