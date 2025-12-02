Απεργία ταξί: Διαμαρτυρία των αυτοκινητιστών για τον «στραγγαλισμό» του κλάδου

Τράβηξαν χειρόφρενο τα ταξί σε όλη τη χώρα

Απεργία ταξί: Διαμαρτυρία των αυτοκινητιστών για τον «στραγγαλισμό» του κλάδου
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο Τετάρτη η Αττική, καθώς οι αυτοκινητιστές συμμετέχουν στη 48ωρη πανελλαδική κινητοποίηση της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α., η οποία καταγγέλλει για αναλγησία και προκλητική αδιαφορία την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό απέναντι στα αιτήματα του κλάδου, ο οποίος απειλείται με στραγγαλισμό όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Ακινητοποιημένα τα ταξί - Φωτογραφίες από τη διαμαρτυρία στην Αθήνα

taxi1.jpg

Η απεργία των ταξί λήγει στις 6:00 π.μ της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, ενώ δεν αποκλείεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

taxi5.jpg
taxi4.jpg
taxi2.jpg

Μεταξύ άλλων οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ.
  • Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

