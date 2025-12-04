«Μπλόκο» σε 400 ταξί που θέλουν να πάνε στο Κιάτο – Απαγόρευση από την Τροχαία
Οι οδηγοί ταξί, στον απόηχο των δικών τους κινητοποιήσεων, θέλουν να πάνε στο Κιάτο σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες
«Στοπ» από την Αστυνομία σε εκατοντάδες ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί που νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου, προκειμένου να μεταβούν στο αγροτικό μπλόκο του Κιάτου.
Νωρίτερα, οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής ανακοίνωσαν νέα εικοσιτετράωρη απεργία μέχρι την Παρασκευή (05/12), ενώ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία προειδοποιεί για νέο «χειρόφρενο» μετά τις γιορτές.
