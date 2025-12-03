Οι αγρότες κλείνουν το Τελωνείο του Προμαχώνα – Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις

Ανυποχώρητοι οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα σε δρόμους και τελωνεία – Στον Προμαχώνα, οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται, προσπαθούν να «σπάσουν» τον κλοιό της Αστυνομίας

Οι αγρότες κλείνουν το Τελωνείο του Προμαχώνα – Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις

Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στον Λευκώνα Σερρών και μπλόκο στο Τελωνείο του Προμαχώνα.

ΕΛΛΑΔΑ
Τεταμένο παραμένει το κλίμα στα αγροτικά μπλόκα, με τις τελευταίες εικόνες από τον Προμαχώνα να είναι ενδεικτικές της έντασης και της απόγνωσης στην οποία βρίσκονται οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και γενικώς όλοι οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα.

Συγκεκριμένα, οι διαμαρτυρόμενοι κατάφεραν να περάσουν με τα τρακτέρ από τα χωράφια και να αποκλείσουν τον δρόμο στο Τελωνείο του Προμαχώνα, παρά το γεγονός ότι η Αστυνομία έστησε τρεις κλούβες κάθετα στο οδόστρωμα, στο ύψος του κόμβου Λευκώνα, ώστε να εμποδίσει τα οχήματα.

Παράλληλα, στο ύψος του Μεγαλοχωρίου Τρικάλων, οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα του αυτοκινητόδρομου, ενώ από το πρωί της Δευτέρας (01/12) παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στα διόδια των Μαλγάρων, όπου βρίσκεται μεγάλος αριθμός συγκεντρωμένων αγροτών. Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία.

Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία

Στη Θεσσαλία, βρίσκονται περισσότερα από 4.000 τρακτέρ, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά. Στο μπλόκο της Νίκαιας, ο αυτοκινητόδρομος είναι κλειστός και στα δύο ρεύματα, με πάνω από 1.000 οχήματα συγκεντρωμένα στο σημείο, ενώ, πάνω από 2.000 τρακτέρ σχηματίζουν ουρά μεγαλύτερη των δύο χιλιομέτρων στο μπλόκο Ε–65 της Καρδίτσας.

Αποκλεισμός στον κόμβο Νησελίου

Λίγο πριν από τις 10:30, έφτασαν στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού, οι αγρότες της Αλεξάνδρειας Ημαθίας και προχώρησαν στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Βέροια, ανεβάζοντας πάνω στο οδόστρωμα τα τρακτέρ τους.

Παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ υπενθυμίζεται ότι από την 1η Δεκεμβρίου παρατάσσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στην είσοδο της Αλεξάνδρειας.

Ακόμη, συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα και επ’ αόριστον η διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στο Τελωνείο των Κήπων, στον Έβρο.

Όπως έχει ανακοινώσει ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν από χθες το απόγευμα σε διακοπή της εισόδου στη χώρα από την Τουρκία, αλλά και της εξόδου προς τη γείτονα των φορτηγών διεθνών μεταφορών.

