Η συγκλονιστική ομιλία της συζύγου του Τσάρλι Κέρκ: «Η φωνή του δεν θα σταματήσει να ακούγεται»

Με δάκρυα στα μάτια και τη φωνή της να σπάει, η Έρικα Κερκ στάθηκε μπροστά στο μικρόφωνο για να μιλήσει για τον άντρα που έχασε. Ο Τσάρλι Κερκ, σύζυγός της, πατέρας των δύο παιδιών τους και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, έπεσε νεκρός από σφαίρες σε πανεπιστημιακό debate στη Γιούτα. Εκείνη, μόλις λίγες μέρες μετά, βρήκε τη δύναμη να εμφανιστεί δημόσια. Ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας, μίλησε για την αγάπη τους, για τον πόνο της απώλειας, αλλά και για την υπόσχεσή της: Ότι η φωνή του Τσάρλι δεν θα σιγήσει.

Ολόκληρη η ομιλία της Έρικα Κερκ

Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Έρικα Κερκ. Ο Τσάρλι Κερκ είναι ο σύζυγός μου.

Θέλω κατ' αρχάς να ευχαριστήσω τις τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές αστυνομικές αρχές που εργάστηκαν ακούραστα για να συλλάβουν τον δολοφόνο του συζύγου μου ώστε να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

Θέλω να ευχαριστήσω τους πρώτους που ανταποκρίθηκαν που αγωνίστηκαν ηρωικά, ηρωικά για να σώσουν τη ζωή του Τσάρλς και την αστυνομία που ενήργησε γενναία για να βεβαιωθεί ότι δεν υπήρχαν άλλα θύματα εκείνο το τρομερό απόγευμα. Θέλω να ευχαριστήσω τους αστυνομικούς που προστάτευσαν την οικογένεια του Turning Point USA αυτές τις δύο τελευταίες ημέρες.

Και θέλω να ευχαριστήσω το διοικητικό συμβούλιο του Turning Point USA, τον COO, Τζάστιν Στράιφ, και τον επικεφαλής του προσωπικού του συζύγου μου, τον καταπληκτικό Μάικι Μακόι, για όλη τη δουλειά τους αυτές τις τρομερές ημέρες για να είναι η σταθερότητα για την οικογένειά μας και για την ευρύτερη οικογένεια του Turning Point USA επίσης. Η καρδιά μου είναι με κάθε έναν από τους υπαλλήλους του συζύγου μου που έχασαν έναν φίλο και μέντορα.

Ολόκληρη η ομιλια της Έρικα Κέρκ, συζύγου του δολοφονημένου Τσάρλι.

Όταν μιλά για «υπευθύνους» για την δολοφονία του, είμαι σίγουρος ότι δεν εννοεί τον 23χρονο. pic.twitter.com/6f60SHs5kB — papdim (@papdim) September 13, 2025

Θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους αυτής, της καταπληκτικής εκπομπής του Τσάρλι Κερκ, που τον βοήθησαν να εκπέμπει από αυτό το στούντιο, αυτή, αυτή την καρέκλα κάθε μέρα. Το αγαπούσε. Αγαπούσε αυτό που έκανε. Θέλω να ευχαριστήσω τα εκατομμύρια ανθρώπων που έδειξαν την αγάπη τους για τον Τσάρλι εδώ στο Φοίνιξ, σε όλη την Αμερική και σε όλο τον κόσμο.

Το ευχαριστώ σε Τραμπ και Βανς

Θέλω να ευχαριστήσω τον αγαπημένο φίλο του συζύγου μου, αντιπρόεδρο Βανς, και την εκπληκτική σύζυγό του, Ούσα, για την αγάπη και την υποστήριξή τους. Τιμήσατε τον σύζυγό μου τόσο καλά, φέρνοντάς τον στο σπίτι. Είστε και οι δύο τρομεροί. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τραμπ και την απίστευτη οικογένειά του για το ίδιο.

Κύριε πρόεδρε, ο σύζυγός μου σας αγαπούσε και ήξερε ότι κι εσείς τον αγαπούσατε. Το ήξερε. Η φιλία σας ήταν καταπληκτική. Τον υποστηρίξατε τόσο καλά, όπως και εκείνος εσάς.

In loving memory of Charlie Kirk, a fearless patriot & man of unwavering faith who dedicated his life to America.



"It's bigger than you, I want you to remember that... It's bigger than me - you are here to make somebody else's life better, the pursuit of liberty & freedom."❤️ pic.twitter.com/3Xrf5dcFlP — The White House (@WhiteHouse) September 12, 2025

Πήγε να δει το πρόσωπο του σωτήρα του

Πριν από δύο ημέρες, ο σύζυγός μου Τσάρλι πήγε να δει το πρόσωπο του σωτήρα του και του Θεού του. Ο Τσάρλι πάντα έλεγε ότι όταν έφευγε, αυτός. Ήθελε να τον θυμούνται για το θάρρος και την πίστη του.

Και σε μια από τις τελευταίες συζητήσεις που είχε σε αυτή τη γη, ο σύζυγός μου μαρτύρησε για τον Κύριο και σωτήρα του, τον Ιησού Χριστό. Τώρα και για όλη την αιωνιότητα, θα στέκεται στο πλευρό του σωτήρα του φορώντας το ένδοξο στέμμα του μάρτυρα.

Ο Τσάρλι αγαπούσε, αγαπούσε τη ζωή. Αγαπούσε τη ζωή του. Αγαπούσε την Αμερική. Αγαπούσε τη φύση, η οποία τον βοηθούσε πάντα τον έφερνε πιο κοντά στον Θεό. Αγαπούσε τους Chicago Cubs. Και θεέ μου, αγαπούσε τους Oregon Ducks. Θέλετε να πω go Ducks, έτσι έχω να, δεδομένου ότι παίζουν το Σάββατο. Οπότε go Ducks.

Ήταν ο καλύτερος σύζυγος και πατέρας

Αλλά πάνω απ’ όλα, ο Τσάρλι αγαπούσε τα παιδιά του. Και με αγαπούσε με όλη του την καρδιά. Και το ήξερα αυτό κάθε μέρα, το ήξερα αυτό. Φρόντιζε να το ξέρω αυτό κάθε μέρα, κάθε μέρα με ρωτούσε, πώς μπορώ να σε υπηρετήσω καλύτερα; Πώς μπορώ να γίνω καλύτερος σύζυγος; Πώς μπορώ να γίνω καλύτερος πατέρας; Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Τόσο καλός άνθρωπος. Ακόμα είναι καλός άνθρωπος. Ήταν ο τέλειος πατέρας. Ήταν ο τέλειος σύζυγος. Ο Τσάρλι πάντα πίστευε ότι ο σχεδιασμός του Θεού για το γάμο και την οικογένεια ήταν απολύτως καταπληκτικός. Και είναι. Είναι. Και ήταν η μεγαλύτερη χαρά της ζωής του.

Life, weirdly enough, is a countdown… you don’t get forever. -Erika Kirk



31 years old.

A beautiful wife.

2 young precious kids.



Love your spouse today like there's no tomorrow. Because someday, there won't be. pic.twitter.com/g26Ho67k1S — Ben | The Intentional Husband (@bldgodlymanhood) September 11, 2025

Και ξανά και ξανά, έλεγε σε όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους να έρθουν και να βρουν τη μελλοντική τους σύζυγο, να γίνουν σύζυγοι και σύζυγοι και γονείς. Και ο λόγος είναι επειδή ήθελε όλοι σας να βιώσετε αυτό που είχε και εξακολουθεί να έχει ο ίδιος. Ήθελε ο καθένας να φέρει τον ουρανό σε αυτή τη γη μέσω της αγάπης και της χαράς που προέρχεται από τη δημιουργία μιας οικογένειας. Είναι πανέμορφο. Ο Τσάρλι πάντα έλεγε ότι αν ποτέ έβαζε υποψηφιότητα.

Πρώτη του προτεραιότητα η οικο γένεια

Ξέρω ότι πολλοί από εσάς ρωτήσατε αν ποτέ θα το έκανε, αλλά κατ' ιδίαν μου είπε ότι αν ποτέ έβαζε υποψηφιότητα για αξίωμα, ότι η πρώτη του προτεραιότητα θα ήταν να αναβιώσει την αμερικανική οικογένεια. Αυτή ήταν η προτεραιότητά του.

Ένα από τα αγαπημένα εδάφια της Βίβλου του Τσάρλι ήταν το εδάφιο 25 της προς Εφεσίους 5. Άνδρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την εκκλησία και παραδόθηκε γι’ αυτήν. Ο σύζυγός μου έδωσε τη ζωή του για μένα, για το έθνος μας, για τα παιδιά μας. Έδειξε την απόλυτη και αληθινή διαθηκική αγάπη.

Ποτέ, μα ποτέ δεν θα βρω τις λέξεις να περιγράψω την απώλεια που νιώθω στην καρδιά μου. Ειλικρινά, δεν έχω ιδέα τι σημαίνουν όλα αυτά. Ξέρω ότι ο Θεός ξέρει, αλλά εγώ δεν ξέρω. Αλλά, Τσάρλι, μωρό μου, ξέρω ότι κι εσύ ξέρεις. Ξέρω ότι ξέρεις. Το ίδιο και ο Κύριός μας. Και ο κόσμος μας είναι γεμάτος κακό. Αλλά ο Θεός μας, παιδιά, ο Θεός μας είναι τόσο καλός, τόσο απίστευτα καλός. Και ξέρουμε ότι γι’ αυτούς που αγαπούν τον Θεό, όλα τα πράγματα συνεργούν για το καλό, για εκείνους που έχουν κληθεί σύμφωνα με τον σκοπό του.

Ήδη έχω δει το παγκόσμιο ξεχείλισμα της αγάπης για τον σύζυγό μου. Έχω ακούσει τις μαρτυρίες από ανθρώπους ο σύζυγός μου ενέπνευσε να παντρευτούν, να δημιουργήσουν οικογένειες, να αναζητήσουν μια σχέση με τον Θεό. Είναι το πιο σημαντικό, πιο σημαντικό από όλα.

Οι υπεύθυνοι για την δολοφονία του δεν έχουν ιδέα τι έχουν κάνει

Οι κακοποιοί που είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία του συζύγου μου δεν έχουν ιδέα τι έχουν κάνει. Σκότωσαν τον Τσάρλι επειδή κήρυττε ένα μήνυμα πατριωτισμού, πίστης και της φιλεύσπλαχνης αγάπης του Θεού. Θα έπρεπε να το γνωρίζουν όλοι αυτό. Αν νομίζατε ότι η αποστολή του συζύγου μου ήταν ισχυρή πριν. Δεν έχετε ιδέα. Δεν έχετε ιδέα τι μόλις εξαπολύσατε σε ολόκληρη αυτή τη χώρα και τον κόσμο. Δεν έχετε ιδέα. Δεν έχετε ιδέα. Η φωτιά που έχετε ανάψει μέσα σε αυτή τη σύζυγο. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχήσουν σε όλο τον κόσμο σαν κραυγή μάχης σε όλους που ακούνε απόψε, σε όλη την Αμερική.

?ERIKA KIRK: “If you thought my husbands mission was powerful before, you have no idea” pic.twitter.com/qgQOmgjDq5 — David Nino Rodriguez (@ninoboxer) September 13, 2025

Κανεις δεν θα ξεχάσει το όνομα του συζύγου μου

Το κίνημα που έχτισε ο σύζυγός μου δεν θα πεθάνει. Δεν θα πεθάνει. Αρνούμαι να το αφήσω να συμβεί. Δεν θα πεθάνει. Όλοι μας θα αρνηθούμε να το αφήσουμε να συμβεί. Κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ το όνομα του συζύγου μου. Και θα φροντίσω να γίνει το πιο δυνατό, πιο τολμηρό, πιο δυνατό και πιο σπουδαίο από ποτέ. Η αποστολή του συζύγου μου δεν θα τελειώσει, ούτε για μια στιγμή. Και ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Τσάρλι ήταν η ικανότητά του, αυτή η πρωτοφανής ικανότητα να επιλέγει σπουδαίους ανθρώπους για να τον ακολουθήσουν. Μπορούσε πάντα να βρίσκει αυτούς που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε αναποδιά. Και είναι σχεδόν σαν να ήξερε.

Απλά… Μπορούσε να το δει σε σένα ακόμα και όταν δεν μπορούσες να το δεις στον εαυτό σου. Απλά το ήξερε. Το ήξερε. Ήξερε ότι μπορούσες να το χειριστείς. Νόμιζες ότι σου είχε μείνει μόνο 5% και αυτός ήξερε ότι είχες 15. Ήξερε ότι ήσουν έτοιμη να κάνεις αυτό το επιπλέον μίλι ακόμα και όταν εσύ δεν το έκανες. Πάντα προκαλούσε τους ανθρώπους γύρω του να εργάζονται σκληρότερα και να είναι καλύτεροι. Ποτέ δεν τα παράτησε. Και μου αρέσει να το ξέρω αυτό. Ένα από τα συνθήματά του ήταν να μην παραδίδεται ποτέ.

Δεν θα παραδοθούμε ποτέ

Έτσι θέλω να σας πω ότι δεν θα παραδοθούμε ποτέ. Ποτέ δεν θα το κάνουμε. Ποτέ. Ποτέ. Η περιοδεία μας στην πανεπιστημιούπολη αυτό το φθινόπωρο θα συνεχιστεί. Θα υπάρξουν ακόμη περισσότερες περιηγήσεις τα επόμενα χρόνια. Το America Fest εδώ στο Φοίνιξ αυτό το Δεκέμβριο θα συνεχιστεί. Θα είναι μεγαλύτερο από ποτέ. Η ραδιοφωνική και podcast εκπομπή για την οποία ήταν τόσο περήφανος θα συνεχιστεί. Και σε έναν κόσμο γεμάτο χάος, αμφιβολίες και αβεβαιότητα, η φωνή του συζύγου μου θα παραμείνει.

Και θα ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά από ποτέ. Και η σοφία του θα διαρκέσει. Το αγαπημένο μου. Το αγαπημένο μου. Και το δικό μου αγαπημένο. Αλλά η αγαπημένη λέξη του συζύγου μου στην αγγλική γλώσσα ήταν «κερδίζω». Θα σας καλούσε όλους να γίνετε άνθρωποι της δράσης που κερδίζουν το μέλλον που αξίζει στην Αμερική.

Το κίνημα δεν πάει πουθενά

Έτσι, σε όλους τους νέους που ένιωσαν εμπνευσμένοι από την πίστη και τη σκληρή δουλειά του συζύγου μου, όλοι σας γνωρίζετε ήδη τι θα ήθελε ο Τσάρλι να κάνετε. Το ξέρετε; Ξέρετε, αν είστε στο λύκειο ή αν είστε στο κολλέγιο, πηγαίνετε να βρείτε το τοπικό σας παράρτημα του Turning Point USA. Γίνετε μέλη. Μείνετε εμπλεκόμενοι. Θέλει να κάνετε τη διαφορά. Και μπορείτε να το κάνετε. Μπορείτε. Το κίνημα δεν πάει πουθενά, και θα δυναμώσει μόνο όταν ενταχθείτε σε αυτό.

