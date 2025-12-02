Ταξί: Αποφασισμένοι οι αυτοκινητιστές - Προαναγγέλλουν απεργία διαρκείας

Σε κλίμα έντασης βρίσκεται ο κλάδος των αυτοκινητιστών ταξί, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, 48ωρη απεργία, η οποία θα διαρκέσει έως τις 6:00 π.μ. της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου.

Οι ιδιοκτήτες ταξί ζητούν άμεσες λύσεις στα οικονομικά και θεσμικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν, με κορυφαίο αίτημα την αναθεώρηση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση από τις αρχές του 2026. Όπως τονίζουν, οι υπάρχουσες υποδομές φόρτισης είναι ανεπαρκείς, ενώ το κόστος και η αυτονομία των διαθέσιμων ηλεκτρικών μοντέλων καθιστούν την απόφαση μη εφαρμόσιμη.

Κινητοποιήσεις στην πρωτεύουσα

Στην Αθήνα, οι οδηγοί πραγματοποίησαν πορεία που κατέληξε στο υπουργείο Μεταφορών, όπου ορισμένοι συγκεντρωμένοι έστησαν σκηνές, δηλώνοντας αποφασισμένοι να παραμείνουν. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, προειδοποίησε για απεργία διαρκείας εάν δεν πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Μηχανοκίνητες πορείες σε Θεσσαλονίκη και Μυτιλήνη

Στη Θεσσαλονίκη, η κινητοποίηση πήρε τη μορφή μηχανοκίνητης πορείας προς το Υπουργείο Μακεδονίας–Θράκης, όπου παραδόθηκε ψήφισμα. Ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί «Ο Ερμής», Κλήμης Λεοντιάδης, τόνισε ότι, παρά τις συζητήσεις, δεν έχει δοθεί επίσημη απάντηση για την υποχρέωση της ηλεκτροκίνησης. Για αύριο το πρωί έχει προγραμματιστεί νέα πορεία προς το μπλόκο των αγροτών στα διόδια Μαλγάρων.

Στη Μυτιλήνη, το τοπικό σωματείο συμμετείχε μαζικά, διοργανώνοντας μηχανοκίνητη πορεία και παραδίδοντας ψήφισμα στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Ο πρόεδρος, Κώστας Νέστορας, πρόσθεσε στα αιτήματα την αύξηση των κομίστρων κατά 10% και την προστασία του επαγγέλματος από παράνομες πρακτικές.

Οι επαγγελματίες δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, με τον κλάδο να βρίσκεται σε πλήρη αναβρασμό.

Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί

Στα βασικά αιτήματα περιλαμβάνονται:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου από τα Ε.Ι.Χ.

Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος σε όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση της εισόδου των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή του τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Η ΠΟΕΙΑΤΑ αναφέρει ότι οι αλλαγές αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του επαγγέλματος και να προστατευθεί το έργο των επαγγελματιών αυτοκινητιστών.

