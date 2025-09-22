«Ο Τσάρλι Κερκ θα ζει για πάντα»: Συγκίνηση και πολιτικά μηνύματα στο μνημόσυνό του

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν το State Farm Stadium της Αριζόνα για το μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ, του ακτιβιστή και ιδρυτή της Turning Point USA, που δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, η τελετή που διήρκεσε κάτι περισσότερο από πέντε ώρες, συγκέντρωσε κορυφαίες πολιτικές και επιχειρηματικές προσωπικότητες, αποκτώντας χαρακτήρα εθνικού γεγονότος.

Με εντολή του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας το στάδιο που πραγματοποιήθηκε η τελετή είχε μετατραπεί σε φρούριο.

Το σχέδιο καταστρώθηκε μέσα σε μόλις 10 ημέρες από την δολοφονία του Κερκ, θέτοντας τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές Αρχές και μυστικές υπηρεσίες στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού, όντας αντιμέτωπες με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας λόγω της έντονης πολιτικής πόλωσης στη χώρα.

Τραμπ για Κερκ: «Είναι ένας αληθινός Αμερικανός ήρωας»

O κεντρικός ομιλητής της τελετής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέτισε την Κυριακή φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ – «έναν γίγαντα της γενιάς του», όπως είπε χαρακτηριστικά στο κατάμεστο στάδιο της Αριζόνα – για τον συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε την 10η Σεπτεμβρίου σε ηλικία μόλις 31 ετών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανέβηκε στο βήμα με εμφανή συγκίνηση αλλά και με τον γνώριμο δυναμισμό του. Από την αρχή χαρακτήρισε τον Τσάρλι Κερκ «έναν από τους σπουδαιότερους πατριώτες της Αμερικής» και «μάρτυρα της ελευθερίας», υπογραμμίζοντας πως η απώλειά του συγκλονίζει «ένα έθνος σε θλίψη, ένα έθνος σε σοκ, ένα έθνος σε πένθος».

Αποκάλυψε ότι τα τελευταία λόγια που του είπε ο Κερκ ήταν: «παρακαλώ κύριε, σώστε το Σικάγο», σημειώνοντας πως η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε αποφασιστικές κινήσεις για την ασφάλεια της πόλης. «Ο Τσάρλι σκοτώθηκε για έναν και μόνο λόγο: επειδή κέρδιζε. Κέρδιζε στα πανεπιστήμια, εκεί όπου οι αντίπαλοί του δεν άντεχαν να τον βλέπουν να μιλάει την αλήθεια και να φέρνει τον διάλογο στα campus τους», δήλωσε.

Σε πιο προσωπικό τόνο, μοιράστηκε ιστορίες που έδειχναν την ιδιαίτερη σχέση τους. «Πολλές φορές με έπαιρνε τηλέφωνο και μου ζητούσε να εμφανιστώ σε μια εκδήλωση με λιγότερο από μια μέρα προειδοποίηση. Και μερικές φορές το έκανα!», είπε με χαμόγελο, προκαλώντας χειροκροτήματα.

Συγκλονιστική ήταν η αναφορά στη στιγμή που έμαθε για τη δολοφονία: «Ήμουν στη μέση μιας πολύ σημαντικής συζήτησης με τους πιο ισχυρούς ανθρώπους της χώρας. Και μόλις το έμαθα, τους είπα: “Πρέπει να φύγετε τώρα. Αμέσως.” Ήταν μια σουρεαλιστική, τρομερή εμπειρία. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ».

Ο Τραμπ, παράλληλα, επιτέθηκε ευθέως σε όσους, όπως είπε, πανηγύρισαν για τον θάνατ του Κερκ. «Ξέρετε τα ονόματα. Είναι μεγάλοι χαμένοι. Οι ίδιοι που φωνάζουν “φασισμός” επειδή ανεστάλη μια εκπομπή χωρίς ταλέντο και χωρίς τηλεθέαση, ήταν εκείνοι που υπαινίσσονταν πως ο Τσάρλι άξιζε αυτό που του συνέβη». Το πλήθος αντέδρασε με έντονα χειροκροτήματα και αποδοκιμασίες για τους «αντιπάλους».

