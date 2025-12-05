Μπλόκα αγροτών: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους από Δευτέρα - Δικογραφία στον οδηγό τρακτέρ

Πανελλαδική σύσκεψη για τα επόμενα βήματα των αγροτών

Newsbomb

Μπλόκα αγροτών: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους από Δευτέρα - Δικογραφία στον οδηγό τρακτέρ

Μπλόκο αγροτών στη Πατρών Τριπολεως στην θέση Κουρλαμπά.

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αγρότες διατηρούν την αμετακίνητη στάση τους στα μπλόκα για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, με τις κινητοποιήσεις να εντείνονται και να επεκτείνονται γεωγραφικά, περιλαμβάνοντας πλέον και τους αγρότες της Κρήτης. Την ίδια ώρα δεν έλειψαν οξυμένα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη αλλά και νέοι αποκλεισμοί σε νευραλγικούς οδικούς άξονες και τελωνεία.

Ένταση και επεισόδια στη Θεσσαλονίκη

Η κατάσταση οξύνθηκε κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου σημειώθηκαν σπρωξιές και χρήση χημικών ανάμεσα σε αγρότες με τρακτέρ και δυνάμεις των ΜΑΤ. Επεισόδια ξέσπασαν νωρίτερα, όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να εμποδίσουν τον αποκλεισμό της εισόδου του αεροδρομίου. Αγρότες, κινούμενοι με όπισθεν τα τρακτέρ τους, πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής τους άνδρες των ΜΑΤ, με ακροατήριο να φωνάζει συνθήματα έντασης.

Όλα ξεκίνησαν όταν αγρότες από την Επανομή, τη Θέρμη, το Τρίλοφο, τη Χαλκιδική και τα χωριά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης αποσπάστηκαν από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», όπου τους είχαν αποκλείσει τα ΜΑΤ, και προσπάθησαν να προσεγγίσουν πεζή το αεροδρόμιο. Κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για «φονική επίθεση», καθώς το τρακτέρ κάνει όπισθεν κατά πάνω τους με ταχύτητα. Την ίδια ώρα, κάποιοι φωνάζουν «πάτα τον τον π@@στη», παροτρύνοντας τον οδηγό να πέσει επάνω σε άνδρα των ΜΑΤ.

Να σημειωθεί πως σχηματίστηκε δικογραφία για τον οδηγό του τρακτέρ που κινήθηκε απειλητικά κατά πεζών αστυνομικών σε αγροτικό μπλόκο κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη.

Στη Θέρμη, το απόγευμα, αγρότες ενίσχυσαν τα μπλόκα, αποκλείοντας την αερογέφυρα για περίπου μία ώρα. Η κυκλοφορία επιτράπηκε μόνο σε οχήματα για ευπαθείς ομάδες, όπως ασθενοφόρα, προτού αποκατασταθεί.

Νέα μπλόκα και αποκλεισμοί δρόμων

Η δράση των αγροτών μετατοπίζεται πλέον σε κομβικά σημεία για το εθνικό και διεθνές εμπόριο:

  • Αποκλεισμός τελωνείων: Το τελωνείο του Προμαχώνα (σύνορα με Βουλγαρία) αποκλείστηκε αρχικά 12:00-18:00 και στη συνέχεια παρατάθηκε ο αποκλεισμός μέχρι τις 22:00, δημιουργώντας τεράστιες ουρές νταλικών. Κλειστά παρέμειναν επίσης τα τελωνεία Ευζώνων και Εξοχής (το τελευταίο 17:30-21:30).

  • Μπλόκο Εγνατίας Οδού (Σέρρες): Αγρότες των Σερρών έστησαν νέο μπλόκο στον κόμβο προς Κερδύλλια στην Εγνατία Οδό, διακόπτοντας την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα (προς Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη). Περίπου 300 αγροτικά μηχανήματα παρατάχθηκαν στον δρόμο, με τους αγρότες να δηλώνουν παραμονή επ' αόριστον.

  • Κοινό Μπλόκο στη Σιάτιστα: Αγρότες και κτηνοτρόφοι από Κοζάνη, Γρεβενά και Καστοριά ετοιμάζονται για κοινό μπλόκο στη διασταύρωση Σιάτιστας στην Εγνατία Οδό.

Να σημειωθεί πως αγρότες της περιοχής Λαγκαδά αποφάσισαν τη δημιουργία νέου μπλόκου στον κόμβο Δερβενίου (παλαιά Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας), με συντεταγμένη κίνηση τρακτέρ που αναμένεται να φτάσουν έως τις 15:00.

Εξάπλωση στην Κρήτη

Ο αναβρασμός επεκτείνεται και στα νησιά. Συγκεκριμένα, στην Κρήτη οι αγρότες ετοιμάζουν αποκλεισμούς δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων. Έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση της Ανατολικής Κρήτης τη Δευτέρα στο Παγκρήτιο Στάδιο, ενώ στα Χανιά αποφασίστηκε μπλόκο στη Σούδα και συμβολικός αποκλεισμός του αεροδρομίου Δασκαλογιάννης.

