Θεσσαλονίκη: Άνοιξε λίγα λεπτά μετά τις 21.30 το τελωνείο των Ευζώνων
Παρά τον αποκλεισμό οι αγρότες του μπλόκου Ευζώνων επέτρεπαν τη διέλευση φορτηγών με ελληνικά προϊόντα
Λίγα λεπτά μετά τις 21.30 οι αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής άνοιξαν το τελωνείο Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.
Τονίζεται ότι παρά τον αποκλεισμό οι αγρότες του μπλόκου Ευζώνων επέτρεπαν τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.
Επισημαίνεται, ότι το αγροτικό μπλόκο, που στήθηκε στις 1/12, ενισχύεται με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα από διάφορες περιοχές των Ευζώνων, ενώ αύριο αναμένονται στο σημείο περίπου 100 τρακτέρ από τα Γιαννιτσά Πέλλας.
