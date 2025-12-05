Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ζητούν δεσμεύσεις και προαναγγέλουν δυναμικότερες κινητοποιήσεις

Σε θέσεις μάχης είναι οι αγρότες στα μπλόκα της χώρας οι οποίοι συντονίζονται και προαναγγέλουν δυναμικότερες κινητοποιήσεις. Οι αγρότες αναμένεται να «σκληρύνουν» και άλλο τη στάση τους με αποκλεισμό λιμανιών και αεροδρομίων.

Οι αγρότες έχουν παρατάξει μηχανήματα σε τελωνεία, κόμβους και κομβικά σημεία εθνικών οδών, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται νέα μπλόκα και επεκτάσεις των αποκλεισμών.

Παράλληλα, διαμηνύουν ότι όποιος σε αυτή τη φάση μπαίνει σε οποιονδήποτε διάλογο, σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, υπονομεύει τον αγώνα.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται απανωτές συσκέψεις σε πανθεσσαλικό, σε πανελλαδικό επίπεδο για την καλύτερη οργάνωση και τον συντονισμό του αγώνα τους.

Οι αγρότες στη Μαγνησία ετοιμάζονται αύριο Σάββατο να στήσουν νέο μπλόκο στον ΠΑΘΕ στο ύψος των Μικροθηβών. Αντίστοιχα οι αγρότες του Αλμυρού και του Ρ. Φεραίου αποφάσισαν στη συνέλευσή τους να δημιουργήσουν ένα ισχυρό μπλόκο με στόχο τον ΠΑΘΕ Αθηνών–Θεσσαλονίκης.

Πλήθος αγροτών μετέβησαν με τα τρακτέρ τους στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, για να διαμαρτυρηθούν και συμπαρασταθούν για τους συλληφθέντες συναδέλφους τους που επρόκειτο να δικαστούν.

Το μεγαλύτερο μπλόκο των αγροτών με περισσότερα από 2.000 τρακτέρ είναι στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας.

Στην περιοχή του Λογγού, πάνω από 500 τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί στα διόδια στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Αμετακίνητοι οι Θεσσαλοί αγρότες

Αμετακίνητοι στις θέσεις τους είναι οι αγρότες στη Θεσσαλία, οι οποίο ζητούν την περαιτέρω ενίσχυση του μπλόκου ζητώντας και από άλλους συναδέλφους τους να έρχονται στον κόμβο της Νίκαιας, είτε στον Ε65, σε Καρδίτσα και Τρίκαλα.

Όπως λένε, από εδώ και πέρα η πίεση είναι πιθανό να ασκηθεί κι άλλο, ίσως με συμβολικούς αποκλεισμούς για λίγη ώρα και σε κάποιες παρακαμπτήριες οδούς. Οι αποφάσεις αναμένεται να παρθούν την επόμενη εβδομάδα.

Οι αγρότες ζητούν ουσιαστική στήριξη για να επιβιώσουν

Αγρότες της Ημαθίας παραμένουν στο μπλόκο τους στην Εγνατία οδό στον κόμβο της Κουλούρας και συνάδελφοί τους από την Ροδόπη στον κόμβο της Κομοτηνής στο ρεύμα προς Ξάνθη.

Καθημερινά οι αγρότες από τις 10 το πρωί έως τις 12.00 θα κλείνουν την Εγνατία οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου της Κομοτηνής.

Αγρότες της Κάτω Αχαΐας με τα τρακτέρ τους επιχείρησαν να πάνε στα εγκαίνια του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου, συνάντησαν όμως μπλόκο της αστυνομίας στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Οι αγρότες ωστόσο κατάφεραν να ανέβουν πεζή και να κόψουν την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.

Κλειστή παραμένει στα διόδια Μαλγάρων η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης

Δυναμική είναι η κινητοποίηση των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων όπου είναι κλειστό επ’ αόριστον το ρεύμα προς Αθήνα με τους αγρότες να στέλνουν μήνυμα ότι σκοπεύουν να μείνουν στα μπλόκα και τις γιορτές, στολίζοντας μάλιστα και Χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έμεινε ανοιχτό την Πέμπτη καθώς οι αγρότες αποφάσισαν να μην το κλείσουν λόγω της έντονης κακοκαιρίας.

Από σήμερα αναμένεται να στηθούν και νέα μπλόκα στο νομό Θεσσαλονίκης καθώς αγρότες της Ανατ. Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής αναμένεται να παρατάξουν τα τρακτέρ τους κοντά στο αεροδρόμιο. Παράλληλα οι αγρότες στην Πιερία θα βγουν με τα τρακτέρ τους στο ανισόπεδο τούνελ της Κατερίνης.

Το Σάββατο, αγρότες από το Λαγκαδά και το Δρυμό θα βρεθούν στον κόμβο Δερβενίου (έξοδος Εγνατίας Οδού προς Θεσσαλονίκη).

«Όποιος μπαίνει σε διάλογο υπονομεύει τον αγώνα»

Στο μεγαλύτερο αγροτικό μπλόκο της χώρας, οι αγρότες ετοιμάζονται να περάσουν μία ακόμη βραδιά και παράλληλα ετοιμάζονται για την αυριανή συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια της Καρδίτσας, όπου δικάζεται ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, ο κ. Τζέλας, για τη συμμετοχή του στις περσινές αγροτικές κινητοποιήσεις.

Όσον αφορά το κλίμα το οποίο επικρατεί, αυτό το οποίο σημειώνουν σε όλους τους τόνους οι αγρότες είναι πως μέχρι να απλωθούν τα τρακτέρ σε όλη τη χώρα όπως επιδιώκουν, κάτι που αναμένεται να γίνει και να ολοκληρωθεί μέχρι την Κυριακή, δεν υπάρχει για αυτούς κανένα θέμα διαλόγου.

Παράλληλα, διαμηνύουν ότι όποιος σε αυτή τη φάση μπαίνει σε οποιονδήποτε διάλογο, σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, υπονομεύει τον αγώνα.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να έχουμε απανωτές συσκέψεις σε πανθεσσαλικό, σε πανελλαδικό επίπεδο για την καλύτερη οργάνωση και τον συντονισμό του αγώνα τους.

1,2 δισ. ευρώ στους αγρότες έως το τέλος του χρόνου

Σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ομαλοποιείται η ροή των πληρωμών και έως το τέλος του χρόνου θα καταβληθούν πάνω από 1,2 δισ. στον αγροτικό κόσμο.

Ο Κώστας Τσιάρας αναφερόμενος στο κόστος παραγωγής επισήμανε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα και με τη θεσμοθέτηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου και τις μειώσεις στον ΦΠΑ στα αγροεφόδια, ενώ αναφέρθηκε και στο φθηνό αγροτικό ρεύμα που ζητούν μετ’ επιτάσεως οι αγρότες.

