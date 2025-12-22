Καιρός: Ισχυρό αντικυκλωνικό Rex Block φέρνει την αλλαγή μετά τα Χριστούγεννα - Το πιθανό σενάριο

Ήπιος Δεκέμβριος, αλλά όχι για πολύ

Δημήτρης Δρίζος

ΚΑΙΡΟΣ
Η πρόγνωση για την περίοδο των Χριστουγέννων δείχνει καθαρή αλλαγή στο καιρικό μοτίβο της Ευρώπης, με την εγκαθίδρυση ενός ισχυρού αντικυκλωνικού μπλοκαρίσματος τύπου Rex Block.

Το νέο αυτό σκηνικό αναμένεται να οδηγήσει ψυχρότερες αέριες μάζες προς την Κεντρική Ευρώπη, φέρνοντας και χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές.

Παρότι ο Δεκέμβριος κύλησε γενικά ήπιος και σταθερός για μεγάλο μέρος της Ευρώπης, οι αλλαγές κάνουν πλέον την εμφάνισή τους μέσα στις γιορτές και προς την Πρωτοχρονιά.

Ένα ισχυρό μπλοκάρισμα από τον Ατλαντικό έως τη δυτική και βόρεια Ευρώπη ανατρέπει την κυκλοφορία και στρέφει τους ανέμους σε ανατολικούς έως βορειοανατολικούς, επαναφέροντας πιο χειμερινές συνθήκες σε αρκετές περιοχές της ηπείρου.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Η Ελλάδα θα επηρεαστεί κυρίως έμμεσα από το νέο μοτίβο. Οι ανατολικοί και βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν αισθητά, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε επίπεδα πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή.

Χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με έμφαση στη βόρεια Ελλάδα, ενώ δεν αποκλείονται πρόσκαιρα φαινόμενα και σε χαμηλότερα υψόμετρα στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Στα νότια και τα νησιά ο καιρός θα παραμείνει ψυχρός, με τοπικές βροχές.

Τι δείχνουν τα μετεωγράμματα σε Βρετανία και Βαλκάνια

Οι γενικές τάσεις ψύχρανσης αποτυπώνονται ξεκάθαρα στα μετεωγράμματα. Στο Λονδίνο, η πρόγνωση δείχνει απουσία αξιόλογων φαινομένων έως τις αρχές Ιανουαρίου, στοιχείο που παραπέμπει σε σταθερό καιρό χωρίς διέλευση μετωπικών συστημάτων.

Αντίθετα, στο Ζάγκρεμπ προβλέπεται διέλευση ψυχρού μετώπου το βράδυ των Χριστουγέννων, με αυξημένες πιθανότητες χιονοπτώσεων σε τμήματα των βόρειων Βαλκανίων, της Κροατίας και της Σλοβενίας.

Η έντονη διακύμανση στις θερμοκρασίες δείχνει αυξημένη δυναμική, χαρακτηριστική ενός εγκατεστημένου Rex Block.

Rex Block: Το μοτίβο που «κλειδώνει» τον καιρό

Σε σύγκριση με την έντονη και χαοτική ατμοσφαιρική κυκλοφορία των προηγούμενων εβδομάδων, το σκηνικό αλλάζει ριζικά.

Ένας ισχυρός αντικυκλώνας αναπτύσσεται πάνω από τον Ατλαντικό και τη δυτική Ευρώπη, μπλοκάροντας τη δυτική ροή.

Την ίδια στιγμή, μια ανώτερη ύφεση παγιδεύεται πάνω από τη Μεσόγειο, δημιουργώντας έναν διάδρομο μεταφοράς ψυχρότερου αέρα από τη Ρωσία προς την Κεντρική Ευρώπη.

Πρόκειται για την κλασική διάταξη Rex Block, με ένα ισχυρό υψηλό να βρίσκεται βόρεια ενός χαμηλού.

Ισχυρός αντικυκλώνας και θυελλώδεις άνεμοι

Στην επιφάνεια, το μοτίβο αποτυπώνεται με έναν πανίσχυρο αντικυκλώνα, με πιέσεις που φτάνουν τα 1045 hPa πάνω από τη νότια Σκανδιναβία. Παράλληλα, χαμηλό βαρομετρικό παραμένει στη Μεσόγειο με ψυχρό πυρήνα στην ανώτερη ατμόσφαιρα.

Οι ανατολικοί άνεμοι ενισχύονται στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, προκαλώντας ισχυρά έως και θυελλώδη φαινόμενα τύπου Bora κατά μήκος της Αδριατικής.

Ακραία ζέστη στον Βόρειο Ατλαντικό

Στον αντίποδα, ο μακρινός Βόρειος Ατλαντικός βιώνει έντονη νοτιοδυτική ροή, με εξαιρετικά θερμές αέριες μάζες να κατευθύνονται προς την Ισλανδία, τη Γροιλανδία και έως το Σβάλμπαρντ. Τα φετινά Χριστούγεννα αναμένεται να είναι από τα θερμότερα των τελευταίων ετών σε αυτές τις περιοχές.

Χιόνια σε Άλπεις και Βαλκάνια, βροχές στη Μεσόγειο

Την ημέρα των Χριστουγέννων το Rex Block φτάνει στο αποκορύφωμά του. Το χαμηλό της Μεσογείου μετατοπίζεται δυτικότερα, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για χιονοπτώσεις στην Κεντρική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τις Άλπεις.

Σε ορισμένες περιοχές, ιδιαίτερα όπου ενισχύονται τα ορογραφικά φαινόμενα, το ύψος του χιονιού μπορεί να φτάσει τα 15 έως 30 εκατοστά. Αντίθετα, νοτιότερα των Άλπεων αναμένονται εκτεταμένες βροχοπτώσεις στη βόρεια και κεντρική Μεσόγειο, με τοπικά πολύ μεγάλα ύψη βροχής.

Βλέμμα στην Πρωτοχρονιά και πιθανή αρκτική εισβολή

Μετά τα Χριστούγεννα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν αυξημένες πιθανότητες για περαιτέρω επιδείνωση του καιρού.

Τα μεγάλα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν στη δημιουργία ενός έντονου διπολικού μοτίβου, με ισχυρό αντικυκλώνα στον Βόρειο Ατλαντικό και βαθιά ύφεση να κατεβαίνει νοτιότερα στην Ευρώπη.

Ανάλογα με τη θέση αυτών των συστημάτων, δεν αποκλείεται μια οργανωμένη αρκτική ψυχρή εισβολή προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα γύρω στην Πρωτοχρονιά, καθιστώντας την έναρξη του Ιανουαρίου ιδιαίτερα απαιτητική.

