Έλον Μασκ: Έγινε ο πρώτος άνθρωπος που αξίζει 500 δισ. δολάρια - Nέο ορόσημο πλούτου

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, έγινε την Τετάρτη ο πρώτος άνθρωπος με περιουσία μισού τρισεκατομμυρίου δολαρίων, καθώς η αξία της Tesla και των άλλων επιχειρήσεών του έχει αυξηθεί φέτος.

Newsbomb

Έλον Μασκ: Έγινε ο πρώτος άνθρωπος που αξίζει 500 δισ. δολάρια - Nέο ορόσημο πλούτου
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, έγινε την Τετάρτη ο πρώτος άνθρωπος στον πλανήτη που πέτυχε καθαρή περιουσία σχεδόν 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χάρη στην ανάκαμψη των μετοχών της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων και τις αυξανόμενες αποτιμήσεις των άλλων νεοσύστατων επιχειρήσεων του τεχνολογικού επιχειρηματία.

Οι μετοχές της Tesla είχαν ένα δύσκολο ξεκίνημα το 2025, αλλά σημείωσαν άνοδο καθώς η αισιοδοξία των επενδυτών αυξήθηκε όταν ο Μασκ απομακρύνθηκε από τον ρόλο του στην κυβέρνηση Tραμπ και επικεντρώθηκε ξανά στις επιχειρήσεις του.

Τον περασμένο μήνα, η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla, Ρόμπιν Ντένχολμ, δήλωσε ότι ο Μασκ ήταν για άλλη μια φορά «στο επίκεντρο» της εταιρείας, αφού πέρασε αρκετούς μήνες στον Λευκό Οίκο. Ο πλούτος του Μασκ συνδέεται στενά με την Tesla, όπου κατείχε μερίδιο πάνω από 12,4% στις 15 Σεπτεμβρίου.

Οι μετοχές της εταιρείας έχουν αυξηθεί περισσότερο από 14% σε ετήσια βάση και έκλεισαν χθες 3,3% υψηλότερα -αυξάνοντας την περιουσία του Μασκ κατά 6 δισεκατομμύρια δολάρια Ο Μασκ αγόρασε μετοχές αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, δείχνοντας ισχυρή εμπιστοσύνη στο μέλλον της Tesla, καθώς μετατοπίζει την εστίασή της από την αυτοκινητοβιομηχανία στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τη ρομποτική.

Σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Forbes, ο ιδρυτής της Oracle, Λάρι Ελισον, είναι ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με περιουσία περίπου 350,7 δισ. δολαρίων. Ο Ελισον ξεπέρασε για λίγο τον Μασκ τον περασμένο μήνα, αφού οι μετοχές της Oracle ανέβηκαν περισσότερο από 40%, ωθούμενες από τις εντυπωσιακά ευοίωνες προοπτικές της εταιρείας για τις δραστηριότητές της στον τομέα της υποδομής cloud και των συμφωνιών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:05ΥΓΕΙΑ

Νέα εποχή στην Ιατρική: Καθρέφτης που «σκανάρει» το σώμα και εμφυτεύσιμος αισθητήρας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Υπάλληλος πιτσαρίας έφαγε πίτσα ανταγωνιστή μπροστά σε πελάτες και απολύθηκε

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης για Μπισμπίκη: «Δεν ισχύει ότι πλήρωσε 1.200 ευρώ και τη γλίτωσε»

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαία εισαγγελέας: «Δεχόμαστε εισβολή από κινέζικες εγκληματικές ομάδες» - Τι είπε για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος εποχής για το μικρό Daihatsu Copen

10:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Αναταράξεις και στην Ελλάδα από την απεργία των Γάλλων ελεγκτών - «Ντόμινο» οι ακυρώσεις πτήσεων

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα γινόταν αν οι έρημοι εξαφανίζονταν από τη Γη: Οι δραματικές επιπτώσεις που θα είχε στον πλανήτη μας

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακή πτήση μαχητικού F-16 Viper πάνω από Καστελόριζο για την άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 25»

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός στον αέρα: Μεθυσμένη επιβάτιδα οδήγησε πτήση σε αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ολομέλεια η ψήφιση του νομοσχεδίου για την έγκριση των συμβάσεων για τις φρεγάτες Belharra

