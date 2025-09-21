Live - Η κηδεία του Τσάρλι Κερκ: Το αδιαχώρητο στο στάδιο State Farm - Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Πλήθος κόσμου δίνει το «παρών» στην τελετή της επιμνημόσυνης δέησης του Τσάρλι Κερκ στο στάδιο State Farm

Ξεκίνησε η τελετή για την κηδεία του ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ, στο στάδιο State Farm.

Πάνω από 200.000 άτομα δίνουν το «παρών» για το τελευταίο αντίο στον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Prove Me Wrong Table, στο Πανεπιστήμιο Utah Valley όταν πυροβολήθηκε στον λαιμό από τον Τάιλερ Ρόμπινσον.

Πολίτες κάθε ηλικίας συγκεντρώνονται στο στάδιο State Farm πριν από την έναρξη της επιμνημόσυνης δέησης για τον Τσάρλι Κερκ. AP

Η προσέλευση δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα χωρητικότητας. Το Στάδιο State Farm, όπου διεξάγεται η τελετή, έχει χωρητικότητα για 63.000 άτομα, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 10.000. Ως εκ τούτου, η κοντινή Desert Diamond Arena χρησιμοποιείται ως χώρος για όλον τον υπόλοιπο κόσμο.

Πλήθος πολιτών περιμένει έξω από το στάδιο State Farm να παρακολουθήσει την τελετή της κηδειάς του Τσάρλι Κερκ. AP

Εθνικά χρώματα στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για κηδεία, η ατμόσφαιρα στο Στάδιο State Farm είναι κάθε άλλο παρά πένθιμη. Οι παρευρισκόμενοι φέρουν κατά κύριο λόγο τα εθνικά χρώματα, κόκκινο, λευκό και μπλε, όπως είχε ζητηθεί από τους διοργανωτές. Το μαύρο χρώμα είναι σχεδόν ανύπαρκτο.

Η σκηνή πριν από την έναρξη της επιμνημόσυνης δέησης για τον Τσάρλι Κερκ, στο Στάδιο State Farm, στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα. AP

Ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί καλύπτει ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα, από εφήβους μέχρι ηλικιωμένους, ενώ πολλές οικογένειες έχουν φέρει μαζί τους και τα παιδιά τους.

Η σκηνή πριν από την έναρξη της επιμνημόσυνης δέησης για τον Τσάρλι Κερκ, στο Στάδιο State Farm, στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα. AP

Παρών ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα «δύσκολη», πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για την Αριζόνα, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του δολοφονημένου ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ.

«Θα τους δώσω απλώς την αγάπη μου. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορείς να πεις», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε για το μήνυμά του προς την οικογένεια του Κερκ. Ο Πρόεδρος εξήρε την επιρροή του νεαρού ακτιβιστή, χαρακτηρίζοντας το έργο του «τεράστιο». «Είχε μεγάλη επιρροή στη νεολαία γιατί τον αγαπούσαν. Τον σέβονταν», συμπλήρωσε. «Μια πολύ δύσκολη μέρα», είπε κλείνοντας.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύεται από τον Συνταγματάρχη της Πολεμικής Αεροπορίας Κρίστοφερ Μ. Ρόμπινσον, Διοικητή της 89ης Πτέρυγας Αερομεταφοράς, καθώς περπατά από το Marine One προς το Air Force One στη Βάση Άντριους του Μέριλαντ, καθ' οδόν προς την κηδεία του Τσάρλι Κερκ στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα. AP

Ο μεγάλος αριθμός των κυβερνητικών αξιωματούχων που θα παραστούν στην εκδήλωση αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε δύο κυβερνητικά αεροσκάφη για το ταξίδι στην Αριζόνα. Ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο σύμβουλος εμπορίου, Πίτερ Ναβάρο, ο διευθυντής επικοινωνίας, Στίβεν Τσενγκ, και ο αναπληρωτής αρχηγός του επιτελείου, Τζέιμς Μπλερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην τελετή αναμένεται να μιλήσουν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος Βανς και ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και η χήρα του εκλιπόντος, Ερίκα Κερκ.

Έρικα Κερκ: «Φοράω το αιματοβαμμένο μενταγιόν του»

Η Έρικα Κερκ είχε παρακαλέσει τον σύζυγό της να φορέσει αλεξίσφαιρο γιλέκο την ημέρα πριν από τη δολοφονία του, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Η ακτιβίστρια είχε επίσης αρνηθεί την πρόταση ενός φίλου της να μιλήσουν πίσω από αλεξίσφαιρο τζάμι. «Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Είναι τόσο ξεκάθαρο», είπε η influencer, προσθέτοντας ότι φοράει το αιματοβαμμένο μενταγιόν που φορούσε ο ακτιβιστής όταν πυροβολήθηκε.

Βανς: «Σήμερα τιμούμε τη θυσία του Κερκ»

«Την περασμένη εβδομάδα φέραμε τον αγαπημένο μου φίλο Τσάρλι Κερκ σπίτι για τελευταία φορά. Σήμερα επιστρέφουμε στην Αριζόνα για να θυμηθούμε τον Τσάρλι και να τιμήσουμε τη θυσία του. Ας αναπαυθεί εν αιωνία ειρήνη και ας προσέχει ο Θεός την Έρικα και τα όμορφα παιδιά τους». Αυτή ήταν η δήλωση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς στην πλατφόρμα X.

Last week, we brought my dear friend Charlie Kirk home one last time.



Today, we return to Arizona to remember Charlie and honor his sacrifice. May he eternally rest in peace, and may God watch over Erika and their beautiful children. pic.twitter.com/uY4BGx3Bin — JD Vance (@JDVance) September 21, 2025

«Είμαστε ο Τσάρλι Κερκ»

Πριν από την επιμνημόσυνη δέηση για τον Τσάρλι Κερκ, αφίσες με το εδάφιο «Ορίστε, στείλτε εμένα» (Ησαΐας 6:8) από την Αγία Γραφή αναρτήθηκαν σε όλο το στάδιο μαζί με ένα πορτρέτο του εκλιπόντα. Παράλληλα, κάθε κάθισμα φέρει ένα κόκκινο βραχιόλι με την ένδειξη « Είμαστε ο Τσάρλι Κερκ », αναφέρει το CNN.

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Τα μέτρα ασφαλείας δρακόντεια. Με εντολή του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας το Στάδιο State Farm, όπου θα γίνει η κηδεία του Τσάρλι Κερκ, έχει μετατραπεί σε φρούριο.

Το σχέδιο καταστρώθηκε μέσα σε μόλις 10 ημέρες από την δολοφονία του Κερκ, θέτοντας τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές Αρχές και μυστικές υπηρεσίες στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού, όντας αντιμέτωπες με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας λόγω της έντονης πολιτικής πόλωσης στη χώρα.

Δείτε live την κηδεία του Τσάρλι Κερκ

