Ένταση και χημικά ανάμεσα σε οδηγούς ταξί και αστυνομίας έξω από το υπουργείο Μεταφορών

Μικρής κλίμακας ένταση μεταξύ οδηγών ταξί και αστυνομικούς των ΜΑΤ

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου ανάμεσα σε οδηγούς ταξί και αστυνομικούς των ΜΑΤ έξω από την πύλη του Υπουργείου Μεταφορών.

Λίγο πριν τις 14:00 διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν ζητώντας να μιλήσουν με τους αρμόδιους. Τα ΜΑΤ από τη πλευρά τους έκαναν περιορισμένη χρήση χημικών.

