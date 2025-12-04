«Ναι» στον διάλογο, «όχι» σε ακραίες μορφές κινητοποιήσεων, ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση

«Κατανοώ τη δυσαρέσκεια αγροτών που είδαν καθυστερήσεις στις πληρωμές, ωστόσο, θα λάβουν μισό δισ. ευρώ παραπάνω σε σύγκριση με το ’24», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Ναι» στον διάλογο, «όχι» σε ακραίες μορφές κινητοποιήσεων, ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση
EUROKINISSI.
«Ναι» στον διάλογο, «όχι» σε ακραίες μορφές κινητοποιήσεων, είναι το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει λύση στα προβλήματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου και να λήξουν τα μπλόκα.

Το στίγμα για το πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση σε σχέση με τις αγροτικές κινητοποιήσεις δόθηκε το πρωί (04/12) από τον πρωθυπουργό στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, σύμφωνα με πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, κατανοεί απόλυτα τη δυσαρέσκεια από αγρότες οι οποίοι είδαν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές, ωστοσο επεσήμανε ότι σε σύγκριση με το 2024, οι αγρότες συνολικά θα δουν πάνω από μισό δισεκατομμύριο παραπάνω να τους καταβάλλεται: Από τα 3,1 δισ. ευρώ το 2024, οι συνολικές πληρωμές θα φτάσουν τα 3,7 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, διαχώρισε εκείνους τους αγρότες και κτηνοτρόφους που ίσως δεν έχουν ακόμη πληρωθεί γιατί γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι από εκείνους που δεν θα πληρωθούν διότι πολύ απλά διότι ως αποτέλεσμα των ελέγχων δεν δικαιούνται την επιδότηση την οποία, ενδεχομένως, να έπαιρναν στο παρελθόν ή την οποία φαντάζονται ότι θα εξακολουθούν να παίρνουν.

Στη βάση αυτή, ο πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα πως η κυβέρνηση είναι πάντα ανοικτή για συντεταγμένο διάλογο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ακραίες ενέργειες, παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνείων, κλεισίματα αεροδρομίων, είναι ενέργειες που δεν βοηθούν την προσπάθειά τους, όπως επισημαίνουν ακόμη κυβερνητικές πηγές.

Παράλληλα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πληρωμές, υπενθύμισε πως «έχουμε πάρει πια το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων με το νέο σύστημα και προχωρούμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα και πως περνούμε από μία δύσκολη μεταβατική περίοδο.

Το τελευταίο διάστημα έχουν πληρωθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, διάφορα προγράμματα του λεγόμενου Β’ Πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, η φιλοδοξία μας είναι να καταβληθούν ενισχύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Είναι κάποια μέτρα τα οποία έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, τα έχουμε προτεραιοποιήσει: Η καταβολή του Μέτρου 23, το οποίο αφορά τη μείωση της παραγωγής -αυτή είναι και η πρώτη προτεραιότητα τώρα για τις πληρωμές των επόμενων ημερών-, πληρωμές για παλαιότερες οφειλές της βιολογικής κτηνοτροφίας, συμπληρωματική ενίσχυση σε κτηνοτρόφους σε πέντε Περιφερειακές Ενότητες, η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους οι οποίοι απώλεσαν ζωικό κεφάλαιο λόγω της ευλογιάς, η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης για τις ορεινές και τις μειονεκτικές περιοχές», επισημάνθηκε ακόμη.

Από το Μαξίμου σημειώνουν ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει λάβει σειρά φορολογικών και άλλων μέτρων για την ενίσχυση αγροτών, ικανοποιώντας αιτήματα δεκαετιών.

Έχει θεσπίσει χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ για αγροτικά μηχανήματα και λιπάσματα, μόνιμο μηχανισμό επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και ειδική ρύθμιση για σταθερά χαμηλό τιμολόγιο στο αγροτικό ρεύμα, ενώ, θα διερευνηθούν τρόποι περαιτέρω παράτασης της χαμηλής τιμής του ρεύματος. Παράλληλα, οι σημαντικές μειώσεις των φόρων εισοδήματος μέσω του νέου προϋπολογισμού καλύπτουν και τους αγρότες και κτηνοτρόφους μας».

«Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και συνολικά της κυβέρνησης είναι πάντα ανοιχτή ενώ την Παρασκευή ο αντιπρόεδρος Κ. Χατζηδάκης θα συναντηθεί με αντιπροσωπεία αγροτών της Κρήτης.

Ακραίες ενέργειες, όπως παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνείων, αεροδρομίων και άλλων κρίσιμων υποδομών, είναι ενέργειες που δεν βοηθούν την προσπάθεια των αγροτών. Προξενούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες, όταν ήδη η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι ο Δεκέμβριος θα είναι ένας μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του εισοδήματός τους, με καταβολή σημαντικών ποσών», επεσήμαναν ακόμη κύκλοι της κυβέρνησης.

