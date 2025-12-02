Απεργία ταξί: Αντίσκηνα έξω από το υπουργείο Μεταφορών - Ο Λυμπερόπουλος ζητά συνάντηση με Κυρανάκη

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι ιδιοκτήτες των ταξί, που πραγματοποιούν από σήμερα 48ωρη πανελλαδική απεργία, με το μεγαλύτερο πρόβλημα από την ακινητοποίησή τους να εντοπίζεται στην Αττική.

Σε μία αιφνιδιαστική κίνηση οι αυτοκινητιστές που διαμαρτυρήθηκαν υπό πομπή στους δρόμους της Αθήνας, κατέληξαν στο υπουργείο Μεταφορών, στήνοντας αντίσκηνα.

Oι ιδιοκτήτες ταξί δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ Θύμιο Λυμπερόπουλο να προειδοποιεί με απεργία διαρκείας σε περίπτωση που ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης αρνηθεί να τους συναντήσει, σε μία αναζωπύρωση της κόντρας των δύο ανδρών.

Έξω από το υπουργείο Μεταφορών έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις.

Η 48ωρη απεργία γίνεται υπό την ομπρέλα της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α., και η λήξη της έχει οριστεί για τις 6 το πρωί της Πέμπτης, ωστόσο υπό τα νέα δεδομένα δεν αποκλείεται συνέχισή της.

Μεταξύ άλλων οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν: