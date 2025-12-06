Ξεκινούν κινητοποιήσεις οι αγρότες - Συλλαλητήριο στο Ηράκλειο και μπλόκο στο αεροδρόμιο Χανίων

Ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις του, με τους αγρότες και του κτηνοτρόφους να διαμαρτύρονται για τη μη καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων και τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητά τους.

Οι αγώνες αρχίζουν την ερχόμενη Δευτέρα (8 Δεκεμβρίου) με δύο κεντρικές δράσεις. Αρχικά, αγροτοκτηνοτρόφοι της Ανατολικής Κρήτης θα πραγματοποιήσουν μεγάλη συγκέντρωση στις 11:30 το πρωί στο Παγκρήτιο Στάδιο. Παράλληλα, στα Χανιά έχει αποφασιστεί το κλείσιμο της πύλης του αεροδρομίου «Δασκαλογιάννης».

Επιπλέον, αναμένονται μπλόκα στον ΒΟΑΚ, ενώ οι επιτροπές αγώνα βρίσκονται σε διαρκείς συσκέψεις για να καθορίσουν τη διάρκεια των κινητοποιήσεων και τον τρόπο διαχείρισης της μεταφοράς των ευπαθών προϊόντων προς την ηπειρωτική Ελλάδα.\

Ομόφωνη στήριξη από τους Δήμους

Την πλήρη συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων εκφράζουν διαδοχικά οι Δήμοι του νησιού, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του πρωτογενούς τομέα στην τοπική οικονομία και κοινωνική συνοχή.

Δήμος Σφακίων: Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα, τονίζοντας ότι οι αγροτοκτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν «σοβαρές δυσκολίες που απειλούν την επιβίωση των οικογενειών τους». Ζητά άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων , διασφάλιση της διαφάνειας στις πληρωμές και ουσιαστική στήριξη του κλάδου.

Δήμος Πλατανιά (Χανίων): Ο Δήμαρχος, Γιάννης Μαλανδράκης , υπογραμμίζει ότι οι αγρότες «δεν διεκδικούν τίποτα περισσότερο από το δικαίωμα να μπορούν να συνεχίσουν την παραγωγή τους με αξιοπρέπεια». Καλεί την Πολιτεία να δώσει άμεσες λύσεις για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τη δίκαιη τιμολόγηση, την προστασία από καταστροφές και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών.

Δήμος Ανωγείων: Ο Δήμαρχος, Σωκράτης Κεφαλογιάννης, εκφράζει τη στήριξή του στα δίκαια αιτήματα για την προστασία του εισοδήματος και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση οι κινητοποιήσεις να γίνουν με τρόπο που να προστατεύει τη διακίνηση όλων των κοινωνικών ομάδων και καλεί τους δημότες να στηρίξουν έμπρακτα το συλλαλητήριο.

Οι τοπικές αρχές τονίζουν τη σημασία του διαλόγου, ενώ παραμένουν στο πλευρό των ανθρώπων της υπαίθρου, στηρίζοντας τις διεκδικήσεις τους για βιώσιμες και δίκαιες λύσεις.

