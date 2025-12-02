Απεργία ταξί: Διαμαρτυρία των αυτοκινητιστών για τον «στραγγαλισμό» του κλάδου

Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο Τετάρτη η Αττική, καθώς οι αυτοκινητιστές συμμετέχουν στη 48ωρη πανελλαδική κινητοποίηση της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α., η οποία καταγγέλλει για αναλγησία και προκλητική αδιαφορία την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό απέναντι στα αιτήματα του κλάδου, ο οποίος απειλείται με στραγγαλισμό όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Ακινητοποιημένα τα ταξί - Φωτογραφίες από τη διαμαρτυρία στην Αθήνα

Η απεργία των ταξί λήγει στις 6:00 π.μ της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, ενώ δεν αποκλείεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Μεταξύ άλλων οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν: