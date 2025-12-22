Βροχερά Χριστούγεννα και παγωμένη Πρωτοχρονιά – «Κλείδωσε» ο καιρός για τις μέρες των εορτών

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και τα νησιά του Ιονίου, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στο νότιο Ιόνιο και τις νότιες Κυκλάδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς στα δυτικά ηπειρωτικά και τη Θεσσαλία να σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Αρναούτογλου: Άστατος ο καιρός των Χριστουγέννων – «Ψυχρές κατεβασιές» την Πρωτοχρονιά

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο του στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε για τη Δευτέρα, πως ο καιρός θα είναι γενικά συννεφιασμένος, όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Βροχές θα σημειωθούν στα Δωδεκάνησα, ενώ δεν αποκλείεται να ψιχαλίσει στις Σποράδες.

Προς το ξημέρωμα της Τρίτης, οι βροχές στα Δωδεκάνησα θα συνεχιστούν, αλλά μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Αντίθετα, στη δυτική Ελλάδα από το απόγευμα ο καιρός θα επιδεινωθεί, με τοπικά έντονες βροχές στα Επτάνησα. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα χιονοδρομικά κέντρα της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Την Τετάρτη, οι βροχές θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές, χωρίς όμως να έχουν ιδιαίτερη ένταση. Στην Αττική, την Παραμονή των Χριστουγέννων ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα, ο καιρός θα είναι βροχερός στη βόρεια Ελλάδα και άστατος στην υπόλοιπη χώρα.

Από την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν σχεδόν παντού. Τοπικές βροχές θα επιμείνουν στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και τα Επτάνησα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για την Πρωτοχρονιά, από τα βόρεια αναμένονται ψυχρές αέριες μάζες. Στις 28 με 29 του μήνα δεν αποκλείεται να περάσει γρήγορα από τη χώρα ένα ψυχρό μέτωπο, το οποίο μπορεί να φέρει χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές στο Ιόνιο και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιότερα τμήματα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο νότιο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές, κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και πιθανώς στις νότιες Κυκλάδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές κυρίως στα νότια.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στην περιοχή του Καστελόριζου πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 23-12-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα στο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν και βαθμιαία θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ιονίου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 10 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-12-2025 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-12-2025 (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο έως 6 με 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-12-2025

Άστατος καιρός, με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις και βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.