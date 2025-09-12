Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη του δολοφόνου του

Ο Αμερικανός πρόεδρος που είχε σαν «γιο του» τον Τσάρλι Κερκ ζητά ο δολοφόνος του να καταδικαστεί σε θανατική ποινή

Newsbomb

Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη του δολοφόνου του
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
1 ΣΧΟΛΙΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πρώτη στιγμή της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ θεωρούσε στοίχημα για εκείνον να βρεθεί ο δράστης. Μέσα σε ούτε δύο 24ωρα οι Αρχές στις ΗΠΑ συνέλαβαν τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον μίλησε στον πατέρα του για τη δολοφονία που είχε διαπράξει και εκείνος με τη σειρά του μίλησε σε έναν ιερέα, ο οποίος επικοινώνησε με τις Αρχές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος που είχε σαν «γιο του» τον Τσάρλι Κερκ ζητά ο δολοφόνος του να καταδικαστεί σε θανατική ποινή.

Σχόλια (1)

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:04ΚΟΣΜΟΣ

Live: Η ενημέρωση του FBI μετά τη σύλληψη 22χρονου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Αυτός είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Τον «κάρφωσε» ο πατέρας του

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καμία συζήτηση» για το 13ωρο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ - Αρνείται να συμμετάσχει σε συναντήσεις με την Κεραμέως

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοοικογενειακή βία στα Χανιά: 61χρονος μαχαίρωσε τη σύζυγό του

16:40TRAVEL

Κέρκυρα: Στο top 10 με τους καλύτερους προορισμούς κρουαζιέρας στην Ευρώπη

16:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τα highlights του φιλικού με τον Κολοσσό

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί σε τσιμπάνε περισσότερο τα κουνούπια αν πίνεις μπίρα: Η επιστημονική εξήγηση που δεν περίμενες

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Μάγδα Φύσσα: «Οι δολοφόνοι έξω» - Το ξέσπασμά της για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Χειροπέδες σε 65χρονο για καλλιέργεια κάνναβης - Τι βρέθηκε στο σπίτι του

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: Έπεσε από καρέκλα ο καρδιοχειρουγός με το «φακελάκι» - Στις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη του δολοφόνου του

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Πώς οι Αρχές έφτασαν στην σύλληψη του 22χρονου δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον - Ο ρόλος του πατέρα του και η εξομολόγηση

16:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ουκρανικό drone επιτέθηκε σε πυρηνικό σταθμό

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Η χώρα της Ευρώπης που δουλεύει λιγότερο και παράγει περισσότερο

16:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Υπογράφει ο Μπιλάλ - Ελεύθερος ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ ως ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον

15:56ΑΠΟΨΕΙΣ

Όταν Αίγυπτος και Ισραήλ τρυπούσαν για να εξορύξουν τα κοιτάσματα τους, εμείς πετούσαμε χαρταετό

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Με αμερικανική συμμετοχή η καταδίκη της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα

15:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναιτωλικός: Έσκασε η «βόμβα» με Μπουχαλάκη

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκτός φυλακής ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Αυτός είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Τον «κάρφωσε» ο πατέρας του

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Εθνική μπάσκετ με την Τουρκία - Ποια κανάλια θα κάνουν μετάδοση

11:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Απειλή» για την Ελλάδα - Η παρουσίαση της Τουρκίας

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Πώς οι Αρχές έφτασαν στην σύλληψη του 22χρονου δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον - Ο ρόλος του πατέρα του και η εξομολόγηση

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θα πάντρευε το παιδί της συντρόφου του ο 54χρονος που πέθανε στην Ολυμπία Οδό - Συγκινεί η απόφαση της οικογένειας

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπά η μητέρα του δολοφόνου της Ιρίνα Ζαρούτσκα: «Δεν έπρεπε να τον είχαν αφήσει ελεύθερο»

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκτός φυλακής ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος

14:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Τουρκία: Αυτοί είναι οι διαιτητές του ημιτελικού στο Eurobasket 2025

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: 37χρονος αποκεφάλισε τον διευθυντή του επειδή του ζήτησε να μην χρησιμοποιήσει χαλασμένο πλυντήριο

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θρήνος για την 20χρονη Αρίνα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ – Σε σοκ ο οδηγός

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Yu Menglong σε ηλικία 37 ετών - Έγινε γνωστός με την σειρά «Eternal Love» του Netflix

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά drones από ξύλο και... αφρό απέναντι στα πανάκριβα όπλα της Δύσης - Πόσο έτοιμο είναι το ΝΑΤΟ για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Μόσχας

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ ως ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοοικογενειακή βία στα Χανιά: 61χρονος μαχαίρωσε τη σύζυγό του

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: Έπεσε από καρέκλα ο καρδιοχειρουγός με το «φακελάκι» - Στις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Έχουμε τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ υπό κράτηση»

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