Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια προς αγρότες στα μπλόκα - «Προσοχή, ακραία φαινόμενα»

Οι περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας αναμένεται να δεχθούν ισχυρή κακοκαιρία τις επόμενες ημέρες, με έντονες καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, τα δεδομένα επισημαίνουν πως τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα κορυφωθούν από το απόγευμα της Πέμπτης έως το βράδυ της Παρασκευής, απαιτώντας αυξημένη προσοχή από τους κατοίκους και τους οδηγούς στην περιοχή.

Η επικείμενη κακοκαιρία αναμένεται να φέρει έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες, συνοδευόμενες από κεραυνούς και πιθανό χαλάζι που μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές. Τα μπουρίνια που θα εκδηλωθούν θα είναι τοπικά έντονα, με έντονη αστάθεια στην ατμόσφαιρα, ειδικά στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.