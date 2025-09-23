New York Times: Ο πατέρας του Έλον Μασκ κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα ενός δημοσιέυματος των New York Times που δημοσιεύτηκε την Τρίτη (23/09), το οποίο σκιαγραφεί με μεγάλη λεπτομέρεια τις καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που αντιμετωπίζει ο πατέρας του Έλον Μασκ, Έρολ.

Η έρευνα των NYT αποκάλυψε ότι ένας σημαντικός παράγοντας στη ρήξη του πλουσιότερου άνδρα του πλανήτη με τον πατέρα του προέρχεται από τις κατηγορίες εναντίον του Έρολ Μασκ για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Οι κατηγορίες έχουν επανειλημμένα επηρεάσει τη ζωή του Έλον Μασκ, καθώς συγγενείς του έχουν επικοινωνήσει μαζί του για βοήθεια και ο ίδιος έχει μερικές φορές αναλάβει δράση για να μεσολαβήσει, σύμφωνα με προσωπικές επιστολές, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας.

Τα προβλήματα της οικογένειας έχουν εμπλέξει τον Έλον Μασκ σε μια οδυνηρή τριάντα ετών οικογενειακή ιστορία που συνεχίζει να τον ακολουθεί όπου και αν πάει. Οι επιπτώσεις έχουν κρατήσει τον 54χρονο μεγιστάνα δεμένο με τη Νότια Αφρική, όπου γεννήθηκε και όπου ζει ο Έρολ Μασκ, ακόμη και αν έχει χτίσει μια επιχειρηματική αυτοκρατορία στις Ηνωμένες Πολιτείες και βρέθηκε σε απόσταση «αναπνοής» από την πηγή της πολιτικής εξουσίας των ΗΠΑ ως στενός σύμβουλος του προέδρου Τραμπ.

Οι κατηγορίες εναντίον του Έρολ Μασκ αφορούν πέντε παιδιά του - θετά και μη - τα οποία κατηγορήθηκε ότι κακοποίησε στη Νότια Αφρική και την Καλιφόρνια, σύμφωνα με αρχεία της αστυνομίας και των δικαστηρίων, προσωπική αλληλογραφία, κοινωνικούς λειτουργούς και συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας.

Μακρύ ιστορικό

Η πρώτη κατηγορία έγινε το 1993, όταν η θετή κόρη του Έρολ Μασκ, τότε 4 ετών, είπε σε συγγενείς ότι την είχε αγγίξει στο σπίτι της οικογένειας. Μια δεκαετία αργότερα, η θετή κόρη είπε ότι τον έπιασε να μυρίζει τα βρώμικα εσώρουχά της. Μερικά μέλη της οικογένειας έχουν επίσης κατηγορήσει τον Έρολ Μασκ για κακοποίηση δύο από τις κόρες του και ενός θετού γιου του. Και μόλις το 2023, μέλη της οικογένειας και ένας κοινωνικός λειτουργός προσπάθησαν να παρέμβουν, αφού ο τότε 5χρονος γιος του είπε ότι ο πατέρας του είχε αγγίξει τα οπίσθιά του.

Σύμφωνα με τα αρχεία της αστυνομίας και του δικαστηρίου, καθώς και με μέλη της οικογένειας, ξεκίνησαν τρεις ξεχωριστές αστυνομικές έρευνες. Δύο από τις έρευνες ολοκληρώθηκαν, ενώ δεν είναι σαφές τι συνέβη στην τρίτη. Ο 79χρονος Έρολ Μασκ δεν έχει καταδικαστεί για κανένα έγκλημα.

Ζητούν την παρέμβαση Έλον

Οι κατηγορίες για κακοποίηση έχουν προκαλέσει διαμάχες εντός της οικογένειας Μασκ, με ορισμένους συγγενείς να ζητούν βοήθεια από τον Έλον, τον μεγαλύτερο γιο του Έρολ. Γύρω στο 2010, ένας συγγενής έγραψε στον Έλον Μασκ μια επιστολή πέντε σελίδων σχετικά με ορισμένες από τις κατηγορίες και τον παρακάλεσε να παρέμβει.

