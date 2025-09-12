Ανάλυση: Όσα γνωρίζουμε για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

O δημοφιλής ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, έπεσε νεκρός με έναν πυροβολισμό, από τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον, την Τετάρτη, ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Γιούτα Βάλεϊ στο Όρεμ.

Πολίτες υποβάλλουν τα σέβη τους σε ένα αυτοσχέδιο μνημείο στην εθνική έδρα του Turning Point USA μετά τον θάνατο από πυροβολισμούς του Τσάρλι Κερκ, διευθύνοντος συμβούλου της οργάνωσης, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του κολεγίου της Γιούτα την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, στο Φοίνιξ AP/Ross D. Franklin

Στο κυνήγι του άγνωστου τότε δολοφόνου του, βρέθηκε το FBI, δίνοντας στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου σε μία προσπάθεια να συλλέξει πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του. Σχεδόν 31 ώρες μετά, είχε τον δράστη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε εμφάνισή του στο Fox News, είχε ανακοινώσει ότι υπάρχει ένας ύποπτος υπό κράτηση, προσθέτοντας ότι «κάποιος που ήταν πολύ κοντά του τον κατέδωσε».

? MAJOR BREAKING: THEY CAUGHT the Charlie Kirk shooting suspect, President Trump reveals.



"I think, with a high degree of certainty, we HAVE HIM, in custody. Everyone did a great job."



Get the chair ready. Execute.pic.twitter.com/vA25dXrP9C — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 12, 2025

Λίγη ώρα αργότερα στην επίσημη ενημέρωση το FBI αποκάλυπτε όλο το παρασκήνιο του εντοπισμού και της σύλληψης του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, δίνοντας στη δημοσιότητα τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες του, που ωστόσο είχαν ήδη διαρρεύσει στο διαδίκτυο.

Πώς συνελήφθη ο ύποπτος;

Η άκρη του νήματος βρέθηκε όταν ο πατέρας του 22χρονου, κάτι που είχε αφήσει νωρίτερα να εννοηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για ένα άτομο «πολύ στενό» με τον ύποπτο, αποκάλυψε σε έναν στρατιωτικό ιερέα, ότι ο γιος του, του ομολόγησε τη δολοφονία.

Σε συνέντευξη Τύπου αργότερα, ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε ότι ένα μέλος της οικογένειας του Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος στη συνέχεια επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη της κομητείας της Ουάσινγκτον πληροφορώντας ότι ο Ρόμπινσον «τους είχε ομολογήσει ή είχε υπονοήσει ότι είχε διαπράξει τη δολοφονία».

Είπε ότι το μέλος της οικογένειας είπε στο FBI ότι ο Ρόμπινσον «είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια» και ότι, σε ένα δείπνο πριν από τους πυροβολισμούς, είχε αναφέρει την επερχόμενη επίσκεψη του Κερκ στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ.

Ο Κοξ είπε ότι «συζήτησαν γιατί δεν τον συμπαθούσαν και τις απόψεις που είχε» και ότι «το μέλος της οικογένειας δήλωσε επίσης ότι ο Κερκ ήταν γεμάτος μίσος και διέδιδε μίσος».

Συνέχισε λέγοντας ότι τα μηνύματα μεταξύ του Τάιλερ Ρόμπινσον και του συγκάτοικου του αποκάλυψαν λεπτομέρειες .

«Το περιεχόμενο αυτών των μηνυμάτων περιελάμβανε μηνύματα που σχετίζονταν με την επαφή «Τάιλερ» που δήλωναν την ανάγκη ανάκτησης ενός τουφεκιού από ένα σημείο εγκατάλειψης, σε έναν θάμνο, μηνύματα που σχετίζονταν με την οπτική παρακολούθηση της περιοχής όπου είχε αφεθεί ένα τουφέκι και ένα μήνυμα που αναφερόταν σε ένα όπλο τυλιγμένο σε μια πετσέτα», είπε.

Το όπλο βρέθηκε μετά τους πυροβολισμούς σε μια δασώδη περιοχή όπου είχε διαφύγει ο δράστης, σύμφωνα με τον πράκτορα του FBI, Ρόμπερτ Μπολς.

Περιέγραψε το όπλο ως «ισχυρό τουφέκι με κλείστρο».

Οι ερευνητές συνέλεξαν ένα αποτύπωμα υποδήματος, ένα αποτύπωμα παλάμης και αποτυπώματα αντιβραχίου για ανάλυση.

Φωτογραφίες και βίντεο του FBI

Σύμφωνα με την ενημέρωση ο ύποπτος άλλαξε ρούχα στην πανεπιστημιούπολη.

Το βίντεο τον «εντόπισε για πρώτη φορά» με ένα ρούχο, το οποίο φέρεται να άλλαξε ενώ βρισκόταν στην ταράτσα ενός κτηρίου, αλλά ξαναφόρεσε, με συνέπεια όταν συνελήφθη, ο ύποπτος να φορά τα ίδια ρούχα με πριν από τους πυροβολισμούς.

Νωρίτερα, ο κ. Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο ύποπτος ήταν «28 ή 29 ετών», αλλά διευκρίνισε ότι τα στοιχεία του «υπόκεινται σε διόρθωση» και «βάσει αυτών που ακούω».

Πριν από την είδηση ​​της σύλληψής του, το FBI είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες ενός «ατόμου ενδιαφέροντος» για τους πυροβολισμούς, που αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν ο Ρόμπινσον, στις οποίες φορούσε καπέλο, γυαλιά ηλίου και σακίδιο πλάτης.

