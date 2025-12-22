Αρναούτογλου: Άστατος ο καιρός των Χριστουγέννων – «Ψυχρές κατεβασιές» την Πρωτοχρονιά

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο του στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε για τη Δευτέρα, πως ο καιρός θα είναι γενικά συννεφιασμένος, όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Βροχές θα σημειωθούν στα Δωδεκάνησα, ενώ δεν αποκλείεται να ψιχαλίσει στις Σποράδες.

Προς το ξημέρωμα της Τρίτης, οι βροχές στα Δωδεκάνησα θα συνεχιστούν, αλλά μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Αντίθετα, στη δυτική Ελλάδα από το απόγευμα ο καιρός θα επιδεινωθεί, με τοπικά έντονες βροχές στα Επτάνησα. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα χιονοδρομικά κέντρα της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Την Τετάρτη, οι βροχές θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές, χωρίς όμως να έχουν ιδιαίτερη ένταση. Στην Αττική, την Παραμονή των Χριστουγέννων ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα, ο καιρός θα είναι βροχερός στη βόρεια Ελλάδα και άστατος στην υπόλοιπη χώρα.

Από την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν σχεδόν παντού. Τοπικές βροχές θα επιμείνουν στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και τα Επτάνησα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για την Πρωτοχρονιά, από τα βόρεια αναμένονται ψυχρές αέριες μάζες. Στις 28 με 29 του μήνα δεν αποκλείεται να περάσει γρήγορα από τη χώρα ένα ψυχρό μέτωπο, το οποίο μπορεί να φέρει χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.