«Χρειαζόμαστε πραγματικά τη συμβουλή, τη βοήθεια και την καθοδήγησή σου σε αυτά τα θέματα, επειδή βλέπουμε καθημερινά αυτά τα παιδιά να υποφέρουν», έγραψε ο συγγενής στην επιστολή, την οποία είδε η εφημερίδα The Times.

Δεν είναι σαφές αν ο Έλον Μασκ διάβασε την επιστολή. Ωστόσο, ένας βοηθός του έστειλε μήνυμα σε ένα μέλος της οικογένειας μετά την επιστολή των συγγενών σχετικά με τις κατηγορίες για κακοποίηση. Ο δισεκατομμυριούχος έχει επίσης παράσχει οικονομική υποστήριξη σε μια πρώην μητριά και δύο ετεροθαλείς αδελφές του - ο Έρολ έχει παντρευτεί τρεις φορές - ενώ στέλνει μηνιαία χρήματα στην πρώην ετεροθαλή αδελφή του. Κάποτε προσπάθησε να κρατήσει την οικογένεια του και τα ετεροθαλή αδέλφια του στην Καλιφόρνια, όπου θα ήταν μακριά από τον Έρολ Μασκ. Δεν συμμετείχε στις αστυνομικές έρευνες στη Νότια Αφρική.

Παιδί με τη θετή κόρη του

Ο Έρολ Μασκ, ο οποίος έχει τουλάχιστον εννέα παιδιά και θετά παιδιά και έχει παντρευτεί τρεις γυναίκες, διατηρεί ισχυρή επιρροή σε μεγάλο μέρος της οικογένειας. Η πρώην θετή κόρη του, την οποία κατηγορήθηκε ότι άγγιξε όταν ήταν 4 ετών, είπε ότι αργότερα απέκτησε ένα παιδί μαζί του όταν ήταν 20 ετών. Έχει αντιμετωπίσει προβλήματα με τη χρήση ναρκωτικών, ενώ η μητέρα της — η οποία παντρεύτηκε τον Έρολ Μασκ δύο φορές — έχει αντιμετωπίσει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ο Έρολ Μασκ «άφησε ένα τεράστιο τραύμα στην οικογένειά μας», δήλωσε η Elmie Smit, της οποίας η αδελφή ήταν η τρίτη σύζυγός του, στην πρώτη της επίσημη συνέντευξη σχετικά με τις κατηγορίες. Είπε ότι έστειλε email στον Έλον Μασκ σχετικά με ορισμένες από τις κατηγορίες και ότι μερικές φορές έλαβε απάντηση από έναν βοηθό του.

Σε απάντηση σε ερωτήσεις των New York Times, ο Έρολ Μασκ δήλωσε ότι «οι αναφορές είναι ψευδείς και εντελώς παράλογες». Είπε ότι οι κατηγορίες ήταν κατασκευασμένες από μέλη της οικογένειας που «έβαζαν τα παιδιά να λένε ψέματα» και ότι προσπαθούσαν να πάρουν χρήματα από τον Έλον Μασκ.

Σε ένα email προς τους NYT, ο Έρολ Μασκ ισχυρίστηκε επίσης ότι γνώριζε μόνο για μία κατηγορία κακοποίησης, αλλά στο ίδιο μήνυμα έδωσε εξηγήσεις για τις περιστάσεις γύρω από δύο άλλες.

Πρόσθεσε ότι έχει καλή σχέση με τον Έλον Μασκ και ότι «είναι πολύ κοντά».

Όταν δάκρυσε ο Έλον Μασκ

Ο Έλον Μασκ και ο προσωπικός του δικηγόρος δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια. Το 2017, ο δισεκατομμυριούχος δάκρυσε όταν είπε στο περιοδικό Rolling Stone ότι ο πατέρας του είχε κάνει «σχεδόν κάθε κακό πράγμα που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς». Σε μια εξουσιοδοτημένη βιογραφία του 2023 που γράφτηκε από τον Γουόλτερ Άιζακσον, ο Έλον Μασκ είπε ότι δεν επικοινωνεί με τον Έρολ Μασκ.

