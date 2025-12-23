ΗΠΑ - Νέα στρατηγική ασφαλείας: Μυστικό έγγραφο Τραμπ «παγώνει» την Ευρώπη

Ανησυχία στην Ευρώπη για τη νέα Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ, σύμφωνα με αποκλειστικό έγγραφο που δημοσιεύει η BILD

Newsbomb

ΗΠΑ - Νέα στρατηγική ασφαλείας: Μυστικό έγγραφο Τραμπ «παγώνει» την Ευρώπη

Φωτ. Αρχείου - Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο στις 18 Αυγούστου 2025, 

AP/Alex Brandon
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έντονη ανησυχία προκάλεσε στη Γερμανία και ευρύτερα στην Ευρώπη η παρουσίαση, την περασμένη εβδομάδα, της νέας Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας (NSS) των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με εσωτερική ανάλυση της γερμανικής κυβέρνησης, η Ευρώπη υποβαθμίζεται από στρατηγικός εταίρος σε «προβληματική περίπτωση» στο περιθώριο των αμερικανικών προτεραιοτήτων.

Η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται να εγκαταλείπει τη λογική της διατλαντικής συνεργασίας, υιοθετώντας μια αυστηρά μονομερή προσέγγιση τύπου «America First». Η νέα στρατηγική έχει ήδη χαρακτηριστεί από διπλωματικούς κύκλους ως «χαρτί διαζυγίου» με την Ευρώπη.

Εμπιστευτική ανάλυση της Γερμανίας

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας (BMI), σε εμπιστευτικό έγγραφο 3,5 σελίδων που εξασφάλισε η εφημερίδα BILD, αξιολογεί τις επιπτώσεις της αμερικανικής στρατηγικής για τη γερμανική και ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η ανάλυση συντάχθηκε για λογαριασμό του υπουργού Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU) και καταλήγει σε ιδιαίτερα ανησυχητικά συμπεράσματα.

Οι συντάκτες του εγγράφου σημειώνουν ότι το Βερολίνο καλείται πλέον να αποφασίσει μέχρι ποιο σημείο είναι διατεθειμένο να ακολουθεί τις ΗΠΑ για λόγους αυτοπροστασίας – και ποιο τίμημα είναι έτοιμο να πληρώσει για τη διατήρηση της ασφάλειάς του.

Σαφής μετατόπιση της αμερικανικής στάσης

Το έγγραφο μιλά για «σαφή στρατηγική και ρητορική μετατόπιση» της Ουάσιγκτον απέναντι στην Ευρώπη και ειδικά στη Γερμανία. Η Ευρώπη δεν αναφέρεται πλέον ως βασικός εταίρος, ενώ απουσιάζει η έμφαση στις συμμαχίες (ΝΑΤΟ, ΕΕ) και στις κοινές αξίες. Αντίθετα, κυριαρχεί μια συγκρουσιακή προσέγγιση με καθαρά αμερικανοκεντρικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το BMI, η Ευρώπη κατατάσσεται πλέον τρίτη στις αμερικανικές προτεραιότητες, μετά τη Βόρεια και Νότια Αμερική και την Ασία, ενώ σε ορισμένα σημεία παρουσιάζεται ακόμη και ως «πρόβλημα».

Οι τέσσερις κίνδυνοι για τη Γερμανία

Η ανάλυση του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών εντοπίζει τέσσερις βασικούς κινδύνους:

1. Υποβάθμιση της Γερμανίας ως εταίρου
Η Γερμανία χάνει πολιτική επιρροή, καθώς δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ισότιμος στρατηγικός σύμμαχος.

2. Η ασφάλεια ως μέσο πίεσης
Οι ΗΠΑ ενδέχεται να συνδέσουν τη συνεργασία σε θέματα τρομοκρατίας, κυβερνοασφάλειας και ανταλλαγής πληροφοριών με πολιτικούς όρους, ενισχύοντας την επιρροή τους μέσω της γερμανικής εξάρτησης.

3. Παρέμβαση στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις
Η αμερικανική στρατηγική δηλώνει ανοιχτά την πρόθεση στήριξης πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη που αντιτίθενται στην πορεία της ΕΕ, κάτι που στο Βερολίνο εκλαμβάνεται ως παρέμβαση στις δημοκρατικές διαδικασίες. Στο έγγραφο αναφέρεται ρητά ότι κόμματα όπως το AfD «αναγνωρίζονται ως πιθανοί εταίροι συνεργασίας».

4. Οικονομικά συμφέροντα πάνω από τη συνεργασία
Τα ζητήματα ασφάλειας υποτάσσονται στα αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα. Ακόμη και μέτρα εις βάρος συμμάχων ή πρακτικές οικονομικής κατασκοπείας θεωρούνται αποδεκτές, εφόσον εξυπηρετούν αμερικανικές εταιρείες.

«America First»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη σύγκρουση ΗΠΑ–ΕΕ για τη ρύθμιση των τεχνολογικών κολοσσών μέσω του Digital Services Act, αλλά και για τα ευρωπαϊκά μέτρα κατά της πολιτικής παραπληροφόρησης. Σύμφωνα με το έγγραφο, η οικονομική κατασκοπεία σε βάρος εταίρων «συνάδει πλήρως με το δόγμα America First».