Παράλληλα, στην Καρδίτσα, πραγματοποιήθηκε μαζική συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια για την εκδίκαση αγροτοδικείου κατά του Κώστα Τζέλλα, προέδρου της ΕΟΑΣΚ, ο οποίος κατηγορείται για «κατάληψη οδοστρώματος». Η δίκη αναβλήθηκε για τις 3 Νοεμβρίου 2026.

Πανελλαδική σύσκεψη για τα επόμενα βήματα των αγροτών

Οι αγρότες προσανατολίζονται σε επόμενα βήματα, με κέντρο τη Θεσσαλία. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί Πανθεσσαλική συνάντηση και στη συνέχεια Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για τη μορφή και τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:45ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο μπλόκο των αγροτών στην Κάτω Αχαΐα: Οδηγός ΙΧ συγκρούστηκε με οχήματα - Παραλίγο να παρασύρει πεζούς και μία αστυνομικό

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πτώση δέντρου στην Παπανικολή στο Χαλάνδρι - Κλειστός για ώρες ο δρόμος

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Β’ γύρος εκλογών για τον ΔΣΑ: Αποκαλύψεις και ερωτήματα για τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο λίγο πριν ανοίξει η κάλπη

21:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Οι 12 όμιλοι που προέκυψαν από την κλήρωση

21:22ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 5/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατομμύρια ευρώ

21:08ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Η κρίσιμη «μάχη» για την 14η αγωνιστική

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

21:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Καθαρισμό στο γόνατο θα κάνει ο Γιάννης Μιχαηλίδης

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανοίγει νωρίτερα το Μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε ξεκινούν τα δρομολόγια - Τι αλλάζει στο ωράριο

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Χωρίς φανάρια η Παπανικολή στο Χαλάνδρι - Κυκλοφοριακό κομφούζιο

20:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Αυτοί είναι οι 12 του Αταμάν

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους από Δευτέρα - Δικογραφία στον οδηγό τρακτέρ που επιτέθηκε στα ΜΑΤ

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σκότωσε τον γείτονά του που προσπαθούσε να του γκρεμίσει το σπίτι με εσκαφέα - Τον αθώωσε το δικαστήριο

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Υπάλληλος της Disney World κατηγορείται για πλαστές επιταγές αξίας 1.300 δολαρίων - Χρησιμοποιούσε το μπλοκ ανυποψίαστου επισκέπτη

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανάμεσα σε Κρήτη και Αντικύθηρα

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Ισόβια στον 37χρονο που σκότωσε τη θεία του στην Πάτρα - «Στημένη υπόθεση», είπε στην απολογία του

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Νέα κατολίσθηση σε κεντρικό δρόμο της Κέρκυρας - Βίντεο

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Στα όρια της υπερχείλισης ο Πηνειός - Τρομάζει η απότομη άνοδος της στάθμης

19:55ΚΟΣΜΟΣ

«Βολές» Ρούμπιο στην ΕΕ για το πρόστιμο στο Χ: «Επίθεση στον αμερικανικό λαό από ξένες κυβερνήσεις»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

21:08ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Η κρίσιμη «μάχη» για την 14η αγωνιστική

14:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους από Δευτέρα - Δικογραφία στον οδηγό τρακτέρ που επιτέθηκε στα ΜΑΤ

21:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Οι 12 όμιλοι που προέκυψαν από την κλήρωση

17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τιμωροί παιδεραστών: «Εγκέφαλος» πίσω από τους ανήλικους - Οι τρεις «καρμπόν» επιθέσεις τους

13:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Πού πας ρε κωλόγερε; Τον χτύπησε στο κεφάλι με το κοντάρι»: Κατάθεση-φωτιά αυτόπτη μάρτυρα στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη στοιχειοθετεί δολοφονία

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση αιμομιξίας συγκλονίζει τη Γαλλία: 58χρονος απέκτησε τρία παιδιά με τη κόρη του - Φρίκη για τον 11χρονο γιο και εγγονό του

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζέι Ντι Βανς απαντά για πρώτη φορά στις φήμες για κρίση στον γάμο του: «Αποδέχεσαι τις θυσίες μαζί με τα θετικά»

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Η σιβυλλική ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου για την Ιθάκη: «Ό,τι ονειρεύτηκες ποτέ δεν το πουλάς»

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά τον «Byron»... τι; Η πρόβλεψη του ECMWF μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου

18:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η μεγαλύτερη πολιτική κρίση στην ιστορία του διαγωνισμού - Μπαράζ αποχωρήσεων λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Ποιοι σταθμοί του Μετρό θα είναι κλειστοί το Σάββατο (6/12)

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος λευκός καρχαρίας ταξιδεύει από τον Καναδά στην Βιρτζίνια για να «γιορτάσει» τα Χριστούγεννα

15:35ΕΛΛΑΔΑ

«Πάτα τον!» - Βίντεο από άγρια επίθεση τρακτέρ κατά ΜΑΤ στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ευελπίδων: Πέθανε 84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί τα σοκολατάκια «Kinder Μιx 3D pop-up»

17:44ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «χτυπά» την Ελλάδα – Μπαράζ μηνυμάτων του «112», πλημμύρες και χαλάζι - Ποιες περιοχές απειλούνται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