Η εφημερίδα New York Times εξέτασε δικαστικά και αστυνομικά έγγραφα από την Καλιφόρνια και τη Νότια Αφρική, καθώς και περισσότερα από 50 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτά μηνύματα, προσωπικές σημειώσεις και επιστολές, τα οποία περιείχαν λεπτομερείς κατηγορίες για ορισμένα περιστατικά. Η αστυνομία και τα δικαστήρια στη Νότια Αφρική και το Λος Άντζελες αρνήθηκαν να δημοσιοποιήσουν ορισμένα αρχεία, επικαλούμενοι την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών.

Εκμετάλλευση της φήμης του γιου

Τους τελευταίους μήνες, ορισμένα μέλη της οικογένειας έχουν εξοργιστεί από τις προφανείς προσπάθειες του Έρολ Μασκ να εκμεταλλευτεί τη φήμη του Έλον Μασκ. Ο Έρολ Μασκ έχει δηλώσει ότι εργάστηκε σε ένα meme coin που ονομάζεται MuskIt και σχεδίαζε να χτίσει έναν πύργο Μασκ στο Ντουμπάι. (Από τότε έχει δηλώσει στην εφημερίδα NYT ότι «δεν είχε καμία σχέση» με τα έργα αυτά).

Όλο αυτό το διάστημα, σύμφωνα με ορισμένα μέλη της οικογένειας, ο Έρολ Μασκ απέκρυψε ή είπε ψέματα για την οικογενειακή τους ιστορία. Η Smit δήλωσε ότι αποφάσισε να μιλήσει μετά τη συνέντευξη του Έρολ Μασκ τον Φεβρουάριο σε ένα νοτιοαφρικανικό podcast με τίτλο «Wide Awake», κατά τη διάρκεια της οποίας μίλησε για τη ζωή του χωρίς να αναφερθεί σε καμία αναταραχή.

«Ο Έλον ήταν πάντα εκεί»

Τον Ιούνιο, η Smit συμμετείχε στο podcast και περιέγραψε ανώνυμα ορισμένες από τις καταγγελίες για κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένου του περιστατικού του 1993 με την 4χρονη θετή κόρη του Errol Musk.

Η θετή κόρη, που σήμερα είναι 37 ετών και έχει πολλά παιδιά, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για την κατάσταση στους New York Times. Δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τις καταγγελίες για κακοποίηση που αφορούν τον Έρολ Μασκ, αλλά είπε ότι η ίδια και τα παιδιά της δεν ζούσαν μαζί του.

«Τα παιδιά μου είναι ασφαλή και τα φροντίζουν», είπε.

Είπε ότι η κύρια οικονομική της υποστήριξη προέρχεται από τον Έλον Μασκ, ο οποίος της στέλνει χρήματα κάθε μήνα και της έχει αγοράσει ένα αυτοκίνητο. «Ο Έλον ήταν πάντα εκεί», είπε.

Η Νότια Αφρική

Το 2003, η Heide-Mari Bezuidenhout, η τρίτη γυναίκα που παντρεύτηκε ο Έρολ Μασκ, και τέσσερα από τα παιδιά της επέστρεψαν οικειοθελώς στη Νότια Αφρική από τις ΗΠΑ, την οποία θεωρούσαν πατρίδα τους, σύμφωνα με μέλη της οικογένειας. (Ο μεγαλύτερος γιος της τους ακολούθησε αργότερα.) Στη συνέχεια, το 2005, χώρισε για δεύτερη φορά τον Έρολ Μασκ. Τον επόμενο χρόνο, ο μικρότερος γιος της, ηλικίας 16 ετών, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα κοντά στο Malmesbury της Νότιας Αφρικής. Γύρω στο 2007, έγραψε στον Έλον Μασκ ότι βρισκόταν «σε πολύ κακή κατάσταση» και ζούσε σε ένα σπίτι χωρίς μπάνιο ή κουζίνα.

