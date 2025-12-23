Καιρός: Η Ευρώπη στα δύο λόγω rex blocking - Το σενάριο για την Ελλάδα την Πρωτοχρονιά

Τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στην πιθανή εγκαθίδρυση ενός αντικυκλωνικού μπλοκαρίσματος τύπου Rex, ενός μοτίβου που «σπάει» τη συνηθισμένη δυτική ροή του Ατλαντικού

Δημήτρης Δρίζος

Η περίοδος των Χριστουγέννων φαίνεται να οδηγείται προς μια ατμοσφαιρική διάταξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, ικανή να αναδιαμορφώσει τον καιρό από τη Βόρεια Ευρώπη έως τη Μεσόγειο.

Τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στην πιθανή εγκαθίδρυση ενός αντικυκλωνικού μπλοκαρίσματος τύπου Rex, ενός μοτίβου που «σπάει» τη συνηθισμένη δυτική ροή του Ατλαντικού και ευνοεί έντονες αντιθέσεις ανάμεσα στις διάφορες περιοχές της ηπείρου.

Σε τέτοιες συνθήκες, η ατμόσφαιρα αποκτά πιο μεσημβρινό χαρακτήρα, με έντονες ανταλλαγές αερίων μαζών από βορρά προς νότο και ανομοιόμορφη κατανομή του καιρού.

Ιστορικά, αντίστοιχες διατάξεις έχουν συνδεθεί με ψυχρά Χριστούγεννα στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, χωρίς αυτό να σημαίνει αυτόματα και εκτεταμένες χιονοπτώσεις.

Υψηλές πιέσεις στον βορρά, χαμηλές στη Μεσόγειο

Στον πυρήνα του σεναρίου βρίσκεται ένας ισχυρός αντικυκλώνας που αναμένεται να εδραιωθεί ανάμεσα στη Σκανδιναβία και τον βόρειο Ατλαντικό κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης εβδομάδας.

Το πεδίο αυτό υψηλών πιέσεων θα λειτουργήσει ως ατμοσφαιρικό «τείχος», εκτρέποντας τις διαταραχές του Ατλαντικού και εμποδίζοντας τη διείσδυση ηπιότερων και υγρών αερίων μαζών από τα δυτικά.

Νότια του μπλοκαρίσματος, πάνω από τη Μεσόγειο, αναμένεται να απομονωθεί ένα επίμονο σύστημα χαμηλών πιέσεων, το οποίο θα ευθύνεται για πιο άστατες συνθήκες από την ανατολική Ιβηρική, την Ιταλία και τα Βαλκάνια έως την κεντρική και νότια Ευρώπη.

Η αντίθεση αυτή, υψηλές πιέσεις στον βορρά και χαμηλές στον νότο, αποτελεί την κλασική υπογραφή ενός ευρωπαϊκού Rex Block.

Βρετανία και Βόρεια Ευρώπη: Ψύχος χωρίς φαινόμενα

Υπό την κυριαρχία του αντικυκλώνα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σκανδιναβία και μεγάλο μέρος της Βόρειας Ευρώπης θα βιώσουν περίοδο σταθερού και ξηρού καιρού, με ελάχιστες ή και μηδενικές βροχοπτώσεις.

Παρά τη συχνή ηλιοφάνεια, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν καθαρά χειμερινές, με παγετούς τη νύχτα, ομίχλες και έντονη ψύχρα σε πεδινές και ηπειρωτικές περιοχές. Η απουσία ανέμων και νεφώσεων θα ευνοήσει χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες, ενώ τα μέγιστα της ημέρας θα κινούνται σε συγκρατημένα επίπεδα.

Πρόκειται, επομένως, για ένα κρύο αλλά κατά βάση ξηρό χριστουγεννιάτικο σκηνικό, όχι απαραίτητα χιονισμένο.

Μεσόγειος: Αυξημένη αστάθεια και χιόνια στα ορεινά

Διαφορετική θα είναι η εικόνα στη Μεσόγειο, όπου το σύστημα χαμηλών πιέσεων θα διατηρεί μια υγρή και κυκλωνική κυκλοφορία.

Ο καιρός θα είναι συχνά νεφελώδης ή άστατος, με επεισόδια έντονων βροχών και χιονοπτώσεων στα ορεινά, ιδιαίτερα όπου ψυχρότερες αέριες μάζες καταφέρουν να διεισδύσουν στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Ιταλία, νότια Γαλλία και Βαλκάνια θα βρεθούν στη ζώνη σύγκρουσης διαφορετικών αερίων μαζών, με έντονες τοπικές διαφοροποιήσεις, χαρακτηριστικές των περιόδων ατμοσφαιρικού μπλοκαρίσματος.

Τι σημαίνει αυτό για την

1.jpg

Ελλάδα

Η Ελλάδα εντάσσεται ξεκάθαρα στο πιο άστατο μεσογειακό κομμάτι του σκηνικού. Τα Χριστούγεννα αναμένεται να κυλήσουν με αυξημένες νεφώσεις και διαστήματα βροχών σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα δυτικά, τα νότια και το Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα αφορούν κυρίως τα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με πιθανότητα να κατεβούν τοπικά και σε ημιορεινά, εφόσον ενισχυθεί η ψυχρή εισβολή από τα βόρεια Βαλκάνια.

Οι θερμοκρασίες θα κινηθούν κοντά ή και λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, δίνοντας έναν πιο χειμερινό χαρακτήρα στις γιορτές, χωρίς όμως να διαφαίνεται προς το παρόν γενικευμένη κακοκαιρία μεγάλης διάρκειας.

Κεντρική και δυτική Ευρώπη: Χριστούγεννα κάτω από τα κανονικά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πιθανή επέκταση ψυχρότερων ηπειρωτικών αερίων μαζών προς τα δυτικά, επηρεάζοντας χώρες όπως η Πολωνία, η Γερμανία, η Γαλλία και ενδεχομένως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Εκεί, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να διαμορφωθούν κάτω από τα κλιματικά μέσα, με νυχτερινές τιμές κοντά ή και κάτω από το μηδέν. Η πιθανότητα χιονοπτώσεων θα εξαρτηθεί από την παρουσία υγρασίας, καθώς μόνο σε περιοχές όπου το ψύχος θα συνδυαστεί με ασθενείς διαταραχές μπορεί να σημειωθούν τοπικά χιόνια, με την πρόγνωση να παραμένει εύθραυστη.

Ένα αξιόπιστο χειμερινό σενάριο με ανοιχτές λεπτομέρειες

Συνολικά, το προγνωστικό μοτίβο δείχνει ένα πιο ψυχρό και δυναμικό ευρωπαϊκό σκηνικό για τα Χριστούγεννα, με την κεντρική και δυτική Ευρώπη να μπαίνουν σε καθαρά χειμερινό ρυθμό και τη Μεσόγειο, μαζί και την Ελλάδα, να παραμένει εκτεθειμένη σε φαινόμενα αστάθειας.

Όπως συμβαίνει πάντα με τα επίμονα μπλοκαρίσματα, μικρές μετατοπίσεις στα κέντρα πίεσης μπορούν να αλλάξουν αισθητά τις τοπικές συνθήκες. Τα επόμενα εικοσιτετράωρα θα είναι καθοριστικά για τις λεπτομέρειες, ωστόσο το γενικό μήνυμα είναι σαφές: ο χειμώνας ετοιμάζεται να κυριαρχήσει στην Ευρώπη, όχι όμως με τον ίδιο τρόπο παντού.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

