Χωρίς ταξί η χώρα και σήμερα: Επιμένουν οι αυτοκινητιστές - Κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Χωρίς ταξί θα παραμείνει και σήμερα όλη η χώρα, καθώς είναι σε εξέλιξη η απεργία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί.

Η απεργία της ΠΟΕΙΑΤΑ ξεκίνησε χθες, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη. Την ίδια ώρα όμως, οι ιδιοκτήτες ταξί εμφανίζονται αποφασισμένοι η απεργία τους να έχει μεγαλύτερη διάρκεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ, οι διεκδικήσεις του κλάδου είναι οι εξής:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Κινητοποιήσεις στην πρωτεύουσα

Στην Αθήνα, οι οδηγοί πραγματοποίησαν πορεία που κατέληξε στο υπουργείο Μεταφορών, όπου ορισμένοι συγκεντρωμένοι έστησαν σκηνές, δηλώνοντας αποφασισμένοι να παραμείνουν. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, προειδοποίησε για απεργία διαρκείας εάν δεν πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Μηχανοκίνητες πορείες σε Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, η κινητοποίηση πήρε τη μορφή μηχανοκίνητης πορείας προς το Υπουργείο Μακεδονίας–Θράκης, όπου παραδόθηκε ψήφισμα. Ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί «Ο Ερμής», Κλήμης Λεοντιάδης, τόνισε ότι, παρά τις συζητήσεις, δεν έχει δοθεί επίσημη απάντηση για την υποχρέωση της ηλεκτροκίνησης. Για αύριο το πρωί έχει προγραμματιστεί νέα πορεία προς το μπλόκο των αγροτών στα διόδια Μαλγάρων.

Στη Μυτιλήνη, το τοπικό σωματείο συμμετείχε μαζικά, διοργανώνοντας μηχανοκίνητη πορεία και παραδίδοντας ψήφισμα στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Ο πρόεδρος, Κώστας Νέστορας, πρόσθεσε στα αιτήματα την αύξηση των κομίστρων κατά 10% και την προστασία του επαγγέλματος από παράνομες πρακτικές.

Οι επαγγελματίες δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, με τον κλάδο να βρίσκεται σε πλήρη αναβρασμό.

Διαβάστε επίσης