Ο Έλον Μασκ, ο οποίος έγινε διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla το 2008, πλήρωσε έναν εργολάβο για να επισκευάσει το σπίτι της Bezuidenhout και να χτίσει έναν φράχτη γύρω από αυτό, σύμφωνα με μέλη της οικογένειας. Επίσης, πλήρωσε για το ιδιωτικό σχολείο των ετεροθαλών αδελφών του, σύμφωνα με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Την ίδια στιγμή, η πρώην θετή κόρη βυθιζόταν στα ναρκωτικά, κάτι που, όπως είπε, τροφοδοτούσε η αγωνία για το θάνατο του αδελφού της. Πέρασε χρόνο στη φυλακή με την κατηγορία ότι έκλεψε κοσμήματα από τον Έρολ Μασκ και την Bezuidenhout για να πληρώσει τα ναρκωτικά, σύμφωνα με σημειώσεις της οικογένειας.

«Δεν θέλει να με πλησιάζει»

Μέχρι το 2009, η Bezuidenhout είχε επανασυνδεθεί με τον Έρολ Μασκ, φέρνοντας τα παιδιά της κοντά του ξανά. Μια νύχτα, όταν η πρώην θετή κόρη, τότε 21 ετών, επέστρεψε από το κολέγιο, ο Έρολ Μασκ την φίλησε και έβαλε τη γλώσσα του στο στόμα της, όπως ανέφερε σε αίτηση για προσωρινή προστατευτική εντολή.

«Δεν θέλω να του επιτραπεί να με πλησιάζει», έγραψε η πρώην θετή κόρη στην προσωρινή προστατευτική εντολή, η οποία της χορηγήθηκε από το Πρωτοδικείο της περιφέρειας Stellenbosch.

Στην απάντησή του στους NYT, ο Έρολ Μασκ υποστήριξε ότι η πρώην θετή κόρη του του όρμηξε ενώ κοιμόταν. «Με φίλησε με ανάρμοστο τρόπο», είπε.

Στην προσωρινή προστατευτική εντολή, η πρώην θετή κόρη κατηγόρησε επίσης άμεσα τον Έρολ Μασκ για σεξουαλική κακοποίηση των δύο κορών του με την Bezuidenhout και του θετού γιου του χρόνια πριν από το θάνατό του, χωρίς να παρέχει λεπτομέρειες. Η επιστολή που έγραψε η Bezuidenhout στον Έλον Μασκ γύρω στο 2007 αναφερόταν επίσης σε κατηγορίες κακοποίησης από μία από τις δύο κόρες της με τον Έρολ Μασκ. Ο συγγενής που έγραψε την επιστολή στον Έλον Μασκ γύρω στο 2010 ανέφερε τους ίδιους ισχυρισμούς με την προσωρινή προστατευτική εντολή.

Ο Έρολ Μασκ χαρακτήρισε «ανοησίες» τις κατηγορίες ότι είχε κακοποιήσει τον θετό γιο του και «απολύτως παράλογες» τις κατηγορίες ότι είχε κακοποιήσει τις δύο κόρες του.

Η πρώην θετή κόρη εγκατέλειψε το κολέγιο και βυθίστηκε ακόμη περισσότερο στα ναρκωτικά, σύμφωνα με μέλη της οικογένειας και οικογενειακές σημειώσεις. Είπε στην εφημερίδα The Times ότι το τραύμα που βίωσε κατά την ενηλικίωσή της την οδήγησε στη χρήση ναρκωτικών.

Το 2011, η Smit, αδελφή της Bezuidenhout, έγραψε στον Έλον Μασκ ζητώντας βοήθεια. Ο βοηθός του απάντησε ότι είχε μιλήσει με τον δισεκατομμυριούχο και «είναι αυτονόητο ότι όλοι σας βρίσκεστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση». Ο βοηθός χαρακτήρισε τις συνθήκες της πρώην θετής κόρης του Έρολ Μασκ «απαράδεκτες» και είπε ότι ο Έλον Μασκ θα πληρώσει για να μείνει σε κλινική αποκατάστασης.

Η πρώην θετή κόρη πήγε σε κλινική αποκατάστασης για μία ή δύο εβδομάδες, σύμφωνα με μέλη της οικογένειας. Για κάποιο διάστημα, έμεινε άστεγη, είπαν.