Αν δεν υπάρχει παράρτημα, αν δεν μπορείς να βρεις ένα ξεκίνησε ένα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Μπορείτε να ξεκινήσετε ένα. Και όπως συνήθιζε να λέει ο σύζυγός μου σε αυτό το δωμάτιο, κάθε μέρα, αν θέλετε να συμμετάσχετε, ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να μπείτε στο tpusa.com.

Αυτό έλεγε κάθε μέρα από αυτή την καρέκλα, κάθε μέρα. Παρακολουθούσα την εκπομπή του κάθε μέρα. Και πάντα έλεγε, αν θέλετε να συμμετάσχετε, πηγαίνετε. Πηγαίνετε στο tpusa.com αν είστε πάστορας, γίνετε μέλος του κινήματός μας στο TPUSA Faith. Και αν είστε γονέας, σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να έρθετε στο America Fest τον Δεκέμβριο. Δηλώστε συμμετοχή τώρα, γιατί θα θέλαμε πολύ να σας δούμε. Θα ήθελα πολύ να σας δω. Ο Τσάρλι θα το ήθελε. Θα είναι εκεί. Θα είναι εκεί στο πνεύμα. Φέρτε τα παιδιά σας, φέρτε την οικογένειά σας.

Η μάχη μας είναι πάνω από όλα πνευματική

Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, αν δεν είστε μέλος μιας εκκλησίας, σας ικετεύω να γραφτείτε σε μια. Σε μια εκκλησία που πιστεύει στη Βίβλο. Η μάχη μας δεν είναι απλώς πολιτική. Πάνω απ’ όλα, είναι πνευματική. Είναι πνευματική. Ο πνευματικός πόλεμος είναι αισθητός. Ο Τσάρλι αγαπούσε τον σωτήρα του με όλη του την καρδιά. Και ήθελε ο καθένας από εσάς να τον γνωρίσει επίσης. Ήθελε όλοι να γνωρίζουν ότι αν ομολογήσουν, αν ομολογήσουν τον Κύριο Ιησού Χριστό που αναστήθηκε από τους νεκρούς, τότε θα σωθούν. Ακούστε με όταν το λέω αυτό. Κανείς δεν είναι ποτέ πολύ νέος για να γνωρίσει το ευαγγέλιο. Κανείς. Κανείς δεν είναι ποτέ πολύ νέος για να εμπλακεί στην σωτηρία αυτής της όμορφης χώρας. Αυτής της χώρας που ο σύζυγός μου αγαπούσε και εξακολουθεί να αγαπάει. Και κανείς δεν είναι ποτέ πολύ μεγάλος. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Ξέρω ότι ο σύζυγός μου είναι ακόμα εδώ. Μας παρακολουθεί.

Δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που κοιμήθηκα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ χθες το βράδυ. Και, Τσάρλι, μωρό μου, Τσάρλι, σου υπόσχομαι ότι δεν θα αφήσω ποτέ την κληρονομιά σου να πεθάνει, μωρό μου. Δεν θα το κάνω. Εγώ. Υπόσχομαι ότι θα κάνω το Turning Point USA το μεγαλύτερο πράγμα που έχει δει ποτέ αυτό το έθνος. Το υπόσχομαι. Τσάρλι, σ’ αγαπώ. Σ’ αγαπώ, μωρό μου. Αναπαύσου στην αγκαλιά του Κυρίου μας καθώς σε σκεπάζει με τα λόγια που ξέρω ότι η καρδιά σου πάντα προσπαθεί να ακούσει.

