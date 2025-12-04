Επιμένουν οι αγρότες: Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα - Νέα μπλόκα και κλειστοί δρόμοι

Η χαρτογράφηση των αγροτικών κινητοποιήσεων από τον Προμαχώνα μέχρι την Πελοπόννησο

Newsbomb

Επιμένουν οι αγρότες: Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα - Νέα μπλόκα και κλειστοί δρόμοι

Μπλόκο των αγροτών στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αγρότες κλιμακώνουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους, με ενίσχυση και δημιουργία νέων μπλόκων από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία μέχρι τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Χιλιάδες τρακτέρ είναι παρατεταγμένα σε κομβικά σημεία όπως στον κόμβο Λευκώνα Σερρών, στο τελωνείο Προμαχώνα, στη Νίκαια Λάρισας, στα Μάλγαρα, στο τελωνείο των Κήπων και στον Ε65 στην Καρδίτσα.

Η εικόνα συμπληρώνεται από κλειστούς δρόμους, μπλόκα και συγκεντρώσεις από άλλες επαγγελματικές ομάδες, εντείνοντας τον χαρακτήρα της πανελλαδικής διαμαρτυρίας. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οπότε και θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις του πρωθυπουργού. Κύριο αίτημα παραμένει ο διάλογος με συγκεκριμένες λύσεις.

Μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια»

Την απόφαση να στήσουν την Παρασκευή 5/12 αγροτικό μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», έλαβαν αγρότες και κτηνοτρόφοι από Επανωμή, Τρίλοφο, Βασιλικά, Χαλκιδική, Γαλάτιστα και Τρίγλια.

Ήδη από το πρωί, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα εμφανίζονται στις κεντρικές πλατείες των χωριών, με τους συμμετέχοντες να «μετρούν τις δυνάμεις τους» ενόψει της μεγάλης κινητοποίησης. Όπως ανέφερε αγρότης από τη Χαλκιδική στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στόχος είναι το μπλόκο να έχει στηθεί στα «Πράσινα Φανάρια» έως το μεσημέρι της Παρασκευής.

Νέες κινητοποιήσεις

Κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιήσουν από σήμερα, Πέμπτη έως και την Κυριακή απευθύνουν στους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους των Δήμων Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου.

Ειδικότερα για σήμερα προγραμματίζεται συγκέντρωση των τρακτέρ και των αγροτικών μηχανημάτων στις κεντρικές πλατείες των χωριών, τα οποία την Παρασκευή θα μεταβούν -«συντεταγμένα» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση- στον κόμβο του Ορμενίου.

Το πρωί της Παρασκευής θα πραγματοποιηθούν και συγκεντρώσεις στις 10.00 στο Πάρκο Σαγήνης στην Ορεστιάδα και στην κεντρική πλατεία Κυπρίνου ενώ στις 11.00 στην κεντρική πλατεία Νέας Βύσσας.

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου αγρότες και κτηνοτρόφοι του Βορείου Έβρου θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στον κόμβο των Καστανεών καθώς και όλων των οχημάτων στο τελωνείο των Καστανεών και στο συνοριακό σταθμό Ορμενίου.

Νίκαια Λάρισας

Στο μπλόκο έχουν συγκεντρωθεί 1.300 τρακτέρ, με συνεχή άφιξη και άλλων από τα Τρίκαλα. Ο κόμβος Νίκαιας παραμένει κλειστός. Γίνεται παράκαμψη μέσω Πλατυκάμπου, ενώ τα οχήματα από Αθήνα εκτρέπονται από τον κόμβο Κιλελέρ. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί διαμαρτυρία συμπαράστασης στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων, ενόψει της διαδικασίας αυτοφώρου για δύο αγρότες που συνελήφθησαν την Κυριακή.

Καρδίτσα - Ε65

Στο κύριο μπλόκο της Καρδίτσας υπολογίζονται περίπου 1.000 τρακτέρ, με ενισχύσεις από τον νομό και γειτονικές περιοχές. Στον Ε65 στην Καρδίτσα βρίσκονται συνολικά πάνω από 2.000 τρακτέρ. Υπάρχει και δεύτερο μπλόκο στα διόδια του Λογγού από αγρότες των Τρικάλων, με 500 τρακτέρ. Οι αγρότες δείχνουν προετοιμασμένοι για παρατεταμένη παραμονή.

Σέρρες - Προμαχώνας

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Σερρών έφτασαν στον Προμαχώνα, παρά τα τρία μπλόκα της ΕΛΑΣ στον κάθετο άξονα Σιδηροκάστρου-Προμαχώνα. Κατάφεραν να παρακάμψουν τον αστυνομικό φραγμό με τα τρακτέρ μέσω των χωραφιών. Προς το παρόν, οι αγρότες μπροστά στον μεθοριακό σταθμό δεν προτίθενται να αποκλείσουν τη διέλευση από και προς Βουλγαρία.

Μάλγαρα

Το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα παραμένει κλειστό στα διόδια. Για μία ώρα απέκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, το οποίο πλέον έχει ανοίξει. Παράλληλα, σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται στήριξη από ψαράδες, οι οποίοι θα μοιράσουν ψάρια σε διερχόμενους οδηγούς.

Πελοπόννησος - Δυτική Ελλάδα

  • Κιάτο (Κορινθία): Περίπου 200 αγρότες συγκρούστηκαν με τα ΜΑΤ στην προσπάθειά τους να αποκλείσουν την Εθνική Οδό. Η κατάσταση εκτονώθηκε αφού η Εθνική παρέμεινε κλειστή για μία ώρα και στα δύο ρεύματα.

