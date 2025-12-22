Αρναούτογλου: Άστατος ο καιρός των Χριστουγέννων – «Ψυχρές κατεβασιές» την Πρωτοχρονιά

Η πρόγνωση του καιρού, από τον Σάκη Αρναούτογλου, για τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Newsbomb

Αρναούτογλου: Άστατος ο καιρός των Χριστουγέννων – «Ψυχρές κατεβασιές» την Πρωτοχρονιά
ΚΑΙΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο του στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε για τη Δευτέρα, πως ο καιρός θα είναι γενικά συννεφιασμένος, όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Βροχές θα σημειωθούν στα Δωδεκάνησα, ενώ δεν αποκλείεται να ψιχαλίσει στις Σποράδες.

Προς το ξημέρωμα της Τρίτης, οι βροχές στα Δωδεκάνησα θα συνεχιστούν, αλλά μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Αντίθετα, στη δυτική Ελλάδα από το απόγευμα ο καιρός θα επιδεινωθεί, με τοπικά έντονες βροχές στα Επτάνησα. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα χιονοδρομικά κέντρα της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Την Τετάρτη, οι βροχές θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές, χωρίς όμως να έχουν ιδιαίτερη ένταση. Στην Αττική, την Παραμονή των Χριστουγέννων ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα, ο καιρός θα είναι βροχερός στη βόρεια Ελλάδα και άστατος στην υπόλοιπη χώρα.

Από την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν σχεδόν παντού. Τοπικές βροχές θα επιμείνουν στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και τα Επτάνησα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για την Πρωτοχρονιά, από τα βόρεια αναμένονται ψυχρές αέριες μάζες. Στις 28 με 29 του μήνα δεν αποκλείεται να περάσει γρήγορα από τη χώρα ένα ψυχρό μέτωπο, το οποίο μπορεί να φέρει χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Σήμερα το δεύτερο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατ. συνταξιούχους

03:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταφορικό ισοδύναμο: Ολοκληρώθηκαν πληρωμές ύψους 22,16 εκατ. ευρώ σε χιλιάδες δικαιούχους

03:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Άστατος ο καιρός των Χριστουγέννων – «Ψυχρές κατεβασιές» την Πρωτοχρονιά

02:48ΕΡΓΑΣΙΑ

Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

02:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2023: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 397 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία (ΔΕ)

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Οι αντάρτες του ELN κήρυξαν μονομερή κατάπαυση του πυρός τα Χριστούγεννα

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ: «Εποικοδομητικές» οι συνομιλίες με τη Ρωσία για την Ουκρανία

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Ελ Σαλβαδόρ: Ποινές εκατοντάδων και χιλιάδων ετών σε μέλη της συμμορίας Μάρα Σαλβατρούτσα

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Απελευθερώθηκαν άλλοι 130 μαθητές του καθολικού σχολείου που είχαν απαχθεί τον Νοέμβριο

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Είναι περίοδος αποφάσεων, φτάσαμε στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων μας» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

00:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Τα highlights του ΑΕΚ – ΟΦΗ (βίντεο)

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Πώς «ακούγονται» το Δέλτα του Αξιού και η λίμνη Ορεστιάδα; Ερευνητικό έργο καταγράφει τα ηχοτοπία στα δύο οικοσυστήματα

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Σάλος με την «χρυσή» αγρότισσα που εισέπραξε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Άγρια επίθεση κατά Εβραίων - «Δεν θέλουμε Σιωνιστές στη χώρα μας»

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: 40χρονος δολοφόνησε τη σύντροφό του με μαχαίρι και αυτοκτόνησε πέφτοντας στο κενό

23:18ΚΟΣΜΟΣ

«Καταιγίδα Χόκι»: Έτσι εκδικήθηκαν τους τζιχαντιστές στη Συρία οι ΗΠΑ - Δείτε το βίντεο

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Eγκαταλελειμμένα διυλιστήρια πετρελαίου έγιναν «σπίτι» για χιλιάδες πουλιά, έντομα και φυτά

23:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1: Η ομάδα του Νίκολιτς «νίκησε» και την… κατάρα των Χριστουγέννων

22:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1 (τελικό): Η Ένωση με ανατροπή θα κάνει γιορτές στην κορυφή! - Δείτε τα γκολ

22:54TRAVEL

Πόλος έλξης η Αρκαδία για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Σάλος με την «χρυσή» αγρότισσα που εισέπραξε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Πολικός Στρόβιλος γίνεται ισχυρότερος - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

18:26ΕΘΝΙΚΑ

Τι συμβαίνει με τη «δύναμη ταχείας επέμβασης» Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ; - «Δόθηκε εντολή για τον σχεδιασμό της» λένε ισραηλινά ΜΜΕ

19:15TRAVEL

Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία: Βίντεο ντοκουμέντο από τα βασανιστήρια στους ανήλικους «dealers»

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ σε Ιράν: Ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί «όπου χρειαστεί»

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα και αγροτικά μπλόκα: «Βροχή» οι ακυρώσεις στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών - Η αντίδραση της Καρυστιανού

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Eγκαταλελειμμένα διυλιστήρια πετρελαίου έγιναν «σπίτι» για χιλιάδες πουλιά, έντομα και φυτά

09:48ΥΓΕΙΑ

«Μυστηριώδης ιός του λαιμού» σαρώνει τον πλανήτη - Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