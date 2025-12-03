Ένταση και χημικά ανάμεσα σε οδηγούς ταξί και αστυνομίας έξω από το υπουργείο Μεταφορών
Μικρής κλίμακας ένταση μεταξύ οδηγών ταξί και αστυνομικούς των ΜΑΤ
Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου ανάμεσα σε οδηγούς ταξί και αστυνομικούς των ΜΑΤ έξω από την πύλη του Υπουργείου Μεταφορών.
Λίγο πριν τις 14:00 διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν ζητώντας να μιλήσουν με τους αρμόδιους. Τα ΜΑΤ από τη πλευρά τους έκαναν περιορισμένη χρήση χημικών.