Οι αναλυτές του υπουργείου κάνουν λόγο για «χορό πάνω σε τεντωμένο σχοινί». Η Γερμανία καλείται να χαράξει πιο αυτόνομη πορεία, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει ανοιχτή ρήξη με τις ΗΠΑ. Στόχος, όπως σημειώνεται, είναι η ενίσχυση των εθνικών και ευρωπαϊκών δομών ασφαλείας, η μείωση των εξαρτήσεων και η αξιοποίηση της αμερικανικής κριτικής ως αφορμή για μεταρρυθμίσεις.

Ακόμη και στα πεδία όπου εντοπίζονται συγκλίσεις – όπως η μεταναστευτική πολιτική και η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας – το έγγραφο προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο «πολιτικής αιρεσιμότητας», δηλαδή σύνδεσης της συνεργασίας με πολιτικές απαιτήσεις.

Με απλά λόγια, καταλήγει το κείμενο, η ασφάλεια μετατρέπεται σε εργαλείο πολιτικής πίεσης.

Πηγή: Bild

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:13ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

NASA: Επιστήμονες ανακάλυψαν τον μεγαλύτερο πρωτοπλανητικό δίσκο που έχει παρατηρηθεί ποτέ

17:08ΥΓΕΙΑ

Ανασκόπηση 2025: «Γιγάντιο άλμα» στις γονιδιακές θεραπείες και την επεξεργασία του γονιδιώματος

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σάλος με παρέες ανηλίκων που κοροϊδεύουν την ισλαμική προσευχή – Δείτε βίντεο

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Λαοθάλασσα στην Ερμού ενόψει των Χριστουγέννων - Ουρές στα καταστήματα

16:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανασκόπηση 2025: Οι 25 απώλειες που σημάδεψαν τη χρονιά - Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Ντέιβιντ Λιντς, Νταϊάν Κίτον, Όζι Όσμπορν και άλλοι σπουδαίοι που έφυγαν από τη ζωή

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός ξυλοφόρτωσε ασθενή που «ζήτησε να του μιλάει με σεβασμό» - Βίντεο

16:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Νέα στρατηγική ασφαλείας: Μυστικό έγγραφο Τραμπ «παγώνει» την Ευρώπη

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Μύλος τον Ξωτικών: Λιγότερες επισκέψεις λόγω των αγροτικών μπλόκων - «Υπάρχει πτώση», λέει η πρόεδρος της διοργάνωσης

16:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Φέρτε τον εαυτό σας στο παιχνίδι – Νέα κίνηση του Netflix στον χώρο του gaming

16:39TRAVEL

Χριστούγεννα 2025: Οι γιορτινοί προορισμοί που βρίσκονται ένα βήμα από την Αθήνα

16:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη - Ακυρώθηκε

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ηλικιωμένος έκανε άσεμνες χειρονομίες σε 13χρονο και συνελήφθη

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού μέχρι και 12 ημέρες - Πότε εκπνέει η προθεσμία

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Ανασκόπηση 2025: Τα 10 πρόσωπα και γεγονότα που απασχόλησαν την ελληνική επικαιρότητα

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ

16:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανασκόπηση της αντιπολίτευσης: Από την εκτόξευση της Ζωής στην Ιθάκη του Αλέξη

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή η μητέρα του 3χρονου παιδιού που πέθανε από ασιτία στην Αλεξανδρούπολη

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Εθελοντές Νεότητας έψαλαν τα κάλαντα στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με το «βίντεο αυτοκτονίας» του Τζέφρεϊ Επστάιν - Κατέβηκε άρον άρον

16:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Απονεμήθηκαν τα πρώτα βραβεία του D-Athens Διονύσια Greek 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωσε η χριστουγεννιάτικη φορολοταρία – Δείτε αν κερδίσατε 100.000 ευρώ

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού μέχρι και 12 ημέρες - Πότε εκπνέει η προθεσμία

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα, απάντησε στα μηνύματά μας, γιατί δεν απαντάς;» - Τα μηνύματα που έστειλε ο επιχειρηματίας στον Γιώργο Μαζωνάκη

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ουρά οκτώ χιλιομέτρων στη Ριτσώνα - Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην Εθνική Οδό - Βίντεο

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με το «βίντεο αυτοκτονίας» του Τζέφρεϊ Επστάιν - Κατέβηκε άρον άρον

12:17LIFESTYLE

Χώρισαν Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης μετά από 23 χρόνια

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ευρώπη στα δύο λόγω rex blocking - Το σενάριο για την Ελλάδα την Πρωτοχρονιά

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Χειροπέδες στη Γκρέτα Τούνμπεργκ για επίδειξη πλακάτ - Η στιγμή της σύλληψης (Βίντεο)

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ - Σοβαρά τραυματίας ο συντηρητής

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή η μητέρα του 3χρονου παιδιού που πέθανε από ασιτία στην Αλεξανδρούπολη

14:22WHAT THE FACT

Ο μαγνητικός βόρειος πόλος «μεταναστεύει» προς τη Σιβηρία και αλλάζει τον χάρτη του πλανήτη

13:56LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα δυο ονόματα που θα δώσει στην κόρη της

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Γιούτα: Εντοπίστηκε πιθανώς το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στη Βόρεια Αμερική

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

12:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προ των ευθυνών τους έφερε ο Μητσοτάκης τους αγρότες των μπλόκων - Το μήνυμα για τις παρακαμπτηρίους

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός ξυλοφόρτωσε ασθενή που «ζήτησε να του μιλάει με σεβασμό» - Βίντεο

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία στην παράκαμψη Θήβα - Αλίαρτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