Τι λές σε ένα τρίχρονο παιδί;

Όταν γύρισα σπίτι χθες το βράδυ, Gigi, η κόρη μας έτρεξε στην αγκαλιά μου και της μίλησα και αυτή είπε, μαμά, μου έλειψες. Της είπα, κι εμένα μου λείπεις, μωρό μου. Μου λέει, πού είναι ο μπαμπάς; Τι λες σε ένα τρίχρονο παιδί; Είναι τριών ετών. Είπα, μωρό μου, ο μπαμπάς σε αγαπάει τόσο πολύ. Μην ανησυχείς. Είναι σε ένα… Είναι σε ένα ταξίδι εργασίας με τον Ιησού ώστε να μπορεί να αντέξει οικονομικά τον τα εξοδά σου για τα βατόμουρα.

Erika addresses the Nation after the assassination of her husband, Charlie Kirk.



"[Our daughter] said, “Where’s daddy?” What do you tell a 3-year-old? I said, “Baby, Daddy loves you so much. He’s on a work trip with Jesus."



Heartbreaking. pic.twitter.com/xZ5F9W4B83 — Australian National Review (@ANRHeadlines) September 13, 2025

Και θεέ μου, είμαι τόσο ταπεινή να βλέπω τον Τσάρλι, να είσαι δίπλα στον Ιησού αυτή τη στιγμή, να κάνεις αυτό που πάντα ήθελες να κάνεις, μωρό μου. Να γεμίσεις τον παράδεισο, σωστά; Αυτό είναι το νόημα, να κάνεις τον ουρανό γεμάτο. Ανυπομονώ να σε ξαναδώ μια μέρα. Σας ευχαριστώ ξανά όσους αγαπήσατε τον άνδρα μου. Όσους του στείλατε email, τα διάβαζε όλα. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους και ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ.

Ποια είναι η Έρικα Κερκ

Η Έρικα Κερκ, 36 ετών και μητέρα ενός 3χρονου κοριτσιού και ενός 1χρονου αγοριού, είναι μια πολυδιάστατη προσωπικότητα με αξιοσημείωτες επιδόσεις σε διάφορους τομείς.

Είναι γνωστή ως επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και podcaster, ενώ έχει ιδρύσει και τη εταιρεία ενδυμάτων "Proclaim". Η ίδια είναι παρουσιάστρια του podcast "Midweek Rise Up", το οποίο εστιάζει στην ενδυνάμωση των πιστών μέσα από τη Βιβλική διδασκαλία. Στο παρελθόν, διακρίθηκε ως αθλήτρια στο γυναικείο μπάσκετ, ενώ το 2012 κέρδισε τον τίτλο της Μις Αριζόνα.

Παράλληλα, η Έρικα Κερκ έχει πλούσιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, καθώς κατέχει δύο πτυχία στις Πολιτικές Επιστήμες και τις Διεθνείς Σχέσεις από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, καθώς και μεταπτυχιακό στις Νομικές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Liberty.

Ο Αντιπρόεδρος JD Vance,, η σύζυγός του Usha Vance και η Erika Kirk, κρατώντας αποβιβάζονται από το Air Force Two, στο οποίο μεταφέρεται η σορός του Charlie Kirk AP

Η γνωριμία και η Turning Point USA

Ο Τσάρλι και η Έρικα Κερκ παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2021. Σύμφωνα με βίντεο της Turning Point, το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2019. Ο Τσάρλι Κερκ περιέγραψε το πρώτο τους ραντεβού ως μια «πολύ, πολύ μεγάλη συνάντηση που έμοιαζε σχεδόν με συνέντευξη».

Ο Τσάρλι Κερκ ίδρυσε την Turning Point USA το 2012, σε ηλικία μόλις 18 ετών. Η μη κερδοσκοπική οργάνωση προωθεί τις συντηρητικές πολιτικές θέσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια των ΗΠΑ και έχει αναδειχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες οργανώσεις νέων στην Αμερική. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, στόχος της είναι να «εντοπίζει, να εκπαιδεύει, να καταρτίζει και να οργανώνει φοιτητές για την προώθηση των αρχών της δημοσιονομικής ευθύνης, των ελεύθερων αγορών και της περιορισμένης κυβέρνησης».

