Απεργία ταξί: Διαμαρτυρία των αυτοκινητιστών για τον «στραγγαλισμό» του κλάδου
Τράβηξαν χειρόφρενο τα ταξί σε όλη τη χώρα
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο Τετάρτη η Αττική, καθώς οι αυτοκινητιστές συμμετέχουν στη 48ωρη πανελλαδική κινητοποίηση της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α., η οποία καταγγέλλει για αναλγησία και προκλητική αδιαφορία την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό απέναντι στα αιτήματα του κλάδου, ο οποίος απειλείται με στραγγαλισμό όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.
Ακινητοποιημένα τα ταξί - Φωτογραφίες από τη διαμαρτυρία στην Αθήνα
Η απεργία των ταξί λήγει στις 6:00 π.μ της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, ενώ δεν αποκλείεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Μεταξύ άλλων οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν:
- Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
- Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
- Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ.
- Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
- Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
- Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
- Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
- Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
