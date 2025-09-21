Μασκ: «Τιμή μου που είμαι στην κηδεία του Κερκ» - Το βίντεο που ανέβασε
Ο Μασκ και ο Μπάνον παρευρίσκονται στην κηδεία του Κερκ
Μεταξύ των χιλιάδων που παρευρίσκονται στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ είναι ο Έλον. «Κάθε θέση σε αυτό το στάδιο που δεν είναι αποκλεισμένη από την ασφάλεια είναι γεμάτη. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ», έγραψε ο Μασκ στο X. Εν τω μεταξύ, ο Μπάνον παρουσιάζει την εκπομπή του «WarRoom» από το State Farm Stadium.
Ο Μασκ και ο Κερκ είχαν διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ και τους πρώτους μήνες της διοίκησής του, αλλά ο μεγιστάνας της τεχνολογίας δεν είχε εμφανιστεί σε δημόσιες εκδηλώσεις με τον πρόεδρο από τον εκρηκτικό χωρισμό τους τον περασμένο Ιούνιο.
Σε δήλωσή του, ο Έλον Μασκ ανέφερε πως ο Κερκ ήταν ένας άνθρωπος της ειρήνης και τώρα δολοφονήθηκε εν ψυχρώ. «Δολοφονήθηκε επειδή τα λόγια του έκαναν τη διαφορά. Έδειχνε στους ανθρώπους το φως και τον σκότωσε το σκοτάδι» υπογράμμισε.