Η σχέση με τη θετή κόρη του

Η πρώην θετή κόρη του Έρολ Μασκ τον προσέγγισε χρόνια αργότερα για να ζητήσει τη βοήθειά του. Τότε ήταν περίπου 29 ετών. Η νέα επαφή τους ήταν σαφώς πιο στενή, με τον 73χρονο Έρολ να λέει σε συνέντευξή του στους The Sunday Times το 2018 ότι «ερωτεύτηκαν».

Εκείνος και η πρώην θετή του κόρη ήταν «μοναχικοί, χαμένοι άνθρωποι», είπε. «Το ένα έφερε το άλλο — μπορείτε να το ονομάσετε σχέδιο του Θεού ή σχέδιο της φύσης».

Ο Έρολ Μασκ έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις ότι δεν είχε δει την πρώην θετή του κόρη για χρόνια, κάτι που αμφισβητούν τα μέλη της οικογένειας. Έχει επίσης δηλώσει ότι αυτός και η πρώην θετή του κόρη απέκτησαν παιδιά μαζί το 2017 και το 2019, αλλά είπε στην εφημερίδα The Times ότι «δεν σας αφορά» πόσα παιδιά είχε μαζί της.

Η πρώην θετή κόρη είπε ότι έχει ένα παιδί με τον Έρολ Μασκ. Πρόσθεσε ότι έχει σταματήσει τα ναρκωτικά εδώ και αρκετά χρόνια και ότι η ζωή της άλλαξε μετά τη γέννηση των παιδιών της. Τα μέλη της οικογένειας είπαν ότι έχει δεχτεί κάποια οικονομική υποστήριξη από τον Έρολ Μασκ για τον γιο τους.

«Ο μπαμπάς μου πιάνει τον πισινό»

Το 2022, ο γιος τους — τότε περίπου 5 ετών — είπε ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον πατέρα του, σύμφωνα με μέλη της οικογένειας.

«Είπε: "Ο μπαμπάς μου πιάνει τον πισινό"», έγραψε η Bezuidenhout, η γιαγιά του αγοριού, σε μήνυμα κειμένου σε συγγενή της γύρω στο 2023. Σύμφωνα με μηνύματα κειμένου και ηλεκτρονικά μηνύματα, οι συγγενείς επικοινώνησαν με την αστυνομία πέρυσι.

Μια κοινωνική λειτουργός που ασχολήθηκε με την υπόθεση είπε σε συνέντευξή της ότι προσπάθησε να συναντηθεί με μέλη της οικογένειας για να συζητήσουν το συμβάν, αλλά δεν συνεργάστηκαν. Η κοινωνική λειτουργός κάλεσε την αστυνομία.

Η αστυνομία άνοιξε έρευνα, σύμφωνα με μέλη της οικογένειας. Μια εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση αφορούσε έρευνα για καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, αλλά αρνήθηκε να κατονομάσει τους εμπλεκόμενους. Οι εισαγγελείς απέρριψαν την υπόθεση λόγω ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων, δήλωσε η εκπρόσωπος.

Σε απάντηση στην εφημερίδα The Times, ο Έρολ Μασκ είπε: «Δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία, γιατί αυτό είναι ανοησία».

Γύρω στο 2023, ο Έλον Μασκ άρχισε να πληρώνει 30.000 ραντ το μήνα, περίπου 1.470 ευρώ, για να στηρίξει την πρώην ετεροθαλή αδελφή του, σύμφωνα με μέλη της οικογένειας.

Εκείνη τη χρονιά, έκανε επίσης ένα σπάνιο σχόλιο για τον πατέρα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε απάντηση σε μια ανάρτηση σχετικά με το οικονομικό του υπόβαθρο, ο Έλον Μασκ είπε ότι ένας από τους όρους που έθεσαν ο ίδιος και ο Κίμπαλ Μασκ για να στηρίξουν τον πατέρα τους ήταν ότι ο Έρολ Μασκ δεν θα επιδείκνυε κακή συμπεριφορά.

Ο πατέρας τους «ωστόσο το έκανε», έγραψε ο Έλον.

