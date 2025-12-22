Καιρός: Πόσο πιθανό είναι να δούμε χιόνια μέσα στις γιορτές - Τι έδειξε το πρωί το ECMWF

Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

Καιρός: Πόσο πιθανό είναι να δούμε χιόνια μέσα στις γιορτές - Τι έδειξε το πρωί το ECMWF
Διαδοχικές αλλαγές παρουσιάζουν τα μετεωρολογικά μοντέλα του καιρού για τις γιορτές, ενώ δεδομένη πρέπει να θεωρείται μια διπλή κακοκαιρία τις μέρες των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με το Weather Phenomena:

Ένα τρέξιμο του Ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF που το πιθανότερο φυσικά είναι να παραμείνει στο αρχείο καθώς εκτός ότι δείχνει πανελλαδικό χιονιά μέχρι και τις 3 Ιανουαρίου, το πιο ακραίο σημείο του χάρτη είναι η ποσότητα χιονιού που φαίνεται να πέφτει στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής).
Βέβαια, οι Ιταλοί μετεωρολόγοι λένε πλέον ότι θα είναι ένας από τους πιο ισχυρούς χιονιάδες των τελευταίων 25 ετών για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, όμως για μένα προσωπικά κάπου στην μέση θα είναι η αλήθεια...
Επομένως, ας παραμείνουμε συγκρατημένοι, γιατί αυτά τα δεδομένα στα προγνωστικά μοντέλα μαθηματικής ανάλυσης καιρού θα αλλάζουν συνεχώς με την ταχύτητα του φωτός μέχρι να φτάσουμε στις κρίσιμες ημερομηνίες...

Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη, όπως όλα δείχνουν ο καιρός δεν θα είναι με το μέρος μας χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θα είναι και απαγορευτικός ως προς αυτά που μπορεί να σχεδιάζουμε.

Με την απαιτούμενη προσοχή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα περισσότερα αν όχι όλα από τα καιρικά φαινόμενα και αυτό θα πρέπει να κάνουμε και αυτή τη φορά.

Έτσι λοιπόν βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα επιδεινώσει τον καιρό στη χώρα μας το διάστημα 24 με 26 του μήνα με την κορύφωση αυτής της επιδείνωσης να αφορά κυρίως το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη δηλαδή παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που θα δραστηριοποιηθεί στην κεντρική Μεσόγειο όπως φαίνεται και στον πρώτο μας χάρτη, θα μας στείλει δύο αξιόλογα κύματα βροχών - καταιγίδων αλλά και πυκνών χιονοπτώσεων στα βουνά μας.

Πρώτο κύμα κακοκαιρίας

Αυτό το αναμένουμε από αύριο βράδυ και μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης όπου και θα δώσει την μεγαλύτερη έντασή του στα δυτικά και λιγότερο προς τα κεντρικά και βόρεια.

Δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

Αυτό το αναμένουμε προς το βράδυ περίπου της Τετάρτης και μέχρι το απόγευμα περίπου της Πέμπτης όπου θα δώσει τη μεγαλύτερη έντασή του στα δυτικά, κεντρικά, βόρεια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Συγκεκριμένα για την ημέρα των Χριστουγέννων αν και η ημέρα θα ξεκινήσει με έντονη κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας και με έμφαση τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, σιγά σιγά ο βαρύς καιρός θα αρχίσει να περιορίζεται προς την πλευρά του Αιγαίου (από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά) ενώ καθώς θα πηγαίνουμε προς τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 του μήνα οι καιρικές συνθήκες θα τείνουν να ομαλοποιηθούν στις περισσότερες περιοχές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα τα παραπάνω χρονικά διαστήματα στις θάλασσές μας θα πνέουν ισχυροί και τοπικά πολύ ισχυροί άνεμοι πότε νότιας και πότε βόρειας συνιστώσας χωρίς όμως να τείθεται θέμα απαγορευτικού απόπλου γενικευμένο τουλάχιστον.

Η τάση για την Πρωτοχρονιά

Προς το πολύ χειμωνιάτικο φαίνεται να στρέφεται ο καιρός στην αλλαγή του χρόνου όπου αν και το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα "ΗΡΑΚΛΗΣ" όπως φαίνεται και στον τελευταίο μας χάρτη "βλέπει" βαρυχειμωνιά με χιόνια ακόμη και σε πεδινές εκτάσεις, κρατάμε ακόμη αρκετές επιφυλάξεις μιας και δεν υπάρχει, ακόμη τουλάχιστον, συμφωνία και με άλλα προγνωστικά κέντρα.

Το περισσότερο κρύο σε σχέση με τα Χριστούγεννα μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, ως προς τα φαινόμενα όμως (βροχές - χιόνια) χρειάζεται υπομονή ακόμα στο να βγουν ορθά συμπεράσματα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

