Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστή η Αθηνών-Λαμίας από αγρότες στο ύψος της Θήβας

Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους οι αγρότες με νέα μπλόκα να στήνονται και σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στον «χορό» των μπλόκων μπήκαν σήμερα και οι αγρότες της Θήβας οι οποίοι έλαβαν ομόφωνη απόφαση να προχωρήσουν στον αποκλεισμό της Εθνικής ΟΔού στο ύψος της Θήβας.

Οι αγρότες το πρωί της Παρασκευής με κομβόι τρακτέρ κατάφεραν να αιφνιδιάσουν το μπλόκο των αστυνομικών δυνάμεων και πάτησαν το οδόστρωμα της Εθνικής.

Οι αγρότες κινήθηκαν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κατάφεραν να πετύχουν τον στόχο τους. Με τον ίδιο τρόπο οι αγρότες λίγα λεπτά πριν έκλεισαν και το ρεύμα ανόδου προς Λαμία.

Βγαίνουν στην εθνική οδό και οι αγρότες της Φθιώτιδας

Μπλόκο ετοιμάζονται να στήσουν στην Εθνική Οδό και αγρότες της Φθιώτιδας στο ύψος του κόμβου του Μπράλου.

Στις 10 το πρωί του Σαββάτου κομβόι με τρακτέρ από τα χωριά του δήμου Λαμιέων, του δήμου Καμένων Βούρλων και του δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας θα κινηθούν προς την εθνική οδό. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αρχικά ο αποκλεισμός του εθνικού οδικού δικτύου θα γίνεται συμβολικά για συγκεκριμένη ώρα σε συνεννόηση με την αστυνομία. Από την επόμενη εβδομάδα όμως οι αγρότες θα σκληρύνουν τη στάση τους, όπως δηλώνει ο πρόεδρος του συλλόγου αγροτών Λαμίας Γιώργος Παλιούρας.

Σε αναβρασμό είναι οι αγρότες του δήμου Καμένων Βούρλων και ο Γιάννης Ανεστόπουλος, μέλος του αγροτικού συλλόγου καλεί όλους τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό τους.

Με πληροφορίες από tvstar.gr

