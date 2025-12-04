Γουόρεν Μπάφετ: Γιατί ζει σε σπίτι 31.500 δολαρίων ενώ έχει περιουσία 150 δισεκατομμύρια

Ο Γουόρεν Μπάφετ, ένας άνθρωπος που θα μπορούσε οικονομικά να αγοράσει... μια μικρή χώρα, επιμένει σε έναν απλό, λιτό τρόπο ζωής. Ο 95χρονος επενδυτής και φιλάνθρωπος, γνωστός ως «Ο Μάντης της Ομάχα», εξακολουθεί να μένει στο ταπεινό σπίτι που αγόρασε πριν από σχεδόν 70 χρόνια.

Το σπίτι που έγινε ανεκτίμητο

Μην παρεξηγηθούμε: το ακίνητο κάθε άλλο παρά μικρό είναι. Εκτείνεται σε περίπου 610 τετραγωνικά μέτρα, διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και δυόμισι μπάνια. Όμως, για κάποιον με περιουσία λίγο κάτω από τα 150 δισ. δολάρια, όπως υπολογίζει το Forbes, η επιλογή αυτή ξαφνιάζει αρκετούς.

Ο Μπάφετ αγόρασε το σπίτι στην Ομάχα της Νεμπράσκα το 1958, όταν ήταν 28 ετών, πληρώνοντας 31.500 δολάρια. Σήμερα, σύμφωνα με το Realtor.com, η αξία του ακινήτου ξεπερνά το 1,5 εκατ. δολάρια, καθώς εκεί μεγάλωσε τα τρία του παιδιά μαζί με την τότε σύζυγό του, Σούζαν.

Η επένδυση που δεν αποτιμάται σε χρήμα

Ο θρυλικός επενδυτής έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι το σπίτι του είναι «η τρίτη καλύτερη επένδυση» της ζωής του, πίσω μόνο από τις βέρες γάμου που έχει αγοράσει, όπως έγραφε σε επιστολή προς τους μετόχους της Berkshire Hathaway το 2010. Για έναν άνθρωπο που έχτισε την αυτοκρατορία του επιλέγοντας πάντα με ακρίβεια πού θα τοποθετήσει τα χρήματά του, η δήλωση αυτή λέει πολλά.

Η Berkshire Hathaway διαχειρίζεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρτοφυλάκια παγκοσμίως, με εταιρείες-κολοσσούς όπως η Coca-Cola, η Duracell, η Bank of America, η Procter & Gamble, η Mastercard και η Goldman Sachs. Ο Μπάφετ αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση του CEO στο τέλος της χρονιάς, παραμένοντας όμως πρόεδρος του ομίλου.

Η φιλοσοφία απλότητας πίσω από τον δισεκατομμυριούχο

Παρά το γεγονός ότι διαθέτει κι άλλα ακίνητα, ο Μπάφετ έχει εξηγήσει πολλές φορές ότι το σπίτι στην Ομάχα είναι το μοναδικό μέρος όπου νιώθει πραγματικά ευτυχισμένος. «Είμαι ευχαριστημένος εκεί. Θα μετακόμιζα αν πίστευα ότι θα ήμουν πιο χαρούμενος κάπου αλλού. Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο σπίτι», είχε πει στο BBC το 2009.

Και δεν σταμάτησε εκεί. Το 2017, μιλώντας στο People, αποκάλυψε ότι παρότι «αγοράζει ό,τι θέλει», τα υλικά αγαθά δεν του προσφέρουν πραγματική χαρά. «Θα με έκαναν δέκα σπίτια πιο ευτυχισμένο; Κάποια στιγμή τα αποκτήματα σε... κατέχουν. Δεν απολαμβάνω ένα γεύμα των 100 δολαρίων όσο ένα χάμπουργκερ από τα McDonald’s. Έτσι είμαι φτιαγμένος. Δεν συνδέω την τιμή με την απόλαυση», είπε χαρακτηριστικά.

Για έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη, το μήνυμα είναι σαφές: η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στα τετραγωνικά ούτε στα δολάρια, αλλά στην αίσθηση του «σπιτιού». Και για τον Γουόρεν Μπάφετ, αυτό το σπίτι βρίσκεται στην Ομάχα.