Κλείνοντας την ομιλία του, ανέβασε ξανά τον τόνο: «Ο Τσάρλι Κερκ αγάπησε την Αμερική με όλη του την ψυχή. Και η Αμερική τον αγάπησε το ίδιο. Είναι ένας αληθινός Αμερικανός ήρωας. Κανείς δεν θα τον ξεχάσει, και η ιστορία θα τον γράψει δίπλα στους σπουδαιότερους που πέρασαν ποτέ». Το πλήθος σηκώθηκε όρθιο όταν πρόσθεσε: «God bless the United States of America».

Όταν ο πρόεδρος Τραμπ την κάλεσε στη σκηνή τη σύζυγο του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, οι δυο τους αγκαλιάστηκαν θερμά, σε μια στιγμή που σφράγισε το τέλος της τελετής και έδωσε έναν ανθρώπινο τόνο σε μια βραδιά που συνδύασε πολιτική, πίστη και εθνικό θρήνο.

Έρικα Κερκ: «Συγχωρώ τον άνθρωπο που αφαίρεσε τη ζωή του Τσάρλι»

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές της τελετής ήταν η εμφάνιση της Έρικα Κερκ. Με σπασμένη φωνή αλλά αξιοπρέπεια, η νεαρή χήρα ανέβηκε στο βήμα και μίλησε για τον άντρα της, περιγράφοντάς τον ως «άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στο Θεό και στην Αμερική».

Αντί για οργή, διάλεξε τον δρόμο της συγχώρεσης: «Συγχωρώ τον άνθρωπο που αφαίρεσε τη ζωή του Τσάρλι. Αυτό θα ήθελε κι εκείνος. Να απαντήσουμε με αγάπη και πίστη, όχι με μίσος». Τα λόγια της προκάλεσαν ρίγη συγκίνησης και το κοινό σηκώθηκε όρθιο, χειροκροτώντας παρατεταμένα.

Η ίδια μίλησε και για το κοινό τους όνειρο: «Ο Τσάρλι πίστευε πως μπορούμε να αλλάξουμε την Αμερική, να φέρουμε πίσω τις αξίες και την ελευθερία. Τώρα είναι στο χέρι μας να συνεχίσουμε αυτό το όραμα».

Τζει Ντι Βανς: «Για τον Τσάρλι, θα ξαναχτίσουμε την Αμερική»

Ο αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς μίλησε για τον φίλο του με λόγια βαθιά συγκινητικά. «Για τον Τσάρλι, θα λέμε την αλήθεια κάθε μέρα. Για τον Τσάρλι, θα ξαναχτίσουμε την Αμερική. Και για τον Τσάρλι, δεν θα υποχωρήσουμε, δεν θα φοβηθούμε, ακόμη κι όταν κοιτάμε κατάματα την κάννη ενός όπλου».

Καταδίκασε όσους γιόρτασαν τη δολοφονία λέγοντας: «Δεν υπάρχει ενότητα με ανθρώπους που πανηγυρίζουν για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ».

Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ: «Ο Τσάρλι πέθανε όρθιος»

Ο υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, εκφώνησε με τη σεισρά επικήδειο λόγο στη μνημόσυνη τελετή για τον δολοφονημένο σχολιαστή Τσάρλι Κερκ.

«Ο Τσάρλι πέθανε με τις μπότες του», είπε χαρακτηριστικά ο Κένεντι, αποκαλύπτοντας ότι ο Κερκ τον είχε ρωτήσει κάποτε αν φοβάται τον θάνατο.

«Του απάντησα ότι υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα από τον θάνατο. Κι αυτό είναι να χάσουμε τα συνταγματικά μας δικαιώματα και τα παιδιά μας να μεγαλώσουν ως σκλάβοι. Μερικές φορές το καλύτερο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι να φύγουμε από τη ζωή όρθιοι, δίνοντας τη μάχη μας,» τόνισε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κένεντι υπογράμμισε: «Και ο Τσάρλι πέθανε όρθιος, με τις μπότες του, δίνοντας τον δικό του αγώνα.»

Φορτισμένος ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Με έναν φόρο τιμής που ισορροπούσε ανάμεσα στο χιούμορ και τις πολιτικές αιχμές, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ανέβηκε στο βήμα της μνημόσυνης τελετής για τον Τσάρλι Κερκ.

