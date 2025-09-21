Μασκ: «Τιμή μου που είμαι στην κηδεία του Κερκ» - Το βίντεο που ανέβασε

Μεταξύ των χιλιάδων που παρευρίσκονται στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ είναι ο Έλον. «Κάθε θέση σε αυτό το στάδιο που δεν είναι αποκλεισμένη από την ασφάλεια είναι γεμάτη. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ», έγραψε ο Μασκ στο X. Εν τω μεταξύ, ο Μπάνον παρουσιάζει την εκπομπή του «WarRoom» από το State Farm Stadium.

Ο Μασκ και ο Κερκ είχαν διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ και τους πρώτους μήνες της διοίκησής του, αλλά ο μεγιστάνας της τεχνολογίας δεν είχε εμφανιστεί σε δημόσιες εκδηλώσεις με τον πρόεδρο από τον εκρηκτικό χωρισμό τους τον περασμένο Ιούνιο.

Every seat in this giant arena that isn’t roped off for security is packed to the ceiling. Honored to be here.



All for Charlie Kirk. pic.twitter.com/NDK6sDuqLa — Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2025

Σε δήλωσή του, ο Έλον Μασκ ανέφερε πως ο Κερκ ήταν ένας άνθρωπος της ειρήνης και τώρα δολοφονήθηκε εν ψυχρώ. «Δολοφονήθηκε επειδή τα λόγια του έκαναν τη διαφορά. Έδειχνε στους ανθρώπους το φως και τον σκότωσε το σκοτάδι» υπογράμμισε.