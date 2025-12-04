Κλειστό επ'αόριστον από τους αγρότες το τελωνείο του Προμαχώνα

Οι αγρότες έχουν αποκλείσει και το τελωνείο των Ευζώνων

Δημήτρης Δρίζος

Από το μεσημέρι της Πέμπτης, οι αγρότες προχώρησαν στον αποκλεισμό των τελωνείων Προμαχώνα και Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία αντίστοιχα.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων για την προώθηση αιτημάτων που αφορούν την αγροτική παραγωγή και οικονομία.

Στις 13:00 το μεσημέρι οι αγρότες έκλεισαν το τελωνείο του Προμαχώνα, απαγορεύοντας την είσοδο και έξοδο οχημάτων, με εξαίρεση τα Ι.Χ., τα λεωφορεία και τα ασθενοφόρα, ώστε να διασφαλιστεί η βασική κυκλοφορία και οι επείγουσες μετακινήσεις. Η συντονιστική επιτροπή αγώνα δεν έχει ανακοινώσει πότε θα αρθεί ο αποκλεισμός, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και ενημερώνουν για τυχόν εξελίξεις.

Ο αποκλεισμός του Προμαχώνα ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης (03/12/25) και περιλαμβάνει τη συμμετοχή μελισσοκόμων και εκπροσώπων άλλων εργατικών φορέων. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι η άμεση καταβολή καθυστερούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η μείωση του κόστους παραγωγής και η στήριξη των κτηνοτρόφων που πλήττονται από την ευλογιά, οι οποίοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση για τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Αποκλεισμός και στο τελωνείο των Ευζώνων

Λίγα λεπτά μετά τις 13:30, οι αγρότες από τον δήμο Παιονίας και τα Γιαννιτσά προχώρησαν στον αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων, που βρίσκεται στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Παρά τον αποκλεισμό, επιτρέπεται προς το παρόν η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα και οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Οι αγρότες από τα Γιαννιτσά κατέφθασαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, ενώ αυτή την ώρα πραγματοποιείται γενική συνέλευση για την αξιολόγηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό των επόμενων κινητοποιήσεων.

