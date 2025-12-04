Επιμένουν οι αγρότες: Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα - Νέα μπλόκα και κλειστοί δρόμοι

Οι αγρότες κλιμακώνουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους, με ενίσχυση και δημιουργία νέων μπλόκων από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία μέχρι τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Χιλιάδες τρακτέρ είναι παρατεταγμένα σε κομβικά σημεία όπως στον κόμβο Λευκώνα Σερρών, στο τελωνείο Προμαχώνα, στη Νίκαια Λάρισας, στα Μάλγαρα, στο τελωνείο των Κήπων και στον Ε65 στην Καρδίτσα.

Η εικόνα συμπληρώνεται από κλειστούς δρόμους, μπλόκα και συγκεντρώσεις από άλλες επαγγελματικές ομάδες, εντείνοντας τον χαρακτήρα της πανελλαδικής διαμαρτυρίας. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οπότε και θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις του πρωθυπουργού. Κύριο αίτημα παραμένει ο διάλογος με συγκεκριμένες λύσεις.

Μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια»

Την απόφαση να στήσουν την Παρασκευή 5/12 αγροτικό μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», έλαβαν αγρότες και κτηνοτρόφοι από Επανωμή, Τρίλοφο, Βασιλικά, Χαλκιδική, Γαλάτιστα και Τρίγλια.

Ήδη από το πρωί, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα εμφανίζονται στις κεντρικές πλατείες των χωριών, με τους συμμετέχοντες να «μετρούν τις δυνάμεις τους» ενόψει της μεγάλης κινητοποίησης. Όπως ανέφερε αγρότης από τη Χαλκιδική στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στόχος είναι το μπλόκο να έχει στηθεί στα «Πράσινα Φανάρια» έως το μεσημέρι της Παρασκευής.

Νέες κινητοποιήσεις

Κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιήσουν από σήμερα, Πέμπτη έως και την Κυριακή απευθύνουν στους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους των Δήμων Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου.

Ειδικότερα για σήμερα προγραμματίζεται συγκέντρωση των τρακτέρ και των αγροτικών μηχανημάτων στις κεντρικές πλατείες των χωριών, τα οποία την Παρασκευή θα μεταβούν -«συντεταγμένα» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση- στον κόμβο του Ορμενίου.

Το πρωί της Παρασκευής θα πραγματοποιηθούν και συγκεντρώσεις στις 10.00 στο Πάρκο Σαγήνης στην Ορεστιάδα και στην κεντρική πλατεία Κυπρίνου ενώ στις 11.00 στην κεντρική πλατεία Νέας Βύσσας.

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου αγρότες και κτηνοτρόφοι του Βορείου Έβρου θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στον κόμβο των Καστανεών καθώς και όλων των οχημάτων στο τελωνείο των Καστανεών και στο συνοριακό σταθμό Ορμενίου.

Νίκαια Λάρισας

Στο μπλόκο έχουν συγκεντρωθεί 1.300 τρακτέρ, με συνεχή άφιξη και άλλων από τα Τρίκαλα. Ο κόμβος Νίκαιας παραμένει κλειστός. Γίνεται παράκαμψη μέσω Πλατυκάμπου, ενώ τα οχήματα από Αθήνα εκτρέπονται από τον κόμβο Κιλελέρ. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί διαμαρτυρία συμπαράστασης στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων, ενόψει της διαδικασίας αυτοφώρου για δύο αγρότες που συνελήφθησαν την Κυριακή.

Καρδίτσα - Ε65

Στο κύριο μπλόκο της Καρδίτσας υπολογίζονται περίπου 1.000 τρακτέρ, με ενισχύσεις από τον νομό και γειτονικές περιοχές. Στον Ε65 στην Καρδίτσα βρίσκονται συνολικά πάνω από 2.000 τρακτέρ. Υπάρχει και δεύτερο μπλόκο στα διόδια του Λογγού από αγρότες των Τρικάλων, με 500 τρακτέρ. Οι αγρότες δείχνουν προετοιμασμένοι για παρατεταμένη παραμονή.

Σέρρες - Προμαχώνας

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Σερρών έφτασαν στον Προμαχώνα, παρά τα τρία μπλόκα της ΕΛΑΣ στον κάθετο άξονα Σιδηροκάστρου-Προμαχώνα. Κατάφεραν να παρακάμψουν τον αστυνομικό φραγμό με τα τρακτέρ μέσω των χωραφιών. Προς το παρόν, οι αγρότες μπροστά στον μεθοριακό σταθμό δεν προτίθενται να αποκλείσουν τη διέλευση από και προς Βουλγαρία.

Μάλγαρα

Το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα παραμένει κλειστό στα διόδια. Για μία ώρα απέκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, το οποίο πλέον έχει ανοίξει. Παράλληλα, σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται στήριξη από ψαράδες, οι οποίοι θα μοιράσουν ψάρια σε διερχόμενους οδηγούς.

Πελοπόννησος - Δυτική Ελλάδα

Κιάτο (Κορινθία): Περίπου 200 αγρότες συγκρούστηκαν με τα ΜΑΤ στην προσπάθειά τους να αποκλείσουν την Εθνική Οδό. Η κατάσταση εκτονώθηκε αφού η Εθνική παρέμεινε κλειστή για μία ώρα και στα δύο ρεύματα.

Πύργος (Ηλεία): Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκλεισαν τον κόμβο Πύργου του αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου, όπου έριξαν γάλα στο οδόστρωμα και έκαψαν σανό .

Κάτω Αχαΐα: Αγρότες έκλεισαν την παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου με τρακτέρ, με τη διέλευση να γίνεται μέσω παρακαμπτήριων.