  • Πύργος (Ηλεία): Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκλεισαν τον κόμβο Πύργου του αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου, όπου έριξαν γάλα στο οδόστρωμα και έκαψαν σανό.

  • Κάτω Αχαΐα: Αγρότες έκλεισαν την παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου με τρακτέρ, με τη διέλευση να γίνεται μέσω παρακαμπτήριων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες στην Αθήνα

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Δεκεμβρίου

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι γνωρίζουμε για τον νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα - Οι 6 πληροφορίες και ο εκλογικός στόχος που «κρύβονταν» στην ομιλία

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα τρακτέρ στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρόεδρος Νίκος ο... προδομένος, κοσμοσυρροή στο βιβλίο του Αθανασίου, το IRIS και τα e-shops Η Theon, η ΑΜΚ και η καλά σχεδιασμένη στρατηγική και οι αγορές της Allwyn στον ΟΠΑΠ

06:54LIFESTYLE

«Κλείδωσαν» οι τελικοί των ριάλιτι σόου

06:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ακόμη και το τελευταίο ευρώ για το ΣΕΦ, πληρώνεται από το κράτος

06:42ΚΟΣΜΟΣ

Κλιματική αλλαγή: Startups επιχειρούν να «ψύξουν» την ατμόσφαιρα για να σώσουν τον πλανήτη

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Παρατείνεται έως την Παρασκευή η απεργία των ταξί - «Καμπανάκι» για κινητοποιήσεις μέχρι τις γιορτές

06:30ΚΟΣΜΟΣ

«Οδυνηρή ματιά πίσω από τις κλειστές πόρτες» - Δημοσιεύθηκαν εικόνες από το νησί του Έπσταϊν - Βίντεο, φωτογραφίες

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών - Λαμίας: Τροχαίο με δύο τραυματίες στο ύψος της Καλυφτάκη – Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα ανόδου

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένουν οι αγρότες: Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα - Νέα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ και κλειστοί δρόμοι μέχρι την Κυριακή

06:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Ακριβότερο το κρέας για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι - «Τσουχτερές» οι τιμές

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση»: Πότε λήγει η προθεσμία για το voucher των €800 – Ποιοι είναι δικαιούχοι

06:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: Μέχρι πού θα φτάσουν οι κινητοποιήσεις; Πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση;

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δεδομένα μετά την ομιλία-βόμβα του Αλέξη Τσίπρα: Ιδρύει κόμμα και παίρνει οριστικό διαζύγιο από ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία «BYRON»: Σε κατάσταση «Red Code» σε εννέα περιφέρειες – Μεγάλη προσοχή μέχρι το Σάββατο – Προειδοποίηση για «δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Σημαντική η σημερινή εορτή

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 4 Δεκεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία «BYRON»: Σε κατάσταση «Red Code» σε εννέα περιφέρειες – Μεγάλη προσοχή μέχρι το Σάββατο – Προειδοποίηση για «δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δεδομένα μετά την ομιλία-βόμβα του Αλέξη Τσίπρα: Ιδρύει κόμμα και παίρνει οριστικό διαζύγιο από ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Σημαντική η σημερινή εορτή

16:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Παρατείνεται έως την Παρασκευή η απεργία των ταξί - «Καμπανάκι» για κινητοποιήσεις μέχρι τις γιορτές

06:30ΚΟΣΜΟΣ

«Οδυνηρή ματιά πίσω από τις κλειστές πόρτες» - Δημοσιεύθηκαν εικόνες από το νησί του Έπσταϊν - Βίντεο, φωτογραφίες

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Αρναούτογλου για τα Χριστούγεννα - «Προσοχή τις επόμενες ώρες»

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ έστειλε την ΑΕΚ στους «8», στα προημιτελικά κι ο Λεβαδειακός

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών - Λαμίας: Τροχαίο με δύο τραυματίες στο ύψος της Καλυφτάκη – Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα ανόδου

06:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: Μέχρι πού θα φτάσουν οι κινητοποιήσεις; Πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση;

13:32WHAT THE FACT

Γυναίκα μετά από τροχαίο ισχυρίζεται πως «συνάντησε τον Θεό» - Τι είδε

23:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σκληρή επίθεση Τσίπρα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ - Σε δύσκολη θέση Φάμελλος και Χαρίτσης από τον εξώστη

06:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ακόμη και το τελευταίο ευρώ για το ΣΕΦ, πληρώνεται από το κράτος

17:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άλιμος: Νέα επίθεση του «Δράκου» - Η τέταρτη σε μόλις μια εβδομάδα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα τρακτέρ στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρόεδρος Νίκος ο... προδομένος, κοσμοσυρροή στο βιβλίο του Αθανασίου, το IRIS και τα e-shops Η Theon, η ΑΜΚ και η καλά σχεδιασμένη στρατηγική και οι αγορές της Allwyn στον ΟΠΑΠ

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν πάει άλλο, θα είμαστε μαζί στο νέο ταξίδι προς τις καθαρές θάλασσες δικαιοσύνης και δημοκρατίας»: Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε τη δημιουργία νέου κόμματος

18:57LIFESTYLE

Ο πιο τρολ διάλογος όλων των εποχών στο Chase: Ο Βυζαντινός Αντώνιος Β' ο Καυλέας, το... ουσιαστικό και το μάθημα ελληνικών από την Μαρία Μπεκατώρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