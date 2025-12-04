«Μπλόκο» σε 400 ταξί που θέλουν να πάνε στο Κιάτο – Απαγόρευση από την Τροχαία

«Στοπ» από την Αστυνομία σε εκατοντάδες ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί που νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου, προκειμένου να μεταβούν στο αγροτικό μπλόκο του Κιάτου.

Μπλόκα της Τροχαίας σε ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί.

Νωρίτερα, οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής ανακοίνωσαν νέα εικοσιτετράωρη απεργία μέχρι την Παρασκευή (05/12), ενώ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία προειδοποιεί για νέο «χειρόφρενο» μετά τις γιορτές.

Μπλόκα της Τροχαίας σε ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί στην Αττική.

Διαβάστε επίσης