Επίσης, δημοσίευσαν βίντεο που τον δείχνει να φεύγει μετά το περιστατικό, όπου διακρίνεται να περπατάει στην οροφή του κτιρίου από όπου έπεσε ο μοιραίος πυροβολισμός.

Στη συνέχεια εθεάθη να κατεβαίνει και να κατευθύνεται προς μια δασώδη περιοχή, όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, εγκατέλειψε το τουφέκι του.

Η πρώτη περιγραφή του υπόπτου προήλθε από μια αστυνομικό στον ασυρμάτο της λίγο μετά τους πυροβολισμούς, η οποία είπε ότι «φορούσε τζιν, μαύρο πουκάμισο, μαύρη μάσκα, μακρύ τουφέκι».

Ο Μπο Μέισον, επίτροπος του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, δήλωσε αργότερα ότι «φαίνεται να είναι σε ηλικία για σπουδές» και ότι «ταίριαζε καλά με ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα».

Το προφίλ του 22χρονου

Σύμφωνα με το Reuters, ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος αλλά όχι συνδεδεμένος με κάποιο πολιτικό κόμμα, σύμφωνα με τα αρχεία των ψηφοφόρων. Καταγράφεται ως «ανενεργός» ψηφοφόρος, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν ψήφισε στις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους, όταν ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ νίκησε τη Δημοκρατική Καμάλα Χάρις.

Ο Ρόμπινσον αποφοίτησε το 2021 από το Λύκειο Πάιν Βιου στο Σεντ Τζορτζ της Γιούτα. Ένα βίντεο στο διαδίκτυο από την τελετή αποφοίτησης τον δείχνει να κρατάει το απολυτήριό του, καθώς οι παρευρισκόμενοι ζητωκραυγάζουν. Φοίτησε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα στο Λόγκαν για ένα εξάμηνο εκείνο το φθινόπωρο, επιβεβαίωσε το πανεπιστήμιο στο Reuters. Δεν ήταν άμεσα σαφές γιατί εγκατέλειψε το κολέγιο.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η μητέρα του στο Facebook, ο Ρόμπινσον διακρίνεται να διαβάζει φωναχτά από μια επιστολή που του προσέφερε τετραετή υποτροφία από το Πανεπιστήμιο της Γιούτα, ενώ εκείνη τον επευφημούσε. Μια άλλη ανάρτηση ανέφερε ότι ο Ρόμπινσον είχε συγκεντρώσει βαθμολογία 34 στις εισαγωγικές εξετάσεις ACT, η οποία θα τον τοποθετούσε στο κορυφαίο 1% των φοιτητών που εξέτασαν, σύμφωνα με την εταιρεία προετοιμασίας εξετάσεων Princeton Review.

Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ζούσε στο σπίτι της οικογένειάς του στην κομητεία Ουάσινγκτον, στη νοτιοδυτική Γιούτα, κοντά στα σύνορα με τη Νεβάδα.Έχει δύο μικρότερους αδελφούς, σύμφωνα με τις αναρτήσεις των γονιών του στο Facebook. Η μητέρα του είναι κοινωνική λειτουργός σε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης, ενώ το επάγγελμα του πατέρα του είναι ασαφές, με πληροφορίες να θέλουν να εργαζόταν σε ένα γραφείο σερίφη.

Οι αναρτήσεις της μητέρας

Οι αναρτήσεις της μητέρας του στο Facebook όλα αυτά τα χρόνια - οι περισσότερες από τις οποίες διαγράφηκαν την Παρασκευή - αφορούσαν κυρίως την οικογένειά της: καταγράφοντας ταξίδια στην Αλάσκα, την Καραϊβική και τη Ντίσνεϋλαντ, γιορτάζοντας σχολικές θεατρικές παραστάσεις, στολές για το Χάλογουιν και υιοθετημένα κουνέλια, εκφράζοντας υπερηφάνεια καθώς τα τρία αγόρια προχωρούσαν στο σχολείο. Καμία από τις αναρτήσεις δεν φαινόταν να έχει πολιτικό χαρακτήρα με οποιονδήποτε τρόπο.

? Breaking News: Tayler Robinson Arrested for Shooting of Charlie Kirk



Authorities have confirmed the arrest of Tayler Robinson, the individual suspected of fatally shooting conservative activist Charlie Kirk during an outdoor event at Utah Valley University earlier this week.… pic.twitter.com/4O7QAgfkeK — AMERICA FIRST ?? WATCH DOGS? (@DavideZ1911) September 12, 2025

Άλλες αναρτήσεις δείχνουν τον Ρόμπινσον και τους αδελφούς του περιστασιακά να κρατούν όπλα, αν και αυτό δεν είναι ασυνήθιστο στην εν λόγω πολιτεία.

Οι βαριές κατηγοριές και η ποινή του θανάτου

Ο Ρόμπινσον κρατείται στις φυλακές της κομητείας Γιούτα στο Σπάνις Φορκ, περίπου 19 χιλιόμετρα νότια του πανεπιστημίου όπου πυροβολήθηκε ο Κερκ. Δεν του έχουν ακόμη απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες, αλλά αναμένεται να είναι βαρύτατες.

Ο ύποπτος αναμένεται να κατηγορηθεί για κακουργηματικές κατηγορίες της δολοφονίας, της χρήσης πυροβόλου όπλου που προκαλεί σοβαρή σωματική βλάβη και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, με τις αρχές της Γιούτα να συντάσσονται με τη δήλωση Τραμπ, ότι θα επιδιώξουν τη θανατική ποινή για ην επίθεση στον Τσάρλι Κερκ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι εμπλέκεται κάποιος άλλος στη δολοφονία του Κερκ, αλλά η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

