Μπλόκα αγροτών: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους από Δευτέρα - Δικογραφία στον οδηγό τρακτέρ

Οι αγρότες διατηρούν την αμετακίνητη στάση τους στα μπλόκα για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, με τις κινητοποιήσεις να εντείνονται και να επεκτείνονται γεωγραφικά, περιλαμβάνοντας πλέον και τους αγρότες της Κρήτης. Την ίδια ώρα δεν έλειψαν οξυμένα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη αλλά και νέοι αποκλεισμοί σε νευραλγικούς οδικούς άξονες και τελωνεία.

Ένταση και επεισόδια στη Θεσσαλονίκη

Η κατάσταση οξύνθηκε κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου σημειώθηκαν σπρωξιές και χρήση χημικών ανάμεσα σε αγρότες με τρακτέρ και δυνάμεις των ΜΑΤ. Επεισόδια ξέσπασαν νωρίτερα, όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να εμποδίσουν τον αποκλεισμό της εισόδου του αεροδρομίου. Αγρότες, κινούμενοι με όπισθεν τα τρακτέρ τους, πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής τους άνδρες των ΜΑΤ, με ακροατήριο να φωνάζει συνθήματα έντασης.

Όλα ξεκίνησαν όταν αγρότες από την Επανομή, τη Θέρμη, το Τρίλοφο, τη Χαλκιδική και τα χωριά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης αποσπάστηκαν από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», όπου τους είχαν αποκλείσει τα ΜΑΤ, και προσπάθησαν να προσεγγίσουν πεζή το αεροδρόμιο. Κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για «φονική επίθεση», καθώς το τρακτέρ κάνει όπισθεν κατά πάνω τους με ταχύτητα. Την ίδια ώρα, κάποιοι φωνάζουν «πάτα τον τον π@@στη», παροτρύνοντας τον οδηγό να πέσει επάνω σε άνδρα των ΜΑΤ.

Να σημειωθεί πως σχηματίστηκε δικογραφία για τον οδηγό του τρακτέρ που κινήθηκε απειλητικά κατά πεζών αστυνομικών σε αγροτικό μπλόκο κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη.

Στη Θέρμη, το απόγευμα, αγρότες ενίσχυσαν τα μπλόκα, αποκλείοντας την αερογέφυρα για περίπου μία ώρα. Η κυκλοφορία επιτράπηκε μόνο σε οχήματα για ευπαθείς ομάδες, όπως ασθενοφόρα, προτού αποκατασταθεί.

Νέα μπλόκα και αποκλεισμοί δρόμων

Η δράση των αγροτών μετατοπίζεται πλέον σε κομβικά σημεία για το εθνικό και διεθνές εμπόριο:

Αποκλεισμός τελωνείων: Το τελωνείο του Προμαχώνα (σύνορα με Βουλγαρία) αποκλείστηκε αρχικά 12:00-18:00 και στη συνέχεια παρατάθηκε ο αποκλεισμός μέχρι τις 22:00, δημιουργώντας τεράστιες ουρές νταλικών. Κλειστά παρέμειναν επίσης τα τελωνεία Ευζώνων και Εξοχής (το τελευταίο 17:30-21:30).

Μπλόκο Εγνατίας Οδού (Σέρρες): Αγρότες των Σερρών έστησαν νέο μπλόκο στον κόμβο προς Κερδύλλια στην Εγνατία Οδό, διακόπτοντας την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα (προς Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη). Περίπου 300 αγροτικά μηχανήματα παρατάχθηκαν στον δρόμο, με τους αγρότες να δηλώνουν παραμονή επ' αόριστον .

Κοινό Μπλόκο στη Σιάτιστα: Αγρότες και κτηνοτρόφοι από Κοζάνη, Γρεβενά και Καστοριά ετοιμάζονται για κοινό μπλόκο στη διασταύρωση Σιάτιστας στην Εγνατία Οδό.

Να σημειωθεί πως αγρότες της περιοχής Λαγκαδά αποφάσισαν τη δημιουργία νέου μπλόκου στον κόμβο Δερβενίου (παλαιά Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας), με συντεταγμένη κίνηση τρακτέρ που αναμένεται να φτάσουν έως τις 15:00.

Εξάπλωση στην Κρήτη

Ο αναβρασμός επεκτείνεται και στα νησιά. Συγκεκριμένα, στην Κρήτη οι αγρότες ετοιμάζουν αποκλεισμούς δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων. Έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση της Ανατολικής Κρήτης τη Δευτέρα στο Παγκρήτιο Στάδιο, ενώ στα Χανιά αποφασίστηκε μπλόκο στη Σούδα και συμβολικός αποκλεισμός του αεροδρομίου Δασκαλογιάννης.

Παράλληλα, στην Καρδίτσα, πραγματοποιήθηκε μαζική συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια για την εκδίκαση αγροτοδικείου κατά του Κώστα Τζέλλα, προέδρου της ΕΟΑΣΚ, ο οποίος κατηγορείται για «κατάληψη οδοστρώματος». Η δίκη αναβλήθηκε για τις 3 Νοεμβρίου 2026.

Πανελλαδική σύσκεψη για τα επόμενα βήματα των αγροτών

Οι αγρότες προσανατολίζονται σε επόμενα βήματα, με κέντρο τη Θεσσαλία. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί Πανθεσσαλική συνάντηση και στη συνέχεια Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για τη μορφή και τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Διαβάστε επίσης