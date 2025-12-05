Θεσσαλονίκη: Ένταση και χημικά μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στα Πράσινα Φανάρια

Νέο μπλόκο στον κόμβο του αεροδρομίου αποπειράθηκαν να στήσουν σήμερα οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Οι αγρότες κατευθύνθηκαν προς τον κόμβο όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις αστυνομικές δυνάμεις. Μερίδα αγροτών επιχείρησε να φτάσει με τα πόδια μέσω του αγροκτήματος του ΑΠΘ στον κόμβο αεροδρομίου με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών και δακρυγόνων προκειμένου να τους απωθήσουν.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού με τους αγρότες να τρέχουν να προστατεύουν από τα χημικά.

Η αστυνομία έδειξε από την αρχή αποφασισμένη να μην επιτρέψει τον αποκλεισμό του κόμβου αεροδρομίου. Οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ είχαν στήσει φραγμό με κλούβες πριν τον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία», προκειμένου αυτός να μείνει ανοιχτός, ενώ όσοι θέλουν να πάνε προς το αεροδρόμιο ή να φύγουν από αυτό διοχετεύονται προς τον δρόμο Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου.

Σημειώνεται ότι στο μπλόκο που έχουν στήσει οι αγρότες έφτασαν και τρακτέρ από τη Γαλάτιστα και τη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής και οι αγρότες υποστηρίζουν πως ο αριθμός τους θα αυξηθεί στη διάρκεια της ημέρας, αλλά και το σαββατοκύριακο.

Οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη τις επόμενες ώρες προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Με πληροφορίες από voria.gr