«Δεν φημίζομαι για το ότι είμαι ιδιαίτερα συναισθηματικός τύπος,» είπε στην αρχή, παίρνοντας το μικρόφωνο. Αμέσως μετά μιμήθηκε τον πατέρα του, προς μεγάλη ευχαρίστηση του κοινού: «Ξέρεις, Ντον, το παρακάνεις λίγο στα social media, χαλάρωσε», αφηγήθηκε με τον χαρακτηριστικό τόνο του Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας ξέσπασμα γέλιου στην αίθουσα. Από τη σουίτα του γηπέδου, ο πρώην πρόεδρος χαμογέλασε και κούνησε το κεφάλι του με νόημα.

Ο Τραμπ Τζούνιορ δεν δίστασε να ρίξει και τις γνωστές του πολιτικές βολές, αναφερόμενος στην Καμάλα Χάρις και τη Χίλαρι Κλίντον. «Το να πούμε ότι ο Τσάρλι ήξερε περισσότερα για τη Βίβλο από μένα είναι το υποτιμητικό της χρονιάς. Είναι σαν να λέμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ξέρει περισσότερα για το να είναι πρόεδρος από την Χίλαρι Κλίντον ή την Καμάλα Χάρις,» είπε, αποσπώντας ζητωκραυγές. «Χωρίς πλάκα!» πρόσθεσε, εντείνοντας τον ενθουσιασμό του πλήθους.

Ωστόσο, ο τόνος του άλλαξε γρήγορα. Θυμήθηκε ότι ο Κερκ, σε μια παλαιότερη συνέντευξή του, είχε πει πως ήθελε να τον θυμούνται «για το θάρρος του στην πίστη του». «Ο Τσάρλι μπήκε σε μια μακριά σειρά μαρτύρων που έχασαν τη ζωή τους για τις πεποιθήσεις τους,» είπε συγκινημένος, αναφερόμενος στη δολοφονία του στις 10 Σεπτεμβρίου.

Κλείνοντας την ομιλία του, υπογράμμισε ότι η παρακαταθήκη του Κερκ δεν ήταν μόνο οι γνώσεις του, αλλά κυρίως η αφοσίωσή του στον διάλογο και στην υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου: «Δεν φιμώνουμε. Συζητάμε. Στεκόμαστε όρθιοι και κερδίζουμε με τις ιδέες μας.»

Με αιχμές το μήνυμα του Μάρκο Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στάθηκε στην επιρροή του Κερκ στους νέους: «Είχε τεράστια επιρροή στη νεολαία και ιδιαίτερα στους νέους άνδρες της χώρας».

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «δεν πρέπει να δίνουν βίζες σε ξένους που γιορτάζουν τη δολοφονία ενός πολιτικού προσώπου», τονίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στην αμερικανική κοινωνία.

Επανένωση Τραμπ - Μασκ

Μια απρόσμενη επανένωση έλαβε χώρα στη μνημόσυνη τελετή για τον ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, όταν ο μεγιστάνας της τεχνολογίας Έλον Μασκ εμφανίστηκε δίπλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η κοινή τους παρουσία στο State Farm Stadium της Αριζόνα σηματοδότησε την πρώτη δημόσια συνάντησή τους μετά την έντονη ρήξη που είχαν νωρίτερα φέτος.

Ο Μασκ, εθεάθη αρχικά μόνος του στις εξέδρες, ανάμεσα σε περισσότερους από 200.000 παρευρισκόμενους που είχαν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν τον ιδρυτή της Turning Point USA.

Λίγο αργότερα, βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα έδειξαν τον Μασκ να κάθεται δίπλα στον Τραμπ.

Ένα μνημόσυνο–μήνυμα

Η τελετή διήρκεσε πάνω από πέντε ώρες, με δεκάδες ομιλητές και πατριωτικούς ύμνους. Το μήνυμα ήταν σαφές: ο Τσάρλι Κερκ υπήρξε φωνή ελευθερίας, πίστης και πατριωτισμού και η κληρονομιά του θα συνεχίσει να εμπνέει μια νέα γενιά Αμερικανών.

Δείτε παρακάτω, όλη την 5ωρη τελετή, στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ.