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Καρντάσιαν: Kατέθεσε μήνυση κατά του πρώην αγαπημένου της Ray J - «Θα σκάσει βόμβα χειρότερη...από την υπόθεση Diddy»

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα σκληρή μάχη για τη ζωή του δίνει ο αστυνομικός που έμαθε καθυστερημένα ότι πάσχει από καρκίνο - Τι λέει λίγο πριν το δικαστήριο

10:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ρεάλ - Ολυμπιακός: Ψάχνει νίκη και στη Μαδρίτη - Το πρόγραμμα

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Δικαίωμά μου είναι να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου – Όταν λέω “μέχρι τέλους”, το εννοώ»

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Δύο αεροσκάφη της Delta συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο LaGuardia – Τραυματίστηκε αεροσυνοδός

10:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Robbie Williams: Τι θα γίνει με την αποψινή συναυλία στο Καλλιμάρμαρο - Η πρόγνωση του καιρού

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Ελπιδοφόρα έρευνα: Οι επιστήμονες μετατρέπουν τα κύτταρα του ανθρώπινου δέρματος σε «λειτουργικά» ωάρια

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Πλοίο του στολίσκου για τη Γάζα εισήλθε στα παλαιστινιακά ύδατα

10:07ΚΟΣΜΟΣ

«Σεισμός» στη μουσική βιομηχανία: Universal και Warner πλησιάζουν σε συμφωνίες AI στις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:39ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακή πτήση μαχητικού F-16 Viper πάνω από Καστελόριζο για την άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 25»

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαία εισαγγελέας: «Δεχόμαστε εισβολή από κινέζικες εγκληματικές ομάδες» - Τι είπε για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

07:01LIFESTYLE

Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης - Αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Κινδύνεψε οικογένεια Βρετανών στην Κέρκυρα, πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή στο Βόλο, πότε θα βρέξει στην Αττική – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε λύση με τους S-400 της Τουρκίας για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα σκληρή μάχη για τη ζωή του δίνει ο αστυνομικός που έμαθε καθυστερημένα ότι πάσχει από καρκίνο - Τι λέει λίγο πριν το δικαστήριο

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Δικαίωμά μου είναι να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου – Όταν λέω “μέχρι τέλους”, το εννοώ»

09:05LIFESTYLE

«Κόλαφος» ο Γιάννης Μπέζος για τους "δημοσιοσχεσίστες" ηθοποιούς - «Αυτά είναι "κονσομασιόν", κακή εκδοχή της showbiz»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Αναφυλακτικό σοκ σκότωσε την 28χρονη μέσα στο νοσοκομείο - Το κρίσιμο λάθος

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Μοτοσυκλέτα παρέσυρε 44χρονο που οδηγούσε πατίνι

10:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Robbie Williams: Τι θα γίνει με την αποψινή συναυλία στο Καλλιμάρμαρο - Η πρόγνωση του καιρού

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης για Μπισμπίκη: «Δεν ισχύει ότι πλήρωσε 1.200 ευρώ και τη γλίτωσε»

09:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Πέρασμα από την Αττική θα κάνει σε λίγο το ψυχρό μέτωπο

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Πλοίο του στολίσκου για τη Γάζα εισήλθε στα παλαιστινιακά ύδατα

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός ηλικιωμένος οδηγός ΙΧ που έπεσε στη θάλασσα

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Οι κορυφές του Ολύμπου «ντύθηκαν» στα λευκά – Χιόνια και θερμοκρασίες υπό του μηδενός

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εικονικά τιμολόγια: Το modus operandi της σπείρας, οι εταιρείες βιτρίνες, ο φυλακισμένος συνεργάτης του αρχηγού, το ΕΣΠΑ και η εμπλοκή Κοκλώνη

08:13ΚΟΣΜΟΣ

March to Gaza: Αναχαιτίστηκε το ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο» στα ανοιχτά της Γάζας

20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 μπήκαν στο FIR Αθηνών μεταξύ Ρόδου-Καστελόριζου για πρώτη φορά έπειτα από 30 μήνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