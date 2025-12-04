Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε το τελωνείο του Προμαχώνα, έκλεισε ξανά των Ευζώνων

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, αποκλείοντας κατά διαστήματα τα τελωνεία στις πύλες εισόδου της χώρας.

Το απόγευμα της Πέμπτης (04/12) άνοιξε το τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι δε θα προχωρήσουν σε άλλο αποκλεισμό σήμερα. Σε γενική συνέλευση που θα κάνουν το πρωί της Παρασκευής θα συζητήσουν την περαιτέρω στάση τους.

Στο τελωνείο των Ευζώνων, οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση για λίγη ώρα για να αποσυμφορηθεί η κίνηση και στη συνέχεια προχώρησαν και πάλι σε αποκλεισμό.

Στα διόδια των Μαλγάρων, στην εθνική οδό, παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα.

