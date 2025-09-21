Έρικα Κερκ: Σπάει τη σιωπή της - «Ήταν σχέδιο του Θεού - Ο Τσάρλι πέθανε ευτυχισμένος»

Σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση, η Έρικα Κερκ, χήρα του δολοφονημένου συντηρητικού ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ, αποκάλυψε τις τελευταίες στιγμές της κοινής τους ζωής, ενώ παράλληλα έδωσε το στίγμα του μέλλοντος, καθώς αναλαμβάνει την ηγεσία της οργάνωσης Turning Point USA.

Σε συνέντευξή της στους New York Times, η Έρικα Κερκ μίλησε για τη νύχτα πριν από τη δολοφονία του συζύγου της στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Ο 31χρονος Κερκ ήταν τόσο ενθουσιασμένος για την επικείμενη περιοδεία του, που δεν μπορούσε να κοιμηθεί. «Το ταξίδι στις πανεπιστημιουπόλεις ήταν σαν ολυμπιακό γεγονός για εκείνον. Προετοιμαζόταν με τις ώρες, έκανε πρόβες για συζητήσεις», δήλωσε. Την επόμενη ημέρα, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, η ίδια του έστειλε ένα μήνυμα με δύο λέξεις: «Σ' αγαπώ». Μια φράση που, όπως αποδείχθηκε, ήταν και ο αποχαιρετισμός της.

Από Miss Arizona στην ηγεσία της Turning Point USA

Η 36χρονη Έρικα Κερκ, πρώην Miss Arizona, που γνώρισε τον σύζυγό της το 2018, ανακοινώθηκε επίσημα ως η νέα διευθύνουσα σύμβουλος της Turning Point USA, μιας οργάνωσης που ο Τσάρλι Κερκ είχε χτίσει από το μηδέν και είχε μετατρέψει σε έναν κολοσσό με ετήσια έσοδα 96 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ίδια δήλωσε ότι θα συνεχίσει το έργο του. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Άντριου Κόλβετ, τη χαρακτήρισε «πνευματικό κέντρο και ζωτική δύναμη» της ομάδας.

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης και από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος της τηλεφώνησε δύο φορές μετά τη δολοφονία. Όπως αποκάλυψε η ίδια, ο Τραμπ της μίλησε σε «απαλό και στοργικό τόνο» και του ζήτησε να συνεχίσει να επικοινωνεί μαζί της, όπως έκανε και με τον σύζυγό της. «Ο Τσάρλι ήταν σαν γιος του», είπε.

Μια τραγωδία με «θεϊκή» σημασία

Η Έρικα Κερκ έχει περιγράψει το συμβάν ως ένα «σχέδιο του Θεού», απορρίπτοντας τις θεωρίες συνωμοσίας. Πιστεύει ότι ο θάνατος του συζύγου της έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, καθιστώντας τον έναν «μάρτυρα» του συντηρητικού κινήματος.

Η ίδια, μιλώντας για τη στιγμή που αντίκρισε τη σορό του συζύγου της, παρά τις προτροπές των αρχών να μην το κάνει, δήλωσε συγκλονισμένη από την έκφραση στο πρόσωπό του: «Τα μάτια του ήταν μισάνοιχτα και στα χείλη του υπήρχε ένα χαμόγελο μισό, σαν της Μόνα Λίζα. Σαν να πέθανε ευτυχισμένος. Σαν να τον έσωσε ο Ιησούς».

Αρνήθηκε επίσης να ζητήσει τη θανατική ποινή για τον 22χρονο δράστη. «Δεν θέλω το αίμα αυτού του ανθρώπου στη δική μου συνείδηση. Γιατί όταν φτάσω στον παράδεισο, και ο Ιησούς με ρωτήσει: "Οφθαλμόν αντί οφθαλμού; Έτσι το κάνουμε εμείς;". Και αυτό θα με εμποδίσει από το να είμαι στον παράδεισο, από το να είμαι δηλαδή μαζί με τον Τσάρλι;», κατέληξε η Έρικα Κερκ.

*Με πληροφορίες από New York Times

