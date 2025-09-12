Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη του δολοφόνου του

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πρώτη στιγμή της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ θεωρούσε στοίχημα για εκείνον να βρεθεί ο δράστης. Μέσα σε ούτε δύο 24ωρα οι Αρχές στις ΗΠΑ συνέλαβαν τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον μίλησε στον πατέρα του για τη δολοφονία που είχε διαπράξει και εκείνος με τη σειρά του μίλησε σε έναν ιερέα, ο οποίος επικοινώνησε με τις Αρχές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος που είχε σαν «γιο του» τον Τσάρλι Κερκ ζητά ο δολοφόνος του να καταδικαστεί σε θανατική ποινή.