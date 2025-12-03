Αγροτικές κινητοποιήσεις: Συμπλοκές, ξύλο και δακρυγόνα στο μπλόκο του Κιάτου

Ένταση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο μπλόκο του Κιάτου μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων.

Οι αγρότες αφού αρχικά συγκεντρώθηκαν επιχείρησαν να αποκλείσουν την Εθνική Οδό με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση και να συμπλακούν με δυνάμεις της Αστυνομίας που βρίσκονταν στο σημείο.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με ρίψη δακρυγόνων, με την ένταση να εκτονώνεται γρήγορα.

Σημειώνεται ότι οι αγρότες ανέβηκαν τελικά στο οδόστρωμα και απέκλεισαν την Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο για όσο διάστημα χρειαστεί.

